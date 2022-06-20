Tử vi thứ hai ngày 20/6/2022 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương có một ngày suôn sẻ, Cự Giải cẩn thận bị gạt tiền, Nhân Mã tràn đầy năng lượng tích cực

Các cơ hội kiếm tiền xuất hiện sẽ khiến cho chòm sao này đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ kia. Tuy nhiên chòm sao này phải xem xét thật kỹ các rủi ro lợi ích trước khi có được lựa chọn chính xác cho mình nhé.

Bạch Dương cảm thấy rất may mắn khi xử lý mọi chuyện. Chòm sao chưa bao giờ thấy được mọi việc lại đang diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi như vậy. Dù có bất cứ công việc gì khó khăn đều không thể làm khó được bạn cả.

Về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay sẽ có những tiến triển hết sức tích cực, mọi chuyện đang vượt xa ngoài sự mong đợi của bạn đấy nhé. Chòm sao này có thể tận hưởng ngày cuối tuần hạnh phúc bên cạnh người thân của mình.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu hôm nay đang khiến cho mọi sự mâu thuẫn đang liên tiếp xảy đến. Có thể thấy rằng mọi sự rắc rối phát sinh trong hôm nay khiến cho bạn phải bận rộn. May sao sự tỉ mỉ và thận trọng của chòm sao này giúp ích cho bạn rất nhiều trong các tình huống xảy đến.

Trong phương diện tình cảm, chòm sao này thể hiện suy nghĩ chiếm hữu thái quá nửa kia của bạn, khiến cho nửa kia sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và tức giận. Mối quan hệ cũng vì thế mà dần đi đến ngõ cụt khiến hai bạn càng ngày càng xa cách hơn nhiều.

Về phương diện sức khỏe, Kim Ngưu cần quan tâm và chăm sóc nhiều hơn tới sức khỏe của mình đấy nhé. Chòm sao này không nên quá lo lắng và tự gây áp lực cho bản thân mãi thế nữa, bạn cần tìm một không gian yên tĩnh để có thể thư giãn và bình tĩnh nhé.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử trong ngày hôm nay cảm thấy hết sức êm ả, và không có bất cứ điều gì phải lo lắng quá cả. Chỉ còn sót lại các công việc dang dở lại và bạn cũng không cần phải quá bận tâm gì cả. Chòm sao này cần nhanh chóng xử lý công việc và có thời gian nhìn lại những gì mà mình đã làm được trong thời gian qua nhé.

Trong mặt tình cảm, chòm sao này là người rất nền nã, đáng yêu và nhẹ nhàng hơn trong cái nhìn của đối phương. Sự dịu dàng của Song Tử sẽ khiến cho đối phương phải đắm chìm trong tình yêu.

Tình hình tài chính của Song Tử vào ngày hôm nay cũng đang tương đối ổn định, thật may mắn là túi tiền của chòm sao này dù không đầy ắp, tuy nhiên cũng không bị hao hụt quá nhiều vào ngày thứ 2 này cho lắm.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Bói tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải trở thành ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trong ngày này. Là một trong các chòm sao có tính cách tốt bụng nhất, bạn sẽ không hề nề xắn tay vào trợ giúp cho mọi người xung quanh mặc dù đối phương chưa cần tới sự trợ giúp của bạn chút nào.

Về mặt tài chính, lời khuyên cho Cự Giải không nên quá nhẹ dạ cả tin vào những người quá mồm mép đó nhé, vì rất dễ tiền bạc trong tay không giữ nổi đâu. Vì vậy bạn cũng cần phải đề phòng một chút sẽ tốt hơn đấy nhé.

Trong phương diện sức khỏe, làn da của bạn sẽ chính là sự phản ánh rất chân thực tình trạng của bạn, vì vậy khi thấy da sạm hay là xấu đi thì Cự Giải cũng nên tìm cách chăm sóc cơ thể của mình hơn nữa đấy nhé.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử nên gạt hết đi mọi sự vướng bận trong công việc và quan tâm hơn tới tình trạng sức khỏe của mình hơn nữa. Là một trong những chòm sao sống có trách nhiệm, Sư Tử vẫn không thể rời tay khỏi công việc dù là ngày nghỉ đi nữa. Có lẽ đây chính là lý do mọi người đang rất tin tưởng vào bạn.

Những anh chàng thuộc cung Sư Tử sẽ trở nên hơn bình thường trong ngày thứ 2 này. Hãy cho nửa kia của bạn thấy được những khía cạnh rất khác của mình nhé. Cởi mở hơn sẽ giúp cho bạn và nhân duyên của mình sẽ sớm tìm thấy đấy nhé.

Hôm nay, Sư Tử sẽ việc lười vận động và ăn uống sẽ không điều độ khiến cơ thể của mình đang lên tiếng cảnh báo rồi đấy nhé. Hãy xem lại lịch sinh hoạt và lên ngay cho bản thân một kế hoạch luyện tập cho phù hợp để cơ thể được khỏe mạnh đó nhé.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi ngày mới của 12 cung hoàng đạo nói rằng Xử Nữ phải trải qua rất nhiều những rắc rối để có thể thử thách được tính kiên nhẫn của bản thân. Nếu không phải vì sự cẩn trọng và cầu toàn của bản thân thì có lẽ rắc rối này không biết đến bao giờ mới có thể xử lý được nữa.

Dù thế nào thì tình trạng sức khỏe của bạn vẫn là quan trọng nhất, chòm sao này cần nên chú ý quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn nữa đấy. Xử Nữ không nên để cho bỏ bê sức khỏe của bản thân mà chỉ lo đến công việc như thế đâu nhé.

Trong chuyện tình cảm, Xử Nữ không mong đợi quá nhiều vào đối phương và cũng không chờ đợi họ sẽ thể hiện tình cảm với mình đâu nhé. Chòm sao này cần phải thẳng thắn nhìn nhận về mối quan hệ của cả hai đấy nhé.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi phương Tây 12 chòm sao cho thấy Thiên Bình rất đơn giản và qua loa, do đó chòm sao này rất ngại chuyện đối mặt với sự khó khăn. Điều này là không thực sự tốt khi bạn cố tình tìm cách để né tránh các nhiệm vụ. Có người đang dùng chính thông tin của bạn để có thể chống lại bạn đấy.

Về mặt sức khỏe của Thiên Bình, để đảm bảo rằng năng lượng calo dư thừa được chuyển hóa thành cơ bắp, bạn cần phải hết sức chăm tập thể dục nhiều nữa đấy nhé. Trong đó, các bài tập nâng cơ sẽ là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn đó.

Trong phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa hai bạn vẫn đang rất hài hòa và không có gì phải nghĩ ngợi cả, sẽ chỉ có điều là đối với các cặp đôi xa sẽ rất dễ gây mâu thuẫn hoặc là giận dỗi vì thời gian xa nhau quá lâu rồi.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Hôm nay rất có thể rằng Bọ Cạp gặp phải sự bất hòa xung đột đó nhé. Trong chuyện công việc, có rất nhiều những vấn đề liên quan tới các nhân viên trong nội bộ công ty với nhau. Nhưng bạn là một người lãnh đạo thì cần phải biết cư xử và có phương hướng giải quyết thích hợp nhất đó nhé.

Trong mặt tình cảm, Bọ Cạp trở nên rất nhạy cảm hơn nhiều khiến cho nửa kia không khỏi mệt mỏi. Cung hoàng đạo này tự châm ngòi cho cuộc tranh cãi và bạn sẽ gây tổn thương cho cả người ấy đấy nhé.

Về mặt tài chính trong ngày hôm nay của bạn vẫn đang rất ổn định, may mắn là tình hình tài chính của bạn vào trong thời gian sắp tới sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn lao cả. Bọ Cạp biết còn rất nhiều khó khăn nữa đang chờ đợi bạn.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã tràn đầy tinh thần hứng khởi và sự lạc quan. Dù có gặp phải bất cứ vấn đề gì đi chăng nữa, thì đều sẽ không ngăn được tâm trạng vui tươi của bạn. Có khó khăn thì bạn hãy đối diện và xử lý hợp lý, chính xác nhất.

Về phương diện tài chính trong ngày hôm nay của bạn cũng có rất nhiều những dấu hiệu giảm sút, cung hoàng đạo này sẽ không nên chi tiêu quá nhiều cho việc mua sắm. Vì mọi thứ đó thực sự chưa cần thiết đối với bạn vào lúc này.

Trong mặt tình cảm, mọi người sẽ luôn cảm thấy như là để có thể tiếp thêm sức mạnh khi ở bên cạnh một người luôn sôi nổi và hòa đồng như Nhân Mã. Nếu cần bổ sung vitamin hạnh phúc thì chòm sao này cũng không cần quá ngần ngại mà liên hệ với đối phương để chia sẻ nhé.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi hàng ngày 12 chòm sao dự báo Ma Kết trong hôm nay sẽ xảy ra những vấn đề xung đột trong cuộc sống khiến cho bạn không khỏi buồn lòng. Bắt đầu ngày mới là các đề rắc rối nhỏ phát sinh khiến bạn có đôi chút khó chịu. Tuy nhiên với trách nhiệm của mình, Ma Kết vẫn hoàn thành tốt mọi công việc của mình.

Về phương diện sức khỏe, dù cho có muốn giảm cân đi nữa thì Ma Kết cũng cần phải đảm bảo cho sức khỏe bản thân nhé, chứ không nên bị tụt huyết áp hay là những bệnh lý do ăn uống sẽ không điều độ nhé.

Trong mặt tình cảm, có lẽ Ma Kết đang có phần hơi thờ ơ lạnh lùng với tình cảm của đối phương thì phải. Bầu không khí trong mối quan hệ của hai người đang dần trở nên bối rối và khác lạ hơn nhiều rồi.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Theo tử vi ngày mới, Bảo Bình chìm đắm trong tâm trạng rất bất an. Những vấn đề công việc còn dang dở khiến cho cung hoàng đạo này không thời gian nghỉ ngơi nữa. Hãy bình tĩnh xử lý mọi vấn đề, và bạn nên nhớ nóng giận sẽ không thể giải quyết được bất cứ vấn đề nào cả.

Trong phương diện tình cảm, tính cách thất thường của Bảo Bình khi nóng khi lạnh chỉ khiến cho mọi người e ngại bạn hơn mà thôi. Cứ thế này thì khoảng cách giữa cả hai sẽ có khoảng cách xa hơn đó nhé.

Về phương diện sức khỏe, Bảo Bình cần quan tâm tới chế độ ăn uống ngủ nghỉ của mình nhiều hơn nữa đó nhé. Có lẽ như là trong thời gian vừa rồi, Bảo Bình đang chểnh mảng trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân rồi đó nhé.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư hôm nay cần phải đối mặt với các khó khăn thử thách trong cuộc sống. Sự lơ đãng mất tập trung trong thời gian vừa qua khiến cho công việc của bạn cũng trở nên tồn đọng rất nhiều. Chòm sao này cần bắt tay ngay vào việc xử lý mọi chuyện càng sớm càng tốt càng tốt nhé.

Trong mặt tình cảm, tính cách hay thay đổi của nửa kia khiến cho Song Ngư rất khó chịu nhưng bạn lại rất ngại khi nói ra. Cung hoàng đạo này cũng đừng ngại ngần chuyện này vì việc trao đổi trực tiếp có lợi cho bạn nhiều đó nhé.

Về tình trạng sức khỏe, Song Ngư cũng không nên vì quá chủ quan mà không quan tâm đến sức khỏe và khiến cho mình bị yếu đi nhiều trong thời gian này. Những bệnh vặt khi giao mùa sẽ khiến bạn cảm thấy rất khó chịu trong người đấy nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!