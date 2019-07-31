Cần kiêng cữ sau sinh những gì để tốt cho mẹ và bé?

Việc kiêng cữ sau sinh khoa học sẽ giúp mẹ tránh được bệnh hậu sản như bị đau đầu, nhức xương khớp, sức khoẻ giảm sút, băng huyết hoặc tổn thương vết sinh mổ… Việc đầu tiên sau khi sinh mẹ cần chú ý đó là vấn đề ăn uống. Theo các bác sĩ dinh dưỡng, mẹ không nên kiêng khem quá mức, để tránh tình trạng suy nhược cơ thể, dễ nhiễm bệnh, thiếu dưỡng chất thiết yếu, ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ.

Sau sinh cơ thể người mẹ cần được nghỉ ngơi và có chế độ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cũng như kiêng cữ phù hợp. Bởi mang thai và sinh con là một quá trình rất vất vả, khiến mẹ hao tổn rất nhiều sức lực, khiến thể trạng trở nên yếu ớt. Tuy nhiên, kiêng cữ ở mỗi mẹ là mỗi quan điểm khác nhau, có kiêng thì có lành. Nhưng việc kiêng cữ sau sinh theo dân gian khá khắt khe như: Chỉ ăn các món ăn khô và mặn như nạc thịt kho tiêu, cá bống kho tộ… thậm chí kiêng ăn các loại rau, canh… để da thịt được săn chắc. Điều này sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ và chất lượng sữa cho con bú. Vì thế, kiêng cữ sau sinh mẹ cần phải thực hiện một cách khoa học, chú ý quan hệ vợ chồng, thực phẩm bổ sung, cũng như công việc hàng ngày… Cụ thể là:

Nếu mẹ sinh mổ thì cũng cần phải tránh một số thức ăn không tốt cho quá trình lành sẹo như: xôi nếp, rau muống, lòng trắng trứng gà, thịt bò… bởi chúng làm tăng quá trình tạo mủ, gây viêm và hình thành sẹo lồi.

Thay vào đó là mẹ hãy ăn uống như bình thường để cơ thể nhanh hồi phục, nên ăn các thức ăn mới được nấu chín từ thực phẩm tươi. Mẹ không nên ăn đồ ăn lạnh, thức ăn lên men như các loại dưa muối hay thức ăn để qua đêm và không ăn đồ tươi sống… để tránh tình trạng nhiễm khuẩn hay kí sinh trùng gây bệnh. Đồng thời, sau sinh mẹ cũng không nên ăn các thực phẩm chế biến sẵn. Bởi các loại thực phẩm này thường có nhiều gia vị và chất bảo quản không tốt cho sức khỏe.

Sau sinh bao lâu thì được ăn đồ lạnh?

Mẹ không nên ăn đồ lạnh sớm sau sinh

Theo quan niệm của ông bà ta thì sau sinh mẹ nên kiêng cữ ăn đồ lạnh trong thời gian ít nhất là 3 tháng. Điều này sẽ rất tốt cho mẹ, nhằm tránh ê nhức chân răng sau này, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Nếu mẹ nào cẩn thận hơn thì kiêng hẳn 5 tháng để có thể đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

Bà đẻ bịt tai đi tất bao lâu?

Sau khi sinh các mẹ nên nhét bông vào hai lỗ tai để tránh nghe những tiếng động mạnh. Đồng thời việc bịt bông tai cũng là một cách để sản phụ giảm tiếp xúc với gió lùa và tiếng động mạnh gây căng thẳng, stress. Tuy nhiên việc bịt tai sau khi sinh cũng không cần thiết nếu ở chỗ yên tĩnh và kín gió.

Bà đẻ nên kiêng làm việc nhà bao lâu?

Sau sinh mẹ không nên làm việc nhà sớm

Người ta thường có câu “phụ nữ đau đẻ như gãy đi 20 chiếc xương sườn cùng một lúc”, do đó, sau sinh các chị em thường rất yếu ớt và cần phải kiêng cữ. Nhưng đối với vấn đề bà đẻ kiêng quét nhà thì còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện và số lần sinh của các chị em. Nếu như chị em có điều kiện tốt thì sau khi sinh dù là đứa đầu hay đứa thứ 2, tốt nhất sau 2 tháng mới nên quét nhà cũng như làm việc nhà. Còn đối với chị em có hoàn cảnh khó khăn, xong tháng ở cữ đầu tiên là có thể làm những việc nhẹ nhàng như quét nhà, dọn dẹp, lau chùi…

Tuy nhiên, những việc như là leo cầu thang hay mang vật nặng thì không nên làm. Bởi cơ thể của người mẹ, xương và các cơ quan nội tạng dễ gặp phải những tổn thương nếu mẹ cố thực hiện những việc nặng. Nhưng cho dù có khó khăn bao nhiêu thì các mẹ cũng nên kiêng cữ để đảm bảo sức khỏe chính bản thân và bé yêu của mình.

Sau sinh bao lâu thì được đụng nước lạnh?

Sau khi sinh những việc như giặt quần áo phải đụng nước lạnh thì các mẹ nên kiêng. Nếu thật sự không có ai phụ giúp thì mới nên sử dụng găng tay để giặt đồ. Nếu đụng nước lạnh quá sớm sẽ dễ bị cảm lạnh và ảnh hưởng về sau này.

Nhưng nếu bắt buộc phải dùng nước lạnh cho việc nhà, các mẹ hãy cố gắng kiêng hoàn toàn ít nhất 3 đến 5 ngày sau sinh. Vì đây là thời gian cơ thể các mẹ đang yếu nhất, cần được giữ ấm để hồi phục sinh khí.

Sau sinh bao lâu thì được ra đường?

Sau sinh mẹ nên ở nhà nghỉ ngơi hạn chế ra đường

Theo quan niệm dân gian, thời gian ở cữ của mẹ là khoảng 1 tháng sau khi mẹ sinh bé. Chính vì vậy mà trong khoảng thời gian này, nhiều gia đình sẽ bắt buộc sản phụ nằm nghỉ ngơi một chỗ và kiêng đi lại để cơ thể hồi phục nhanh chóng hơn. Nhưng hiện nay, quan niệm đã khác, sau sinh bao lâu thì được ra đường chủ yếu phụ thuộc vào sức khỏe của người mẹ. Hơn nữa, người mẹ vẫn có thể đi lại quanh nhà nếu cảm thấy cơ thể mình đã ổn, tuy nhiên vẫn nên hạn chế ra ngoài đường, nơi công cộng để tránh nhiễm bệnh và lây nhiễm cho con. Đến khi nào con bắt đầu cứng cáp thì mẹ có thể cùng con ra ngoài để làm quen với không khí bên ngoài.

Sau sinh bao lâu thì được xem tivi?

Sau sinh, cơ thể phụ nữ ở trong tình trạng rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường, do đó cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý và kiêng cữ hợp lý. Nhưng đối với việc đọc sách, xem tivi nghe đài thì không cần quá kiêng cữ. Tuy nhiên không nên xem TV lâu, đọc chữ nhỏ, không đủ ánh sáng.

Sau sinh có ăn được quả bầu không?

Quả bầu được xếp vào một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe con người, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Bởi trong quả bầu có chứa đến 92% là nước, phần còn lại là chất xơ và các dưỡng chất có lợi khác. Do đó, sau khi sinh mẹ hoàn toàn có thể ăn quả bầu được, tốt cho tiêu hóa thức ăn, trị chứng táo bón sau sinh mà không cần lo sợ bị tăng cân. Mẹ có thể chế biến các món như bầu luộc, bầu hấp, nấu canh với thịt nạc, xào với dầu thực vật… thay đổi để không bị ngán và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Phụ nữ sau sinh bao lâu thì có kinh?

Phụ nữ sau sinh bao lâu thì có kinh phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, có người có sớm, người có trễ là điều hoàn toàn bình thường. Thông thường, với trường hợp mẹ không nuôi con bằng sữa mẹ, kỳ kinh sẽ sớm quay trở lại, là từ 6-8 tuần sau khi sinh. Nhưng nếu nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, kỳ kinh sẽ bị trì hoãn chậm hơn. Vì sự hành kinh liên quan đến nội tiết tố của cơ thể, hormone prolactin cần thiết để sản xuất sữa mẹ sẽ làm giảm tần số rụng trứng khoảng 1/3 lần so với lúc bình thường.

Sau sinh nên ăn gì để nhiều sữa?

Phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ sẽ lâu có kinh trở lại

Sau sinh, các chị em nên ăn nhiều các loại thực phẩm như là rau ngót, móng giò, đu đủ, thịt bò, quả sung, rong biển, chuối sứ, gạo lứt, các loại đậu (đậu nành, đậu xanh...), rau má... thì sẽ rất lợi sữa cho con. Bởi đây là những thực phẩm giàu đạm, sắt, chất xơ cùng với vitamin A, C... giúp sữa mẹ chất lượng, giàu dinh dưỡng cho con bú.

Phụ nữ sau sinh nên ăn hoa quả gì?

Trái cây là một nguồn cung cấp vitamin dồi dào cho mẹ sau sinh, tốt cho đường tiêu hóa, tốt cho sữa mẹ. Do đó, sau sinh mẹ nên ăn nhiều các loại trái cây như là: bưởi, cam, quýt, chuối tiêu, sơn trà, dưa hấu, long nhãn, đu đủ, quả táo xanh, vú sữa... những loại trái cây này giàu vitamin A, B1, B2, B3 và C, đặc biệt là glucid, protein, calcium, chất xơ, sắt và lipid... giúp tăng cường vitamin cho cơ thể và giúp tăng lượng sữa của mẹ

Hậu quả của việc không kiêng cữ sau sinh

Kiêng cữ sau sinh một cách khoa học sẽ đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mẹ, để nhanh chóng hồi phục lại sức lực, loại bỏ sản dịch hoàn toàn, vết thương nhanh lành, tinh thần sảng khoái… Do đó, sau sinh không nghỉ ngơi hợp lý, không kiêng cữ, sớm làm việc nhà, sớm đụng nước lạnh, cũng như ăn đồ ăn lạnh sẽ khiến mẹ lao lực, đuối sức, không đủ sức khỏe để chăm bé và chịu nhiều hậu quả về sau. Đặc biệt là sau sinh mà quan hệ sớm thì sẽ dễ bị nhiễm khuẩn, vết khâu tầng sinh môn nhiễm trùng. Chính vì thế các bác sĩ chuyên khoa khuyên là tốt nhất nên kiêng quan hệ vợ chồng khoảng 6-8 tuần, vì sau thời gian này các cơ quan trong cơ thể mới hồi phục sau ca vượt cạn.