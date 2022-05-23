Tử vi thứ 3 (24/5/2022) của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu có tiền bạc dư dả, Sư Tử và người ấy có giây phút yên bình bên nhau, Ma Kết nên trò chuyện với nửa kia nhiều hơn để hiểu nhau

– Công việc: Bạn thích hợp với những công việc liên quan đến tính toán và làm theo mẫu hơn là những công việc đòi hỏi sự tư duy hoặc lựa chọn. Nếu buộc phải đưa ra quyết định trong ngày hôm nay, bạn nên thật cẩn thận.

Thời điểm Mặt Trăng vuông góc với sao Mộc, Bạch Dương trải qua một ngày không mấy yên bình. Những cảm xúc của bạn mâu thuẫn với nhau và điều ấy khiến cho bạn đưa ra những quyết định thiếu chính xác.

– Tình cảm: Hai người thường xuyên cãi vã và bạn đổ lỗi cho sự lạnh lùng của người ấy. Tuy nhiên, bạn đã tự kiểm điểm bản thân xem mình làm sai ở đâu chưa?

– Tiền bạc: Tình hình tài chính của bạn không mấy biến động trong ngày hôm nay, bạn cũng đang tự nhắc nhở mình không nên tiêu xài hoang phí.

Kim Ngưu

Kim Ngưu hãy học cách lắng nghe ý kiến của mọi người trong ngày hôm nay, khi Mặt Trăng tạo thành góc 60 độ với sao Thổ. Bạn không nên khăng khăng làm theo ý muốn của mình, bỏ qua cảm nhận của người khác.

– Công việc: Thay đổi góc độ quan sát sự vật, sự việc, bạn sẽ cảm thấy rằng mọi việc chẳng còn quá khó khăn nữa. Đừng giữ mãi những quan điểm cổ hủ nhé.

– Tình cảm: Khi có điều không hài lòng với người ấy, bạn nên thẳng thắn chia sẻ chứ không phải là mỉa mai, nói bóng nói gió. Hành động ấy sẽ khiến nửa kia rất khó chịu đấy.

– Tiền bạc: Tin mừng là bạn khá dư dả trong ngày hôm nay. Bạn không có ý định mua đồ dùng gì có giá trị lớn cả nên túi tiền của bạn không phải chịu ảnh hưởng nhiều.

Song Tử

Song Tử muốn tỏ ra mình là một người nhanh nhẹn trong thời điểm Mặt Trăng nằm ở vị trí vuông góc với sao Hải Vương, vì thế mà bạn đưa ra quyết định nào cũng rất nhanh chóng. Thậm chí bạn còn không nghĩ xem mình làm như vậy là đúng hay sai.

– Công việc: Bạn cần phải tập trung vào những chi tiết trước khi có cái nhìn toàn thể, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ những điểm quan trọng đấy. Hiệu suất công việc không phải là tất cả, quan trọng là kết quả cơ.

– Tình cảm: Bạn cần kiên nhẫn hơn khi nói chuyện với người ấy, có như vậy thì hiểu lầm hay mâu thuẫn mới nhanh chóng được tháo gỡ. Đừng quá bướng bỉnh cho mình là đúng.

– Tiền bạc: Bạn cần chi tiêu có kế hoạch hơn nếu muốn nghĩ đến việc làm giàu. Đầu tư mù quáng hiếm khi đem lại cho bạn kết quả mong muốn.

Cự Giải

Cự Giải cần tự tin hơn nữa vào khả năng của mình, đặc biệt là trong ngày hôm nay, thời điểm Mặt Trăng tạo một góc 90 độ với sao Thủy. Bạn chẳng hề thua kém ai cả, vì vậy mà bạn không cần phải lùi bước trước bất cứ ai.

– Công việc: Bạn cần phân biệt rõ ràng đâu là thực tế và đâu là sự ảo tưởng, thậm chí là mơ mộng. Hãy nhìn thẳng vào thực tế để biết mình đang đứng ở đâu, nhưng đừng tự ti, cho rằng mình kém cỏi.

– Tình cảm: Bạn cảm thấy ngột ngạt khi ở trong ngôi nhà của chính mình bởi cha mẹ bạn là người khá nghiêm khắc. Có lẽ bạn cần tìm một đối tượng nào đó phù hợp để chia sẻ lòng mình.

– Tiền bạc: Bạn có thể sẽ phải sử dụng tiền để giải quyết một vài rắc rối phát sinh. Nhớ phải tiêu tiền cho hợp lý đấy nhé, đừng có phung phí bừa bãi.

Sư Tử

Khi Mặt Trăng tạo thành góc 135 độ với sao Thiên Vương, Sư Tử thường bị nhầm lẫn giữa thực tế và lý tưởng. Vì vậy, bạn cần phải đánh giá đúng khả năng của mình nếu không muốn đưa ra những kế hoạch viển vông.

– Công việc: Cung hoàng đạo này cần ý thức được khả năng của mình đến đâu, chứ đừng nên quá kiêu ngạo, coi mình là nhất. Nếu cứ giữ thái độ như vậy, bạn sẽ nhanh chóng tụt hậu thôi.

– Tình cảm: Mối quan hệ giữa bạn và người ấy có vẻ khá yên bình trong ngày hôm nay. Nếu gặp vấn đề gì khó giải quyết, bạn có thể thảo luận với người ấy.

– Tiền bạc: Bạn có thể sẽ phải tốn một khoản tiền nhất định cho vấn đề sức khỏe của mình. Có lẽ sau việc này, bạn sẽ nhận thấy tầm quan trọng của sức khỏe và tiền bạc.

Xử Nữ

Xử Nữ luôn cảm thấy không yên lòng trong ngày hôm nay, thời điểm Mặt Trăng tạo một góc 45 độ với sao Kim. Bạn lo lắng rằng những công việc mình đang làm sẽ mắc lỗi, và người ta sẽ đánh giá thấp về mình.

– Công việc: Chỉ cần cẩn thận và chú ý trong công việc là bạn đã có thể tránh được rất nhiều sai sót đáng tiếc rồi. Hãy tự tin hơn và cũng đừng quá khắt khe với bản thân mình.

– Tình cảm: Dường như cung hoàng đạo này vẫn còn lưu luyến quá khứ nên chẳng muốn mở lòng với ai. Bạn chưa sẵn sàng cho một mối tình mới.

– Tiền bạc: Thời điểm dịch bệnh thế này, bạn nghĩ tốt nhất là nên về nhà ngay sau khi đi làm, đó chính là lý do giúp bạn tiết kiệm được một khoản kha khá.

Thiên Bình

Ngày Mặt Trăng tạo một góc 30 độ với sao Diêm Vương, Thiên Bình cũng có những cảm xúc mãnh liệt chứ chẳng “dĩ hòa vi quý” như mọi khi. Bạn chỉ muốn nói to cho mọi người biết những bất mãn mà mình luôn giấu ở trong lòng.

– Công việc: Bạn có thể sẽ đưa ra những quyết định khá bốc đồng trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, khi trông thấy người nào đạt thành tích tốt, bạn cũng cảm thấy ghen ghét, thậm chí buông lời cạnh khóe.

– Tình cảm: Bạn thường đưa ra những quyết định quá dứt khoát, khiến nửa kia của bạn cảm thấy khó xử và bất ngờ. Có lẽ bạn cần thời gian ở một mình để bình tĩnh lại.

– Tiền bạc: Bạn nên suy nghĩ trước khi rút tiền thanh toán một khoản nào đó. Dù túi tiền có đang rủng rỉnh, bạn cũng chớ nên quá mức phí phạm.

Bọ Cạp

Trong ngày hôm nay, khi Mặt Trăng tạo thành góc 45 độ với sao Hỏa, Bọ Cạp là một người rất sáng tạo. Bạn có thể nghĩ ra nhiều phương án giải quyết khác nhau cho một vấn đề nào đó.

– Công việc: Bạn có thể khẳng định được điểm mạnh của mình và nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, nhưng đừng có vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi mình là người hoàn hảo có thể giải quyết mọi việc trên đời.

– Tình cảm: Bạn và người ấy trải qua một ngày khá yên bình. Dù đôi bên không thường hay trò chuyện hoặc nhắn tin cho nhau nhưng bạn biết rằng mình luôn chiếm giữ vị trí quan trọng trong tim người ấy.

– Tiền bạc: Bạn không nên sử dụng tiền một cách hoang phí cho các mục đích vui chơi đơn thuần. Hãy tiết kiệm hơn để đề phòng những bất trắc trong tương lai.

Nhân Mã

Thời điểm Mặt Trăng tạo một góc 45 độ với sao Kim, Nhân Mã nên ngừng việc lạm dụng sức khỏe của mình để dành quá nhiều thời gian cho sở thích. Hãy sinh hoạt một cách điều độ hơn để cơ thể luôn tràn đầy sức sống.

– Công việc: Bạn phải điều chỉnh các cư xử của mình nếu không muốn đắc tội với người khác. Đôi khi bạn phải biết cách dung hòa và nhượng bộ, đừng bắt mọi người mãi nghe theo ý mình.

– Tình cảm: Nhân Mã có thể đặt ra những cái đích quá cao xa cho nửa kia của mình, cho nên dù khá đào hoa nhưng bạn lại khó tìm được người ưng ý. Hãy nhìn vào thực tế là trên đời này chẳng có ai hoàn hảo.

– Tiền bạc: Bạn không nên dành quá nhiều tiền bạc vào một lĩnh vực nào đó. Tốt nhất là bạn nên để một khoản thích hợp để đề phòng biến cố xảy ra trong cuộc sống.

Ma Kết

Khi Mặt Trăng tạo thành góc 60 độ với sao Thổ, Ma Kết nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót của bản thân và có ý định tìm biện pháp sửa chữa. Bạn hi vọng rằng càng ngày, mình sẽ càng trở thành một người xuất sắc hơn.

– Công việc: Nếu còn vấn đề nào chưa rõ, hãy hỏi ý kiến của mọi người xung quanh xem sao, đừng ngại ngần gì cả, bởi ai cũng sẽ sẵn lòng giúp một người ham học hỏi và có lòng cầu tiến thôi.

– Tình cảm: Khoảng thời gian gần đây, dường như bạn đang hơi thiếu quan tâm tới người ấy thì phải. Đừng quá chú tâm cho công việc, hãy trò chuyện với người ấy nhiều hơn để nhận ra những điều người ấy đang giấu trong lòng.

– Tiền bạc: Bạn có thể tốn một khoản tiền kha khá để thay thế những món đồ đã cũ hoặc đã dùng hết trong nhà. Hãy cân nhắc đừng tiêu xài quá mức.

Bảo Bình

Bảo Bình sẵn sàng sống đúng với bản chất của mình trong ngày hôm nay, thời điểm Mặt Trăng nằm ở vị trí vuông góc với sao Mộc. Bạn nổi loạn và không sợ mắc sai lầm, cốt là bạn có thể được làm những điều mà mình đam mê.

– Công việc: Dù sống tự do, phóng khoáng thế nào đi nữa, bạn cũng cần phải tuân thủ những nguyên tắc chung của tập thể. Bạn không thể bỏ bê công việc hoặc chỉ làm việc theo cảm hứng đâu.

– Tình cảm: Sự phá cách có thể giúp bạn chinh phục được ánh mắt của người khác giới, nhưng dường như bạn không nghiêm túc mấy trong chuyện yêu đương thì phải.

– Tiền bạc: Bạn không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Tốt nhất hãy suy nghĩ thật kĩ và tham khảo ý kiến của người khác nữa nhé.

Song Ngư

Khi Mặt Trăng và sao Thủy nằm ở vị trí vuông góc với nhau, bạn cảm thấy khá căng thẳng. Những cảm xúc thay đổi thất thường của bạn khiến người khác khó lòng mà phán đoán được.

– Công việc: Bạn không nên để người khác tìm ra cơ hội lợi dụng bản thân mình vì cái tính nhạy cảm thái quá. Trước khi đưa ra quyết định hay quan điểm gì, bạn cần phải suy nghĩ kĩ càng chứ không nên cảm tính.

– Tình cảm: Bạn khá lo lắng về tình cảm của người ấy dành cho mình, bởi bạn không biết đó có thật sự là tình yêu không. Bạn hi vọng người ấy có nhiều hành động thân thiết với mình hơn.

– Tiền bạc: Bạn không nên sử dụng quá nhiều tiền để mua những vật dụng không cần thiết, bởi tốn tiền mua rồi cũng chỉ cất trong góc tủ thôi.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!