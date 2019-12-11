'Con yêu ai nhất' tưởng là câu hỏi bình thường, nào ngờ lại khiến trẻ gánh chịu hậu quả khôn lường

Dưới dây là những hậu quả khôn lường từ kiểu dạy con sai cách này.

Khi hỏi câu này, nhiều bố mẹ chỉ nghĩ là bông đùa hay kỳ vọng rằng con đặt tình cảm vào bản thân mình nhiều hơn. Tuy nhiên, theo các nhà tâm lý, câu hỏi này ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ.

Khi bất ngờ bị hỏi câu này, trẻ sẽ cảm thấy lúng túng và bối rối. Con không biết nên trả lời thế nào để vừa lòng bố và mẹ. Nên khi có bố, con sẽ nói “con yêu bố nhất” và ngược lại, trẻ sẽ trả lời mẹ rằng “con yêu mẹ nhất” khi ở bên mẹ.

Sẽ không có ai làm bạn với trẻ nói dối - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bố mẹ cùng ở đó, trẻ sẽ cảm thấy thật khó xử và nhiều trẻ chọn cách im lặng. Vô tình, câu hỏi này đã tạo ra áp lực và khiến con học cách nói dối.

Nhiều bậc bố mẹ lại nghĩ, trẻ thật khôn khéo khi biết lấy lòng người lớn. Họ tin rằng sau khi trưởng thành, con sẽ rất thuận lợi khi ra ngoài xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, không ai muốn làm bạn với một kẻ nói dối.

Vì thế, muốn con có tương lai tươi sáng và được nhiều người yêu quý, bố mẹ cần rèn cho con tính chân thật ngay từ khi còn nhỏ.

2. Khiến trẻ trở nên hẹp hòi

Trẻ sẽ không biết cách chia sẻ nếu bố mẹ dạy con sai cách - Ảnh minh họa: Internet

Vì bố mẹ đã bó hẹp tình cảm của con trong câu hỏi “con yêu ai nhất” nên con sẽ trở nên ích kỷ, hẹp hòi. Thậm chí trẻ sẽ luôn đánh giá những người xung quanh và so sánh.

Thay vì hỏi câu quen thuộc đó, bố mẹ nên dạy con yêu thương tất cả các thành viên trong gia đình. Không những thế, bố mẹ cần khéo léo giáo dục con có tấm lòng nhân hậu, biết chia sẻ và giúp đỡ những người xung quanh. Vì càng có nhiều tình yêu thương, trẻ sẽ càng hạnh phúc.

3. Không chỉ trẻ, mà chính bố mẹ cũng phiền não

Không chỉ con mà bố mẹ cũng phiền não vì câu hỏi này - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ sẽ vui vẻ nếu con nói yêu mình nhất nhưng nếu ngược lại, bạn sẽ thất vọng. Khi nhận ra bố mẹ buồn vì câu trả lời của mình, trẻ cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Chính vì thế, bố mẹ không nên hỏi con những câu này.

Ranh giới giữa dạy con thông minh và dạy con sai cách rất mong manh. Bố mẹ thông thái nên tỉnh táo để biết mình nên hay không nên hỏi con những câu hỏi nào. Có như vậy, con mới tự tin và phát triển tốt.