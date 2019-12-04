Muốn dạy con thông minh, cha mẹ hãy chú ý vào 3 khung giờ vàng vào buổi tối

Các nghiên cứu chỉ ra rằng muốn dạy con thông minh, sáng dạ, cha mẹ hãy đặc biệt chú ý chỉ bảo trẻ ở những thời điểm vàng trong buổi tối.
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Đối với trẻ, 3 khung giờ vàng này được xem là thời điểm tốt nhất để giáo dục con cái trong gia đình mà bậc phụ huynh nào cũng cần biết.
1. Khung giờ 18h - 19h: Bữa cơm gia đình
Trên thực tế, hầu hết gia đình đều dùng bữa tối vào khung giờ này. Trong một bầu không khí vui vẻ, cha mẹ có thể hỏi han con cái về những thú vui và kiến thức học được ở trường.
Từ đó, mối liên hệ giữa các thành viên trong gia đình trở nên thân thiết hơn. Tất nhiên, việc tận dụng khoảng thời gian này để giáo dục con cái như cách ăn uống lịch sự, cách mời cơm đối với các bậc bề trên… Đây là bí quyết dạy con thông minh của các ông bố bà mẹ.
2. Khung giờ 19h - 20h: Học cùng con
Sau khi kết thúc bữa tối, trẻ sẽ phải ngồi vào bàn học và làm bài tập về nhà. Lúc này, cha mẹ nên gác công việc của mình sang một bên và ngồi học cùng con, hỗ trợ con khi cần thiết.
Hành động học cùng con không những giúp cha mẹ hiểu những kiến thức con được học trong nhà trường mà còn giúp gắn kết tình thân. Nếu quá bận rộn, cha mẹ nên cho con học cùng bạn bè hay nhờ anh chị của trẻ… Như vậy, con sẽ yên tâm vì cảm nhận được tình yêu thương và quan tâm từ gia đình.
3. Khung giờ 22h - 22h30: Ngủ cùng con
Vào khung giờ này, khi tất cả mọi việc đã xong xuôi, trẻ sẽ dễ dàng mở lòng và chia sẻ với cha mẹ nhiều điều trong cuộc sống. Trước khi đi ngủ, cha mẹ nên dành thời gian ru con ngủ, đọc sách cho con nghe hay đơn giản chỉ là trò chuyện.
Bằng cách làm này, cha mẹ không chỉ gắn kết con cái hơn mà còn giúp trẻ phát triển kĩ năng ngôn ngữ, tăng sự tự tin.
Đây là 3 khung giờ vàng buổi tối được xem là thời khắc hoàng kim nếu muốn dạy con thông minh. Vì thế, các bậc cha mẹ không nên bỏ qua những thời điểm này. Tất nhiên, ngoài việc chú trọng khoảng thời gian vàng, phụ huynh cần có kiến thức và kĩ năng để dạy con thành tài trong sự yêu thương của gia đình.