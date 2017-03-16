Những món ăn ngon không thể bỏ qua khi đến Phú Yên

Đây là một trong những món ăn quen thuộc của người dân Phú Yên mà bất kỳ khách du lịch đến đây cũng đều thích thú khi được thưởng thức. Bánh xèo ở Phú Yên được làm từ bột gạo, giá đỗ, thịt băm và tôm hoặc mực; nếu thực khách có yêu cầu thì chủ quán có thể cho trứng vào để tăng thêm hương vị. Khi khuôn đúc nóng, người ta cho mỡ, sau đó là thịt, tôm, giá đỗ và nước bột gạo xay vào, đậy nắp chờ khoảng 1 phút là bánh chín. Bánh đổ xong vừa mềm, vừa nóng, có hương vị của hải sản biển. Người ta ăn bánh xèo với rau sống bao gồm xà lách, giá đỗ và nhiều loại rau thơm khác.

Một nét khác biệt giữa bánh xèo Phú Yên và bánh xèo Sài Gòn là bánh xèo ở Phú Yên nhỏ, màu trắng của bột gạo (không thêm màu vàng nghệ như bánh xèo Sài Gòn). Nước chấm gồm có 2 loại (mắm đục và mắm trong). Mắm đục gần giống như mắm nêm, cho thêm gia vị và ớt. Mắm trong là nước mắm chua ngọt có thêm ớt tỏi. Công thức pha nước mắm cũng là một bí quyết của các quán ăn ở đây vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến hương vị của món ăn. Khi thưởng thức món bánh xèo dân dã này, bạn sẽ nhớ mãi hương vị đậm đà và dân dã của nó.

Bánh canh là một món ăn bình dân ở Phú Yên, tuy vậy chủng loại bánh canh ở Phú Yên rất phong phú như: bánh canh bột gạo, bánh canh bột lọc, bánh canh chả cá, bánh canh hẹ,… chỉ cần đi lòng vòng 10 phút cũng có thể đếm được tới 4-5 quán bán bánh canh bên vỉa hề, nhiều nhất là xung quanh bưu điện thành phố Tuy Hòa. Mỗi món bánh canh là một loại hương vị khác nhau, không quán nào giống quán nào. Bánh canh có thể được nấu với các vị cá dằm, chả cá là phổ biến, đặc biệt người ta dùng lá hẹ như một loại phụ gia đặc biệt thêm vào bánh canh để tăng thêm mùi vị.

Bánh bèo, bánh hỏi, bánh ướt

Bánh bèo nóng được đông đảo khách ghé tới là 2 tiệm bánh bèo nóng nằm trên đường Lê Trung Kiên, dưới chân tháp Nhạn. Khi ngồi vào bàn, người phục vụ sẽ đem ra 1 khay gồm 10 chén bánh bèo và nước mắm. Mỗi chén là một phần bánh bèo nhỏ. Khi ăn, thực khách có thể thêm ớt vào chén nước mắm để có thêm vị cay, sau đó cho nước mắm vừa đủ ăn trong một chén rồi dùng muỗng lấy phần bánh bèo trong chén để ăn. Điều thú vị với món bánh bèo nóng là thực khách có thể thưởng thức rất nhiều chén mà không cảm thấy no.

Bánh ướt ở Phú Yên có cách tráng mỏng tương tự như cách tráng bánh cuốn nóng ở miền Bắc, bánh ướt thường được phục vụ nóng ngay tại chỗ. Ngoài ra còn có bánh bèo nóng, ăn khi bánh vừa xuống lò, bánh được hấp cách thủy trong chén nhỏ và được phục vụ tại chổ.. . Các loại bánh trên thường được rải chà bông tôm (hay ruốc tôm theo cách gọi người miền Bắc), phục vụ cùng nước mắm ớt pha ngọt và nếu có yêu cầu có thêm thêm lòng lợn đi kèm và cháo lòng. Nổi tiếng tại Phú Yên là tiệm bánh hỏi, cháo lòng Hòa Đa, cách Tuy Hòa khoảng 14km. Tiệm nằm trên quốc lộ 1A, theo hướng về Hà Nội, đối diện với ga xe lửa Hòa Đa. Quán Hòa Đa chỉ mở một buổi duy nhất là buổi sáng để chủ yếu phục vụ khách thuận đường ngang qua, dừng chân nghỉ ngơi ăn sáng. Cả hai món – bánh hỏi quấn bánh tráng và cháo lòng – đều là những món ăn quen thuộc, bình dân nhưng qua bàn tay chế biến của chủ quán đã trở thành những món khó quên cho những ai đã một lần thưởng thức. Nơi đây thích hợp cho bạn dùng điểm tâm trước khi lên đường tham quan các danh lam ở phía Bắc của tỉnh Phú Yên như nhà thờ Mằng Lăng, Gành Đá Dĩa,…

Bánh ít lá gai

Cũng là một nét văn hóa ẩm thực độc đáo ở Phú Yên vào những ngày giỗ tổ tiên. nhân bánh được làm từ nhiều thứ như: đậu phộng và dừa; đậu xanh; đậu đen…Bánh này được bọc bằng lá gai và khi cho ra lò có màu xanh thẫm và tương tự như bánh gai của miền Bắc. Nhưng người Phú Yên không cho một miếng mỡ vào nhân bánh như bánh gai và bánh ít còn được làm với nhiều loại nhân chứ không chỉ là nhân đậu xanh.

Cá ngừ đại dương( Cá bò gù)

Phú Yên nổi tiếng là nơi khởi phát nghề câu cá ngừ đại dương từ những đầu của thập kỷ 90 vì vậy các món đặc sản từ cá ngừ ở đây mang những nét rất riêng đặc trưng cho con người miền biển. Hiện nay, các món ăn từ cá ngừ đại dương được phục vụ tại nhiều nhà hàng, quán ăn dọc đường Bạch Đằng (người dân quen gọi là đường bờ kè).