Cha mẹ tuyệt đối đừng làm 8 việc này nếu không muốn con ngày càng dốt

Bài học làm mẹ 06/11/2017 19:35

Các chuyên gia đã chứng minh, sự phát triển trí tuệ của trẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi chính những hành vi và lời nói của cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là 8 việc cha mẹ thường làm khiến trẻ ngày càng kém thông minh, thậm chí dốt đi.

Đừng bao giờ khiến con bạn trở nên “ngu ngốc” chỉ vì những hành động hoặc lời nói vô ý của cha mẹ. Để chứng minh cho điều này, một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm như sau:

Trong một bể cá có rất nhiều con cá nhỏ, họ cho vào một con cá lớn. Chính từ giờ phút đó, những con cá nhỏ bỗng trở thành món ăn mỗi khi con cá lớn đói bụng, tất nhiên chẳng một con cá nhỏ nào có thể chạy thoát.

Sau một thời gian, các nhà khoa học đã dùng một chiếc bình thủy tinh chụp lên con cá lớn ấy, đồng thời thả thêm vào bể những con cá nhỏ. Như thông lệ, mỗi lần đói, cá lớn sẽ nhào lên để bắt những con cá nhỏ, thế nhưng mỗi lần lao ra là lại một lần nó đâm vào thành bình.

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Con cá lớn luôn bắt những con cá nhỏ để ăn - Ảnh: Internet

Theo thời gian, con cá lớn dường như đã hiểu điều gì đang xảy ra, tần suất nó đâm đầu vào bình ngày càng ít đi và đến khi hoàn toàn “tuyệt vọng”, nó đã “ngoan ngoãn” nằm im.

Lần này, các nhà khoa học quyết định lấy chiếc bình ra. Nhưng điều bất ngờ là sau khi được giải thoát, con cá lớn liền bơi xuống đáy và không hề nhúc nhích thay vì lao vào cuộc chiến với những con cá nhỏ. Thậm chí khi những con cá nhỏ bơi lại gần thì nó vẫn nằm im và cuối cùng, nó chết vì đói.

Sau khi nghe xong câu chuyện này, nhiều người nghĩ rằng con cá lớn thật ngu ngốc. Thế nhưng khi suy ngẫm lại, ta sẽ nhận ra rằng con cá lớn trở nên “chán nản” như vậy là do sau vô số lần gặp trắc trở, nó dần trở nên thu mình và nghi ngờ khả năng săn mồi của mình. Chính cảm giác mình là một kẻ kém cỏi mới là nguyên nhân giết chết nó.

Ông Lilian G. Katz, chuyên gia giáo dục trẻ thơ người Mỹ cũng phát hiện ra hiện tượng tương tự như vậy ở trẻ em. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu cha mẹ thường dùng những hành động và lời nói sau thì vô tình đã khiến trẻ trở nên tự ti, chậm phát triển và kém thông minh.

1. Thường quát mắng trẻ

Đừng bao giờ dùng đòn roi hay quát mắng con một cách nặng nề khi trẻ phạm lỗi. Điều này không chỉ tác động xấu đến tâm lý mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của trẻ.

Trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi và dần trở nên hướng nội, thậm chí có thể gây ra các rối loạn hành vi và ngôn ngữ, các vấn đề về thần kinh cũng xuất hiện. Thay vì sử dụng những biện pháp bạo lực, cha mẹ nên nói chuyện, phân tích và chỉ ra lỗi sai của trẻ, giúp trẻ sửa lỗi để trở nên tốt hơn.

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Quát mắng trẻ sẽ gây tổn thương về mặt tâm lý nặng nề - Ảnh: Internet

2. Cha mẹ không có thói quen đọc sách

Trong thực tế, những hành động của cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày đều ảnh hưởng đến sự phát triển trí thông minh của trẻ. Nếu bạn thường xuyên chơi điện thoại, xem phim… thì trẻ cũng sẽ dần hình thành thói quen như vậy.

Cha mẹ cần trở thành tấm gương để trẻ noi theo. Nếu bạn thường xuyên đọc sách sẽ khiến trẻ có hứng thú với những điều tương tự như vậy, từ đó hình thành khả năng thích tìm tòi và khám phá, tạo môi trường tốt để thúc đẩy sự phát triển trí tuệ ở trẻ.

3. Dạy trẻ kiến thức quá sớm

Đa phần các bậc cha mẹ đều muốn con mình học giỏi, thông minh, không được thua kém bạn bè đồng trang lứa nên thường có thói quen dạy con trước tuổi. Họ thường đặt những mục tiêu quá cao, vượt quá khả năng của chúng.

Điều quan trọng là trẻ con không có khả năng tự đứng dậy sau thất bại như người lớn. Mỗi lần như vậy, trẻ sẽ cảm thấy xấu hổ vì làm cha mẹ thất vọng, ngày càng tự ti về bản thân và dần trở thành đứa trẻ nhút nhát, ngại giao tiếp.

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Đừng bắt trẻ học quá sớm - Ảnh: Internet

4. Cha mẹ hay thức khuya

Trẻ nhỏ thường thích chơi hơn thích ngủ, cha mẹ thường xuyên thức khuya sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ. Nếu không được ngủ đủ giấc, trẻ sẽ kém tập trung, suy giảm trí nhớ và ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

5. Để trẻ ăn quá no

Cha mẹ thường có tâm lý sợ con đói, không đủ sức để học tập nên thường khuyến khích con ăn thật nhiều. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chứng minh thường xuyên ăn quá no sẽ khiến tế bào não sớm suy yếu, trí lực giảm sút, ngày càng kém linh hoạt.

Chính vì vậy, cha mẹ nên cân bằng để bữa ăn của trẻ đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe thay vì ép trẻ ăn quá no.

6. Luôn ép trẻ học tập

Kỳ vọng quá nhiều vô hình chung đã tạo áp lực nặng nề cho trẻ nhỏ. Thường xuyên bắt trẻ học tập, hạn chế vui chơi sẽ khiến trẻ cảm thấy mệt mỏi, dần trở nên ngang bướng và khó dạy bảo.

7. Cấm trẻ không được khóc

Đừng cáu gắt hay la mắng khi trẻ khóc ở nơi công cộng. Hành động này có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Trên thực tế, khóc chính là một quá trình “tự chữa lành vết thương” của con người, là liệu pháp giúp hồi phục sức khỏe và tinh thần.

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Hãy để trẻ khóc vì nó có thể làm lành vết thương tinh thần - Ảnh: Internet

8. Nói lời cay độc với trẻ

Bạn đã bao giờ nói với con rằng chúng thật kém cỏi, ngu dốt, lì lợm hoặc thường so sánh chúng với những đứa trẻ khác một cách tiêu cực chưa? Những lời nói nặng nề, cay độc với trẻ nhỏ dù là vô tình hay cố ý đều gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và sức khỏe của trẻ. Đừng biến con bạn trở thành một đứa trẻ lì lợm, ngang bướng chỉ vì lỗi lầm của chính các bậc cha mẹ.

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