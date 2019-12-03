3 món ăn nguy hiểm khiến trẻ dậy thì trước tuổi và tăng nguy cơ ung thư

Chăm sóc con 03/12/2019 05:00

Theo nghiên cứu khoa học chứng minh nguyên nhân của hiện tượng trẻ dậy thì sớm phần nhiều đến từ thói quen ăn uống, sinh hoạt của trẻ.

3 món ăn dưới đây được nhiều chuyên gia dinh dưỡng nhận định có nguy cơ lớn khiến trẻ dậy thì sớm và phát triển tế bào ung thư trước tuổi, cha mẹ cần hết sức lưu ý!

Nội tạng động vật

Nhiều mẹ thích mua đồ nội tạng của động vật cho con ăn, lý do vì dễ ăn, trẻ ăn ngon miệng. Tuy nhiên, trong thành phần dinh dưỡng của các loại nội tạng động vật chứa nhiều cholesterol khiến cho con dễ bị béo phì, thừa cân, mắc các bệnh tim mạch, huyết áp.. và đặc biệt là khiến trẻ dậy thì sớm.

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Nội tạng động vật có hại không ngờ đến sức khỏe của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nội tạng của động vật chăn nuôi không vệ sinh, ăn phải thức ăn chăn nuôi nhiễm nấm mốc có nguy cơ nhiễm độc tố vi nấm Aflatoxin cao - đây là chất độc có khả năng gây ung thư gan ở người. Vì vậy, bạn đừng bao giờ cho con ăn nhiều nội tạng động vật kẻo hối hận không kịp.

Đồ chiên rán

10 đứa trẻ thì 9 đứa "nghiện" đồ chiên rán. Bởi mùi vị hấp dẫn, màu sắc rực rỡ của đồ chiên rán đánh đúng vào tâm lý và thị hiếu của trẻ nhỏ cũng như trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, thực phẩm như gà rán, khoai tây chiên... khi được chiên rán ở nhiệt độ cao sẽ bị biến đổi chất.

Khi trẻ ăn thực phẩm này vào có thể bị rối loạn nội tiết, từ đó gây nên hiện tượng dậy thì sớm. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ trẻ dậy thì sớm ở các nước phương Tây đang tăng lên chóng mặt, chính là do thói quen ăn đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ.

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Trẻ ăn nhiều đồ chiên rán có thể bị rối loạn nội tiết, từ đó gây nên hiện tượng dậy thì sớm - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, đồ chiên rán chứa nhiều axit béo và dầu. Đặc biệt, đối với loại dầu đã chiên đi chiên lại nhiều lần, axit béo không bão hòa sẽ tạo ra hàng loạt các chất có độc tính cao như dimer, trimer… Đây đều là những chất gây ung thư và có khả năng đẩy nhanh tốc độ ung thư.

Đồ uống có ga

Đồ uống có ga (hay còn gọi là nước ngọt) chứa nhiều đường sucrose, glucose là thức uống không lành mạnh cho trẻ em và cả người lớn. Theo giải thích của các nhà khoa học, đồ uống có ga làm tăng mức insulin trong cơ thể và có khả năng làm tăng sự tiết ra các hormone sinh dục khiến trẻ dậy thì sớm.

Nước có ga là thức uống rất nghèo dinh dưỡng, không chỉ không cung cấp được dưỡng chất nào cho cơ thể mà còn là tác nhân gây ra nhiều căn bệnh nghiêm trọng, trong đó có ung thư.

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Nước có ga là thức uống nghèo chất dinh dưỡng, lại còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để trẻ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh?

Để trẻ ăn uống và sinh hoạt lành manh, bố mẹ cần đóng vai những người bạn tâm sự với con, giải thích cho con hiểu và lên những kế hoạch cụ thể để con thực hiện.

Bố mẹ nên xây dựng một thực đơn phong phú, đầy đủ chất dinh dưỡng, cho con lựa chọn và ăn cùng con.

Bố mẹ cũng nên khuyến khích con tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Các môn thể thao như bơi lội, cầu lông, nhảy dây, đá bóng, đá cầu... không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn có ích cho việc trau dồi kỹ năng sống. Bố mẹ cũng nên tập cùng con để con có thêm động lực.

Nếu nhận thấy con có dấu hiệu dậy thì sớm, bố mẹ nên đưa trẻ đến bác sĩ Nhi khoa để chẩn đoán và can thiệp kịp thời. Ngoài ra, bố mẹ hãy kiên nhẫn cùng con bước qua giai đoạn nhạy cảm này, đừng để con cảm thấy áp lực vì nghĩ mình khác biệt.

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