Cách nuôi con của mẹ hiện đại: Hãy làm ngay 3 việc này từ lúc trẻ mới lọt lòng

Ngày nay bên cạnh với việc nuôi con truyền thống thì rất nhiều mẹ bỉm sữa chọn phương pháp nuôi con khoa học là tập các thói quen này cho trẻ từ lúc mới sinh.

Để chăm sóc, nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi lần đầu làm mẹ nhiều chị em đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên nếu áp dụng theo phương pháp nuôi con khoa học này thì việc chăm sóc trẻ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tập con bú bình song song bú mẹ Nguồn sữa mẹ vô cùng dinh dưỡng và tốt cho trẻ nhỏ, theo lời khuyên của các chuyên gia thì nên cho trẻ bú đến 2 tuổi để tăng cường sức đề kháng và phát triển toàn diện.

Theo cách nuôi con truyền thống, các mẹ sẽ cho bé bú trực tiếp để gần gũi với con nhiều hơn, tuy nhiên khi bé có nhận thức thì dễ nảy sinh các trường hợp: bám mẹ, không chịu bú bình. Không nên cho trẻ bú mẹ trực tiếp hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet Thay vì chỉ cho trẻ bú mẹ lúc mới sinh, chị em nên tập cho trẻ bú song song (cả bú bình và bú mẹ), như vậy khi mẹ có việc phải ra ngoài hoặc cần nghỉ ngơi thì cũng không lo trẻ sẽ gào khóc vì không chịu bú sữa bình.

Tập cho trẻ bú bình từ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet Để trẻ ngủ một mình không bế ẵm Theo thói quen, ai cũng sẽ ôm, bế để bé ngủ ngay trên tay của mình. Thực tế, với những nhà ít người hoặc công việc bận rộn, nếu để trẻ quen với việc được bế trên tay rất khó có thể làm được những việc khác. Thế nên các mẹ nên tập cho con ngủ một mình trên giường, vừa để trẻ tự lập vừa tốt cho trí não của trẻ. Vì việc bế ẵm đi lại nhiều lúc trẻ còn nhỏ có thể ảnh hưởng không tốt đến hệ thần kinh của trẻ. Nên để trẻ ngủ ở giường một mình - Ảnh minh họa: Internet Không bật nhạc để ru trẻ ngủ Khuyến cáo của các bác sĩ khi trẻ dưới 6 tháng không nên cho tiếp xúc với tiếng ồn hoặc âm thanh lớn. Vì lúc này, màng nhĩ của trẻ còn non nớt, việc bố mẹ bật nhạc to sẽ khiến trẻ dễ mắc bệnh ù tai và nặng hơn là ảnh hưởng đến trí não. Không nên bật nhạc để ru ngủ trẻ - Ảnh minh họa: Internet Để con được phát triển toàn diện, bố mẹ đừng chiều con quá mức, hãy tập cho trẻ những thói quen trên từ khi mới lọt lòng. Áp dụng những cách đó không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh, chóng lớn mà còn giúp bạn được thoải mái hơn.

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