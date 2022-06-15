Tử vi thứ tư ngày 15/6/2022 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu thuận lợi ký hợp đồng lớn, Song Tử có vận trình tình cảm thăng hoa, Xử Nữ có vận trình công việc ‘xuôi chèo mát mái’

Tình cảm: Vận trình tình cảm tương đối khả quan. Bản mệnh cần nên quan tâm, chia sẻ với nửa kia nhiều hơn để tình cảm của cả hai thêm khăng khít, bền lâu. Người độc thân vẫn chưa tìm được người phù hợp với mình.

Công việc: Tử vi ngày mai 12 cung hoàng đạo dự đoán công việc của Bạch Dương gặp rắc rối nhỏ. Khi gặp khó khăn, chòm sao này luôn than trời trách đất chứ không tìm cách giải quyết vấn đề này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc giảm xuống đáng kể. Bạn là người yêu thích nét hoài cổ, do đó thường không tiếc tiền để sở hữu những món đồ truyền thống này. Chính vì vậy, nguồn tài chính của bạn đôi khi “không cánh mà bay”.

Kim Ngưu

Công việc: Tử vi 12 cung hoàng đạo cho biết, thứ Tư là ngày Kim Ngưu gặp một chút trở ngại. Bản mệnh nên tham khảo, lắng nghe ý kiến của mọi người để quá trình làm việc chung thuận lợi hơn, đồng thời còn giúp cho con đường sự nghiệp ngày càng nở rộ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không tốt. Chòm sao này là người khá cố chấp, bảo thủ và luôn muốn làm theo ý mình khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Nếu không sửa đổi thì người ấy có khả năng phải nói lời chia tay với bản mệnh.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu giảm xuống rõ rệt. Tử vi khuyên bạn cần nên chi tiêu hợp lý, tiết kiệm chó mua sắc theo ý thích mà không tính đến tương lai sau này.

Song Tử

Công việc: Tử vi 12 cung hoàng đạo dự đoán, vận trình sự nghiệp của Song Tử gặt hái được kết quả như mong đợi. Mặc dù thành công đến hơi muộn nhưng điều này làm bản mệnh an tâm hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hanh thông. Bạn và nửa kia đang có khoảng thời gian ở bên nhau ngọt ngào, hạnh phúc, đồng thời còn chia sẻ với nhau những chuyện buồn vui của cuộc sống.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương ổn định. Tuy nguồn tài chính không như mong đợi nhưng bạn vẫn có thể chi tiêu đủ cho cuộc sống này. Hãy cố gắng làm việc chăm chỉ để gia tăng nguồn thu nhập của mình.

Cự Giải

Công việc: Tử vi dự đoán, vận trình công việc của Cự Giải diễn ra có bước tiến triển mới. Để tìm được chân trời phù hợp, chòm sao này cần phải bản lĩnh và mạo hiểm hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm cần hâm nóng tình cảm. Cặp đôi này có dấu hiệu rạn nứt do quá bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian dành cho nhau. Hãy sắp xếp và cân bằng thời gian để mối quan hệ này có thể hòa hợp trở lại.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không mấy khả quan. Bạn không có nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày mai, do đó cần phải thận trọng tính toán trong việc chi tiêu để tránh bị thâm hụt tài chính.

Sư Tử

Công việc: Tử vi ngày 12 cung hoàng đạo đánh giá ngày thứ Tư của Sư Tử diễn ra tương đối hanh thông, suôn sẻ. Bản mệnh luôn kiểm soát được tình hình, tình trạng công việc đang diễn ra nên mọi việc hầu như không gặp phải khó khăn nào cả.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vẫn đang giậm chân tại chỗ. Chòm sao này vì mải mê với những dự định riêng của mình nên không có thời gian hẹn hò, yêu đương với đối tượng khác giới.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khá tốt. Bạn có được sự hỗ trợ về mặt kinh tế từ người thân trong gia đình, do đó không cần phải lo lắng quá về vấn đề này.

Xử Nữ

Công việc: Ngày thứ Tư, vận trình sự nghiệp của Xử Nữ diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Chòm sao này có khả năng thông minh, nhạy bén nên mọi cơ hội đều được bản mệnh tận dụng trong quá trình làm việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Đây là khoảng thời gian mà cung hoàng đạo này nên quan tâm, chăm sóc đối phương nhiều hơn để tình cảm ngày càng tốt đẹp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định. Bạn đừng chớ xem thường các khoản nhỏ lẻ mà hãy nhớ rằng “tích tiểu thành đại” nên cứ chăm chỉ tích lũy dần rồi bạn sẽ phải ngạc nhiên với số tiền mà mình tiết kiệm được.

Thiên Bình

Công việc: Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/6 cho rằng, vận trình công việc của Thiên Bình gặp một vài khó khăn nho nhỏ. Bản mệnh đang có xu hướng tạo khoảng cách với những mối quan hệ không mang lại lợi ích nhưng lại không nhân ra chính mình tự vứt bỏ những cơ hội phát triển sự nghiệp của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm nở rộ. Chòm sao này khá may mắn vì đã tìm cho mình một người lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc và an ủi mỗi khi gặp chuyện buồn trong cuộc sống.

Tài lộc: Vận trình tài lộc kém sắc. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn tham gia vào các khoản đầu tư, các trò may rủi.

Bọ Cạp

Công việc: Thứ Tư với Bọ Cạp là một ngày làm việc tương đối vất vả. Chòm sao này phải tự lực cánh sinh để một mình xoay sở mọi thứ khiến bản mệnh khá mệnh mỏi trong ngày mai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp chuyện bất an. Tình yêu giữa bạn và người ấy không những không được người thân ủng hộ mà còn phải chịu sự nghi kỵ, dèm pha. Hãy cứ yêu nhau một cách chân thành rồi mọi chuyện cũng sẽ có tiến triển tốt đẹp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khá tốt. Bạn có thể kiểm soát tài chính của mình khá tốt nên việc chi tiêu cũng khá hợp lý, khoa học.

Nhân Mã

Công việc: Sự nghiệp ngày mai cung Nhân Mã dự đoán tương đối ổn định. Tính chất công việc tương đối dễ dàng nên không thể làm khó được bản mệnh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp trục trặc, trắc trở. Chòm sao này là một người khác bảo thủ với quan điểm của mình, song những ý kiến mà đối phương đưa ra đều bị bác bỏ dẫn đến mối quan hệ cả hai tồn tại khá nhiều mâu thuẫn. Hãy lắng nghe và suy nghĩ cho người khác nhiều hơn để mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc phải thật thận trọng. Bạn có thể sẽ gặp phải những khoản phát sinh bất ngờ buộc phải sử dụng đến tiền tiết kiệm của mình.

Ma Kết

Công việc: Con đường sự nghiệp của Ma Kết ngày mai diễn ra hanh thông. Bản mệnh có thể được nhiều đồng nghiệp xung quanh giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Nhờ đó, công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đẹp đẽ. Chòm sao này không những tìm được sự đồng điệu trong cuộc sống mà còn tìm thấy sự bao dung ở nửa kia.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng sắc. Đây là thời điểm thích hợp để bạn xem xét đầu tư, do đó hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định liên quan nếu có nhu cầu gia tăng nguồn tài chính của mình.

Bảo Bình

Công việc: Vận trình công việc của Bảo Bình trong ngày mai diễn ra có chút khó rắc rối nhỏ. Chòm sao này có xu hướng hay chỉ đạo người khác làm theo ý mình, đồng thời không chịu nghe ý kiến của người khác. Hãy thay đổi bản tính này để con đường sự nghiệp càng thăng hoa hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ổn định. Bạn và đối phương không có nhiều thời gian bên nhau nhưng vẫn cho nhau món quà bất ngờ mỗi khi gặp nhau.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà đi xuống. Bạn có thể sẽ bị hao hụt tài chính do chi tiền mua sắm quá tay. Để có khoản tiết kiệm khấm khá, bạn cần cân đối lại các khoản chi tiêu của mình.

Song Ngư

Công việc: Tử vi 12 cung hoàng đạo nhận định rằng, vận trình sự nghiệp của Song Ngư diễn ra đại cát đại lợi. Sự lạc quan, tích cực giúp bản mệnh có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã giao, thuận lợi hơn trong việc làm ăn, kinh doanh của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khả quan. Người độc thân tìm được đối tượng phù hợp với mình và có thể tiến tới hôn nhân trong thời gian tới.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng sắc. Bạn có thể xem xét đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau để nâng cao nguồn thu nhập của mình thay vì đầu tư lớn vào một lĩnh vực duy nhất.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!