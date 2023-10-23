Định hướng nghề nghiệp cho con cái: hãy đồng hành, đừng áp đặt

Việc hiểu con mới là yếu tố quan trọng để cha mẹ trở thành người bạn thân thiết trên hành trình phát triển, hướng nghiệp cho con. Hiểu rõ con cái yêu thích điều gì, có những thế mạnh nào là cha mẹ đã đạt được 50% thành công trên con đường hướng nghiệp cho con.

Định hướng nghề nghiệp cho con cái là một trong những vấn đề mà các bậc cha mẹ quan tâm nhất. Trong thời đại 4.0, khi thế giới đang thay đổi nhanh chóng, việc giúp con cái nhận thức về nghề nghiệp một cách rõ ràng là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ vẫn không hiểu được con mình thích gì, nên rất khó khăn trong việc định hướng nghề nghiệp cho con. Dù biết rằng ai cũng muốn con mình thành công, thế những cha mẹ lại quên một điều rằng con học là cho con, không phải cho cha mẹ. Hãy cùng đi sâu hơn vào vấn đề này.

Mỗi người là một cá thể đặc biệt, có những ưu nhược điểm khác nhau, do đó cha mẹ phải hiểu đúng ước mơ, năng khiếu của con để có một lộ trình phát triển riêng, phù hợp nhất cho con của mình.

Cha mẹ có đang hiểu ước mơ của con cái?

Cha mẹ cần làm gì để hướng nghiệp cho con đúng đắn

Để hướng nghiệp cho con đúng đắn, cha mẹ cần hiểu rõ ước mơ, năng khiếu của con. Mỗi trẻ em là một cá thể đặc biệt, có những ưu nhược điểm khác nhau. Cha mẹ cần dành thời gian trò chuyện, quan sát con để hiểu con hơn.

Cha mẹ có thể giúp con hiểu rõ bản thân bằng cách:

Tạo cơ hội cho con khám phá bản thân: Cha mẹ có thể cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, các khóa học để con có cơ hội khám phá sở thích, năng khiếu của mình.

Cha mẹ có thể cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, các khóa học để con có cơ hội khám phá sở thích, năng khiếu của mình. Tạo môi trường để con phát triển bản thân: Cha mẹ cần tạo môi trường để con được phát triển bản thân một cách tự nhiên, không ép buộc con phải theo đuổi một nghề nghiệp nào đó.

Cha mẹ cần tạo môi trường để con được phát triển bản thân một cách tự nhiên, không ép buộc con phải theo đuổi một nghề nghiệp nào đó. Đồng hành cùng con: Cha mẹ cần trở thành người bạn đồng hành của con trong quá trình định hướng nghề nghiệp. Cha mẹ hãy lắng nghe con, chia sẻ với con những kinh nghiệm của bản thân và giúp con khám phá bản thân.

Cha mẹ có thể đồng hành cùng con bằng cách:

Lắng nghe thấu hiểu con bằng cả trái tim

Cha mẹ hãy dành thời gian lắng nghe con chia sẻ về suy nghĩ, ước mơ, hoài bão của mình. Hãy lắng nghe con bằng cả trái tim, và tâm sự với con như những người bạn thân thiết.

Phụ huynh hãy lắng nghe con bằng cả trái tim

Chia sẻ kinh nghiệm với con

Cha mẹ có thể chia sẻ với con những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình chọn nghề, định hướng nghề nghiệp.

Hỗ trợ con khám phá bản thân

Cha mẹ có thể giúp con tìm hiểu thông tin về các ngành nghề, các cơ hội nghề nghiệp để con có thể đưa ra lựa chọn phù hợp.

Cha mẹ phải là người tiên phong

Để đồng hành cùng con trong việc chọn nghề, cha mẹ phải là người tiên phong. "Học ở trường, học ở thầy cô" luôn đúng, nhưng với những phát triển vượt bậc của công nghệ mới hiện nay, thì chương trình đào tạo trong nhà trường dường như là chưa đủ để phát triển năng khiếu và công nghệ cho trẻ. Giải pháp ở những hội thảo được diễn ra liên tục để giúp cha mẹ có cơ hội được lắng nghe, trao đổi trực tiếp cùng chuyên gia để nắm bắt xu thế, nhìn nhận những quan điểm lạc hậu và lĩnh hội những kiến thức, phương pháp giáo dục tiến bộ nhằm đồng hành hướng nghiệp cho con đúng cách, đúng đường.

Xem thêm các hội thảo hướng nghiệp cho phụ huynh tại https://afterschool.fpt.edu.vn/

Hội thảo đồng hành cùng con thời 4.0

Trang bị cho con những kỹ năng cần thiết

Ngoài việc hiểu rõ ước mơ, năng khiếu của con, cha mẹ cần trang bị cho con những kỹ năng cần thiết để con tự tin khám phá tương lai. Cụ thể, cha mẹ cần giúp con trang bị:

Kỹ năng ngôn ngữ: Kỹ năng ngôn ngữ là nền tảng quan trọng để con có thể tiếp cận với thông tin, kiến thức và giao tiếp với mọi người.

Kỹ năng ngôn ngữ là nền tảng quan trọng để con có thể tiếp cận với thông tin, kiến thức và giao tiếp với mọi người. Kỹ năng số: Kỹ năng số là những kỹ năng cần thiết để con có thể sử dụng công nghệ một cách hiệu quả trong học tập, công việc và cuộc sống.

Kỹ năng số là những kỹ năng cần thiết để con có thể sử dụng công nghệ một cách hiệu quả trong học tập, công việc và cuộc sống. Kỹ năng mềm: Kỹ năng mềm là những kỹ năng cần thiết để con có thể thành công trong cuộc sống, bao gồm kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề,...

Hướng nghiệp cho con là một hành trình dài và cần sự đồng hành của cả cha mẹ và con cái. Cha mẹ hãy đồng hành, đừng áp đặt, và luôn là điểm tựa tinh thần lớn lao để giúp con lựa chọn được con đường phù hợp để hướng tới tương lai nhé.

Nguồn: https://afterschool.fpt.edu.vn/fpt-afterschool-dong-hanh-cung-phu-huynh-huong-nghiep/