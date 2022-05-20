Tử vi thứ 7 (21/5/2022) của 12 cung hoàng đạo: Song Tử đạt kết quả công việc mỹ mãn, Xử Nữ tài vận nở rộ tiền bạc rủng rỉnh, Bảo Bình và nửa kia tình cảm tiến triển tốt

Tình cảm: Vận trình tình cảm tốt đẹp. Mối quan hệ giữa người thuộc cung này và người yêu nhận được sự ủng hộ của bạn bè, người thân trong gia đình, có thể tiến tới hôn nhân trong tương lai.

Công việc: Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo dự đoán công việc của Bạch Dương gặp một chút trở ngại, rắc rối. Chòm sao này cần phải tập trung, tránh lơ là và đồng thời hãy nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực để mọi việc trở nên đơn giản hơn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không thuận lợi. Bạn có thể gặp vấn đề liên quan đến tài chính vào ngày mai, nhưng nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ làm việc nên vận tiền bạc được cải thiện hơn.

Kim Ngưu

Công việc: Tử vi cho biết, thứ Sáu là ngày Kim Ngưu không thuận lợi, sự nghiệp chưa thăng tiến. Những mâu thuẫn nảy sinh giữa chòm sao này và đồng nghiệp khiến cho tiến độ công việc bị trì hoãn. Kim Ngưu cần hạ cái tôi của mình xuống để có thể hoàn thành tốt công việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm của người thuộc cung này và nửa kia chưa tìm được tiếng nói chung, do đó cách giải quyết tốt nhất là cả hai cần bình tĩnh ngồi xuống nói rõ ràng với nhau.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khởi sắc. Sự siêng năng, cần cù trong công việc đã giúp cho bạn gặt hái được nhiều thành công, đồng thời tiền lương cũng tăng cao nên tài chính cũng được cải thiện.

Song Tử

Công việc: Tử vi 12 cung hoàng đạo dự đoán, công việc của Song Tử diễn ra khá thuận lợi, có thể có được kết quả mỹ mãn trong công việc. Tuy nhiên, để sự nghiệp phát triển hơn nữa, chòm sao này đừng quá nghiêm khắc trong quan hệ đối tác, hãy “dĩ hòa vi quý” khi giao tiếp với người khác.

Tình cảm: Vận trình tình cảm của bạn dự đoán sẽ có một tương lai tốt đẹp. Song Tử độc thân hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm với đối phương vì cơ hội thành đôi sẽ rất cao.

Tài lộc: Vận trình tài lộc nên cẩn thận, tránh xa những thị phi liên quan đến tài chính, doanh thu để tránh hao tài tốn của.

Cự Giải

Công việc: Vận trình sự nghiệp của Cự Giải diễn ra hanh thông, phát triển tốt đẹp. Cung hoàng đạo này tuy bị kẻ tiểu nhân “ngáng chân” phá hoại nhưng nhờ 200% trí lực nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tình cảm: Vận trình tình cảm theo chiều hướng khả quan. Người độc thân thuộc cung này có nhiều cơ hội gặp mặt nhiều người mới, nhờ đó bạn có thể tìm được một nửa của đời mình nhanh chóng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không được suôn sẻ. Cự Giải có thể bị mất mát tiền bạc do nhẹ dạ cả tin người khác.

Sư Tử

Công việc: Nhờ tính cách làm việc độc lập, chòm sao này đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trong ngày mai có điểm sáng. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để cung hoàng đạo này và nửa kia hâm nóng tình yêu giữa hai người.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khó khăn. Nguồn thu nhập lúc lên lúc xuống, do không biết cách quản lý chi tiêu hợp lý nên khi tiền đầy túi lại vơi đi nhanh chóng.

Xử Nữ

Công việc: vận trình sự nghiệp của Xử Nữ có thể gặp một vài rắc rối không mong muốn. Chòm sao này đang gặp phải khó khăn, gian nan trong quá trình làm việc nhưng lại không muốn nhờ vả giúp đỡ. Hãy tự lượng sức mình để có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng, hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Mối quan hệ giữa cung hoàng đạo này và người ấy đang có khoảng thời gian ngọt ngào, còn người độc thân cần tích cực tham gia các hoạt động tập thể để có thể tìm kiếm cơ hội yêu đương.

Tài lộc: Vận trình tài lộc nở rộ. Xử Nữ đã có nguồn tài chính rủng rỉnh sau khoảng thời gian làm việc cật lực.

Thiên Bình

Công việc: Tử vi ngày mai 12 cung hoàng đạo cho rằng, Thiên Bình có thể gặp nhiều vận may trong công việc. Dù gặp những khó khăn, thử thách nhưng chòm sao này quyết không chùn bước, do đó họ đã biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có tin vui. Tình yêu đến khiến cho cung hoàng đạo này chưa kịp chuẩn bị dẫn đến bị lúng túng và sợ sệt. Tuy nhiên, nếu có tình cảm với Thiên Bình chớ nản lòng hãy từ từ chinh phục rồi cũng sẽ thành công.

Tài lộc: Vận trình tài lộc cần cẩn trọng. Sự cạnh tranh về tài chính, doanh thu trong công việc có thể khiến cung hoàng đạo này bị hao hụt tài chính. Hãy tránh xa có thể để không ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của bản thân.

Bọ Cạp

Công việc: Thứ Sáu với Bọ Cạp là một ngày đầy áp lực trong công việc. Những nỗi lo vô hình khi không được làm đúng công việc sở trường khiến chòm sao này gặp mơ hồ, không biết nên làm gì vào lúc này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khá phức tạp. Những thứ đẹp đẽ, trọn vẹn trong tình cảm giờ đây không còn như bạn vẫn mong. Do đó, hãy chấp nhận để hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khả quan. Bọ Cạp tuy chưa giàu ngay bây giờ nhưng nhờ sự nỗ lực hết mình trong công việc nên cơ hội kiếm tiền ngày càng tăng cao.

Nhân Mã

Công việc: Sự nghiệp ngày mai của cung Nhân Mã diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Những kế hoạch mà chòm sao này thực hiện trước đó dần đi vào quỹ đạo ổn định.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chuyển biến tốt đẹp. Người thuộc cung hoàng này với người ấy đang đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu.

Tài lộc: Vận trình tài lộc thăng hoa. Nhân Mã biết cách nắm bắt thời cơ tốt nên thu về cho mình một khoản tiền kha khá.

Ma Kết

Công việc: Con đường sự nghiệp của Ma Kết ngày mai có thể gặp thử thách, khá vất vả. Chòm sao này đang có ý định bỏ việc, bởi họ không thể giữ vững vị trí công tác hiện tại của mình. Hãy nghe lời khuyên của những người xung quanh để có thể tìm ra phương án tốt nhất.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi đẹp. Các cặp đôi yêu nhau đang có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ổn định. Tuy không có nguồn tài chính dư dả ở hiện tại nhưng tương lai không xa người cung này có thể có tiền bạc rủng rỉnh.

Bảo Bình

Công việc: Tình trạng công việc của Bảo Bình có chút không được suôn sẻ trong ngày hôm nay. Hãy học cách quản lý thời gian thông minh để tiến độ công việc gia tăng, hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm vui vẻ. Tình cảm của Bảo Bình và nửa kia đang tiến triển rất tốt.

Tài lộc: Vận trình tài lộc rực sáng. Người cung hoàng đạo này có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu cá nhân của mình nhờ có vận tài lộc nâng đỡ.

Song Ngư

Công việc: Công việc của Song Ngư ngày mai dự đoán có thể “thăng quan tiến chức” trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có hiểu lầm, xung đột. Sự hiện diện của cái tôi đã khiến cho mối quan hệ của cả hai ngày càng xa cách. Do đó, hai bên cần hạ mình xuống để thấu hiểu nhau hơn trong cuộc sống.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có chút eo hẹp do có những khoảng phát sinh mà người thuộc cung này không thể ngờ tới.

*Bài chỉ mang tính tham khảo!