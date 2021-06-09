Mẹ đảm biến con gái ‘bé xíu’ thành ‘đầu bếp’ nhờ châm ngôn: 'Nấu ăn là kỹ năng cần thiết cho cả nam và nữ'

Bài học làm mẹ 09/06/2021 18:21

Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của con người mà nấu ăn chính là việc cần làm để phục vụ nhu cầu đó. Vậy nên, việc hướng dẫn con trẻ có thể tự nấu những món ăn không quá cầu kì là điều cần thiết.

Nhiều bậc cha mẹ luôn muốn con cái có một cuộc sống thoải mái nên ngoài việc học không hề dạy các bé những kỹ năng cần thiết của cuộc sống. Điều này sẽ tạo nên tâm lý ỷ lại hoặc thậm chí khiến con trẻ bị "ngợp" khi hòa nhập với cuộc sống trưởng thành.

Đặng Xuân Uyên - mẹ của 2 cô con gái 10 và 14 tuổi, cô quan niệm muốn có sức khỏe tốt phải tự mình nấu ăn dù là những bữa ăn đơn giản thay vì suốt ngày cứ "cơm hàng cháo chợ". Vì vậy, ngay từ bây giờ cô đã cho 2 cô con gái nhỏ có thể tự đứng bếp, sáng tạo các món ăn cho bữa cơm hàng ngày của gia đình.

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2 cô con gái nhỏ của chị Xuân Uyên thường xuyên nấu ăn cho gia đình - Ảnh: FBNV

Chị chia sẻ: "Nhiều người bảo con gái đảm đang quá thì khổ, nhưng mình nghĩ nấu ăn là một trong những kỹ năng cần có cho cả nam và nữ". Bởi vì dạy con nấu ăn không chỉ dạy nấu món ăn ra là xong mà còn cải thiện được tính ngăn nắp, dạy con tính kiên trì và còn phát triển được tính thẩm mỹ cá nhân qua cách bày biện món ăn.

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Bữa ăn với chi phí 150 nghìn được nhiều người khen khéo tay được nấu bởi con gái của chị Xuân Uyên - Ảnh: FBNV
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Một bữa ăn khác cũng được 2 cô con gái của chị Xuân Uyên tự tay nấu nướng - Ảnh: FBNV

Hơn hết, chị cho rằng việc cùng con nấu ăn sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa phụ huynh và con cái bằng cách quan sát hành vi của con. Như đối với chị Xuân Uyên, khi dạy con nấu ăn, chị có thể thấy con gái lớn của mình thích ở bên học hỏi mẹ hơn, còn con gái nhỏ thì lại có những kỹ năng vững hơn, và giỏi trong việc nêm nếm.

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2 cô con gái đảm đang của chị Xuân Uyên - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của mình, chị chia sẻ những thực đơn mà 2 con tự sáng tạo. Chị hướng dẫn con mình biết một bữa ăn cần thiết có đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể luôn khỏe mạnh.

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Công thức nấu ăn được 2 cô con gái ghi chép lại kỹ lưỡng và vẽ minh họa cực sống động - Ảnh: FBNV

Chung quy lại, dạy con nấu ăn hay bất kì kỹ năng mềm nào khác đều không khó nếu cha mẹ luôn đồng hành bên con. Việc dạy những kỹ năng này là hành trang giúp con trẻ tự tin hơn khi hòa nhập với cuộc sống độc lập.

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