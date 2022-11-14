Con gái Văn Anh - Tú Vi 4 tuổi lớn xinh như thiên thần, hứa hẹn tương lai ắt thành mỹ nhân nổi tiếng

Văn Anh - Tú Vi tổ chức đám cưới năm 2015. Đến nay, họ vẫn là một trong những gia đình kiểu mẫu, đáng ngưỡng mộ. Sau khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi có một cô con gái đáng yêu và hoạt bát. Cặp đôi diễn viên thường xuyên chia sẻ về hành trình chăm con cũng như quan điểm giáo dục con cái với công chúng.

Bé Cún - con gái đầu lòng của cặp đôi Văn Anh - Tú Vi ngay từ nhỏ đã được chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, vạn người mê. Cô bé thừa hưởng vẻ đẹp hài hòa của cả bố lẫn mẹ. Tuy vậy, bé vẫn giống bố nhiều hơn. Cô bé sở hữu gương mặt tròn, đôi mắt to, đen láy và đôi môi chúm chím. Nhiều người xem ảnh của bé Cún đã xuýt xoa khen xinh và dự đoán cô bé có thể trở thành mỹ nhân trong tương lai giống như mẹ bé.

Công chúa nhỏ nhà nam diễn viên Văn Anh, năm nay đã được hơn 4 tuổi. Mặc dù vẫn còn là em bé bé bỏng của gia đình nhưng Cún tỏ ra khá là "người lớn" trong những câu nói, đôi khi khiến mẹ Tú Vi cũng giật mình vì không nghĩ một nhóc tì 4 tuổi lại có suy nghĩ như vậy.

Mẹ Tú Vi kể chuyện, có lần Cún nói với mẹ: "Con muốn nhỏ lại, nhỏ mãi luôn, để ba mẹ không gia đi, không tan biến, ở với con mãi"...Hay có lần em nói: "Ba mẹ ơi, ba mẹ bên nhau cùng con, cả nhà hạnh phúc cạnh nhau được không?". Thậm chí, có lần "bà cụ non" còn buồn bã không ăn miếng thịt gà vì nghĩ rằng mình đang ăn mất thịt của mẹ gà rồi, và như vậy thì những đứa con chắc chắn sẽ rất buồn. Những câu nói có phần "già đời" của cô nhóc hay được mẹ Tú Vi ghi lại và chia sẻ trên trang cá nhân đã nhận được rất nhiều sự thích thú của cộng đồng mạng trước sự ngây thơ và đáng yêu của bé Cún.

Cô bé còn nhỏ nhưng đã bộc lộ tính cách của một người tình cảm, biết quan tâm đến người khác.

Có thể thấy, Cún là cô bé có tính cách nhẹ nhàng, tình cảm. Trong các hoạt động thường ngày, em rất hay nhắc về những kỉ niệm đẹp mà em đã được trải qua và cô bé rất trân trọng những kỉ niệm đó. Đó cũng chính là động lực để hai vợ chồng Văn Anh - Tú Vi "bày trò" biến những cuộc vui bên con trở nên chất lượng hơn như: đưa con đi du lịch, chụp ảnh, dã ngoại, trải nghiệm thực tế....

Theo cặp đôi, tất cả những hoạt động đó đều là một cách để dạy con khám phá thế giới. Bản thân Tú Vi cũng từng tâm sự: "Mẹ chỉ mong con, sau này lớn lên, nghĩ về tuổi thơ của mình, con sẽ chỉ bật cười vui vẻ, ôm ấp nó, như những hạt giống tươi đẹp nho nhỏ mà mẹ đã gieo vào ký ức của con với tất cả tình yêu của mẹ".

Mỗi chuyến đi đều là một dịp để bố mẹ dạy cho Cún những bài học quý giá.

Văn Anh – Tú Vi cũng là một cặp đôi “nghiện” con nhất nhì showbiz Việt. Chỉ cần nhìn trang cá nhân cả bố lẫn mẹ đều ngập tràn những bức ảnh đáng yêu của con gái là đủ biết ông bố, bà mẹ này yêu con đến nhường nào. Trong những khoảnh khắc được chính chủ nhân chia sẻ, nhiều khán giả nhận ra rằng, Văn Anh – Tú Vi rất chịu khó chơi với con và chơi một cách “có tâm” mỗi khi có thời gian dành cho công chúa nhỏ.

Bản thân cặp đôi cũng từng chia sẻ quan điểm rằng: "Dù mỗi ngày có bận rộn đến đâu, ba mẹ cũng đừng quên dành thời gian chơi với con nhé. Vì tuổi thơ con sẽ không trở lại, và những khoảnh khắc đáng nhớ này không chờ bạn lâu đâu". Chia sẻ này của hot mom Tú Vi đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình của cộng đồng mạng. Đa số đều cho rằng, khi đã dành thời gian cho con thì bố mẹ hãy biến nó thành khoảng thời gian chất lượng nhất, đừng vừa một tay chơi với con, một tay xem điện thoại.

Là gia đình kiểu mẫu nên cách mà vợ chồng Văn Anh – Tú Vi nuôi dạy bé Cún cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, tò mò của khán giả. Đáp lại câu hỏi này, Tú Vi cũng đã có lần trả lời rằng đối với cô, một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong quá trình nuôi và dạy con đó là mẹ phải luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của con kể cả khi con còn rất nhỏ và phụ huynh không được áp đặt điều mình muốn lên điều con muốn.

Ngoài ra, còn một điều quan trọng khác nữa mà Tú Vi nhắc các bậc phụ huynh đó là việc bố cần để tâm đến việc tạo ra bầu không khí gia đình vui vẻ, hạnh phúc để con luôn được sống trong môi trường văn minh. Vì thế, cô cũng ít khi mắng con to tiếng hay cãi vã hay nói những câu chuyện tiêu cực trước mặt con.

Qua những chia sẻ về việc nuôi dạy con cái của vợ chồng Văn Anh – Tú Vi, có thể thấy rằng cặp đôi có cách nuôi dạy con khá hiện đại, có đầu tư tìm tòi dạy dỗ theo khoa học. Nhìn cái cách mà bé Cún lớn lên thì chắc chắn rằng bố Văn Anh, mẹ Tú Vi đã và đang làm rất tốt vai trò phụ huynh. Chúc cho gia đình Văn Anh sẽ luôn ngập tràn tiếng cười và bé Cún sẽ luôn được sống trong một bầu không khí gia đình ấm áp, vẹn tròn.