Những cách dạy con thông minh của người Nhật cha mẹ nên biết

Các bậc cha mẹ hãy cùng tham khảo cách dạy con thông minh của người Nhật dưới đây.

Các bậc phụ huynh Nhật tin rằng thế giới thần thoại trong truyện cổ tích là niềm cảm hứng sáng tạo vô tận cho con sau này. Vì thế, mỗi tối họ đều đọc truyện cho con nghe.

Cách dạy con đúng đắn của người Nhật là khen một hành vi cụ thể. Ví dụ như “Con hôm nay tự ăn thật ngoan” hay “Con thay quần áo rất giỏi”. Khi trẻ biết chính xác những gì mình được bố mẹ tuyên dương, trẻ sẽ cố gắng làm việc đó tốt ở những lần kế tiếp. Cách dạy con kiểu Nhật này rất đáng học hỏi.

3. Không cho con xem tivi

Câu châm ngôn nổi tiếng tại Nhật đó là “Tắt tivi, bật ý tưởng”. Xem tivi ngoài việc tốn thời gian, trẻ còn có thể bị nghiện. Hơn nữa, thế giới quan của trẻ sẽ bị hạn chế nếu ngồi trước màn hình vô tuyến quá nhiều.



Hạn chế cho con trẻ xem tivi quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

4. Không quy chụp, áp đặt trẻ

Tâm lý của trẻ đúng như câu nói “Khi bạn mắng con là đồ con lợn 10 lần, chúng sẽ kêu ụt ụt vào lần thứ 11”. Vì thế, người Nhật thường không quy chụp, áp đặt trẻ. Có như vậy, trẻ mới phát triển theo hướng tích cực và toàn diện.

5. Kiên nhẫn và lặp đi lặp lại

Rất nhiều bậc phụ huynh cau có trước những câu hỏi ngô nghê của con, nhưng cha mẹ Nhật lại không ngại giải thích một vấn đề của con nhiều lần. Họ cho rằng, để đứa trẻ thành thạo một việc gì đó, phải cần ít nhất 3 tháng. Vì thế, muốn con hiểu biết, không còn cách nào khác là kiên nhẫn.

Kiên nhẫn với con, sẵn sàng giải thích cho con nghe những điều con tò mò, thắc mắc - Ảnh minh họa: Internet

6. Không chỉ trích lỗi lầm của con

Người Nhật có quan niệm rằng ai cũng có thể mắc sai lầm. Việc chỉ trích không những không giúp họ tốt hơn mà ngược lại còn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Thế nên họ không bao giờ chỉ trích lỗi lầm của con mà chỉ ra lỗi sai và hướng con tới những hành động đúng đắn.

7. Thường xuyên cho con vận động

Một câu châm ngôn rất nổi tiếng khác của Nhật là “Một trí tuệ minh mẫn trong cơ thể cường tráng”. Vì thế, bên cạnh chú trọng sự phát triển trí tuệ, các bậc cha mẹ Nhật rất chú trọng việc rèn luyện thể chất cho con. Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, trẻ mới tiếp thu và học hỏi một cách nhanh chóng.

Thường xuyên vận động giúp trẻ minh mẫn hơn - Ảnh minh họa: Internet

8. Dạy con tự tra cứu tìm tòi

Các bậc cha mẹ Nhật thường hướng dẫn con tự tra cứu các loại tài liệu, từ điển ngay từ khi còn nhỏ. Bằng cách này, trẻ dễ tiếp nhận kiến thức, ghi nhớ lâu hơn và không hề có cảm giác nhàm chán.

Với những bí quyết thông minh như vậy, cách dạy con kiểu Nhật rất đáng để các bậc cha mẹ học hỏi để giúp con phát triển một cách toàn diện.