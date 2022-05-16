Về phương diện sức khỏe , nếu như mà cơ thể đã có dấu hiệu cảm cúm thì bạn cần uống một ly chanh ấm để hạ sốt, ngừa bệnh. Cung hoàng đạo này có thể tăng hương vị, có thể cho thêm lá bạc hà hoặc sả vào nước chanh.

Bạch Dương đang gánh vác những công việc hết sức nặng nề và mệt mỏi. Cung hoàng đạo này sẽ cần phân định để biết việc nào quan trọng để tập trung xử lý trước. Nếu như bạn cứ mãi lẩn trốn thì mọi việc sẽ càng khó khăn hơn.

Trong phương diện tình cảm, sẽ có những mâu thuẫn trong ngày này sẽ không có gì lo ngại. Do đó chòm sao này cứ điềm tĩnh xem xét vấn đề khi hai người hãy tranh cãi. Có như vậy, bạn mới nhanh chóng giải quyết được mâu thuẫn.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu gặp sự bất cẩn nhất định trong ngày này. Để hạn chế việc để xảy ra sai sót thì bạn nên nhờ ai đó kiểm tra lại giúp mình. Chòm sao này dù cho đối mặt với việc gì cũng phải tin tưởng vào chính mình thì vấn đề cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Về phương diện tài chính, bạn cần phải cẩn thận với chuyện chuyển khoản bởi vì chòm sao này sẽ dễ để xảy ra sai sót. Việc chuyển sai tiền khiến cho bạn sẽ có thể mất khá rất nhiều thời gian để xử lý.

Tình trạng sức khỏe của cung hoàng đạo này cũng cần được chú ý nhiều hơn nữa. Bữa ăn của Kim Ngưu hãy nên ưu tiên những loại cá như là: cá hồi cá, cá ngừ... Chúng sẽ có được khả năng chống lão hóa giúp cho cơ thể được khỏe mạnh hơn nhiều.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Song Tử nếu như mà bạn đang mong muốn hành động ngay lập tức. Đó là sẽ có thể là lý do khiến cho chòm sao này có quyết định những việc đi xa hơn so với thực tế rất nhiều. Dù cho không được đánh giá cao, tuy nhiên bạn cũng hay tập trung vào vấn đề của mình và để ngoài tai những lời nói đó.

Để có được gia tăng thu nhập, chòm sao này sẽ không thể làm theo cách cũ mà sẽ phải thay đổi toàn bộ tư duy của bản thân. Do đó chòm sao này nên học hỏi những cách nhận định về tiền bạc đúng đắn hơn.

Không thể tránh khỏi những sự mâu thuẫn vợ chồng bởi vì xích mích những chuyện nhỏ nhặt. Tuy nhiên Song Tử sẽ không nên nói quá nhiều, những lời phàn nàn sẽ chỉ khiến cho đối phương sẽ cảm thấy khó chịu hơn nhiều.

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cự Giải trở nên nóng nảy hơn với ai đó và cung hoàng đạo này xu hướng không suy nghĩ một cách cẩn trọng. Bạn cần tránh đối đầu để hạn chế việc bản thân sẽ chìm trong cô đơn và đau khổ. Không có ai có thể ngăn cản một khi mà Cự Giải đã quyết định.

Về phương diện sức khỏe, có lẽ việc ngoài uống nước lọc hàng ngày, Cự Giải sẽ có thể sử dụng những loại nước ép từ trái cây khác như: nước chanh, cam… vì chúng có chứa nhiều vitamin C rất tốt cho cơ thể.

Các bạn còn đang độc thân sẽ cảm thấy mất phương hướng bởi vì bạn đã kỳ vọng quá nhiều, thời gian này hai người nên chuyện trò nhiều hơn nữa. Những ai nếu đã có đôi có cặp thì hãy nên hạn chế việc chỉ trích nhau.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Sư Tử đang trở nên quá tham vọng, yêu thích được tham gia vào những sự nghiệp lớn lao. Chòm sao này quá hỏi quá nhiều từ chính mình trong khi khả năng của bản thân cũng sẽ chưa kịp thích nghi. Bạn có thể nghiêm khắc hơn với người không tuân thủ những quy định khác.

Bạn cũng sẽ không nên quá ngại ngùng khi ai đó cho rằng chòm sao này đã quá mê tiền. Nếu như chòm sao này hãy có quá ít tiền sẽ khiến chòm sao này sẽ căng thẳng và bất an, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Về mặt sức khỏe, nếu như Sư Tử không nên đánh răng ngay sau khi ăn đồ ăn có tính axit như rượu vang hoặc trái cây họ cam quýt vì chúng là nguyên nhân làm hỏng men răng.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ là người có tâm hồn nghệ sĩ, chòm sao này rất yêu thích được thưởng thức âm nhạc, ca hát hay là nhảy múa. Bạn ở bên người có nguồn năng lượng tốt, tiếp xúc được với người sống tích cực, cho dù gặp chuyện không vừa ý, họ sẽ cùng lan tỏa tinh thần lạc quan, làm bạn vui vẻ hơn.

Về mặt tài chính, ngày hôm nay bạn nên tránh được việc làm mất tiền. Có thể nói, nhờ giác quan thứ sáu, chòm sao này sẽ có thể nhận ra ai là người quan tâm tới Xử Nữ chỉ bởi vì tiền mà bạn đang có.

Về phương diện tình cảm, nếu cung hoàng đạo này thấy nửa kia tốt tuy nhiên chúng vẫn chưa có cảm xúc ngay thì cũng không nên vội vàng. Đơn giản là chính là bạn sẽ cũng cần có thêm thời gian hơn nữa.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Thiên Bình đang có mong muốn thay đổi, mơ mộng về ngày mà mình sẽ được tỏa sáng. Chòm sao này luôn trốn tránh nói ra điều này bao lâu nay vì sợ rằng mình sẽ không làm được.

Thiên Bình cần hạn chế đồ nhiều đường sẽ giúp cho bản thân có thể gia tăng tuổi thọ của mình. Bạn sẽ ăn đồ ngọt như bánh quy, kẹo cho những dịp đặc biệt. Hạn chế thêm đường vào cà phê, trà, và những thực phẩm khác không quá 4 muỗng cà phê/ngày.

Ở bên người mà cả bạn cũng đang cảm thấy không hạnh phúc thì Thiên Bình nên rời đi, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Vấn đề của trái tim chòm sao này sẽ không thể nào dùng lý trí để giải thích được.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Bọ Cạp sẽ đưa ra rất nhiều quyết định sai tuy nhiên cung hoàng đạo này vẫn tin là đúng chỉ bởi vì mình sẽ áp dụng sai lý thuyết vào thực tế. Bọ Cạp cần có người giúp để điều chỉnh lại chính mình. Bạn rất chăm chỉ bởi vì có thể chúng giúp cho bản thân thoát ra khỏi cảm giác có phần tội lỗi hơn.

Cung hoàng đạo này đừng để tiền bạc sẽ gây ra những sự rắc rối cho tình cảm hiện tại. cuộc hôn nhân của hai bạn sẽ chính là điều kiện quan trọng để bản thân có thể duy trì sự hạnh phúc, viên mãn, vì vậy bạn cũng đừng nên xem thường.

Về mặt sức khỏe, mục tiêu cân nặng của Bọ Cạp cũng sẽ rất khó hoàn thành vì bạn rất nhanh chán. Nếu muốn giảm cân thì bạn hay nên tham gia vào các hội nhóm có thói quen để rèn luyện thân thể.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Nhân Mã có lối tư duy có phần cổ hủ. Cung hoàng đạo này hãy nên tránh việc áp đặt suy nghĩ, không chịu hiểu hoàn cảnh cho người khác. Quyết định của Nhân Mã sẽ khá đúng trong hôm nay, tuy nhiên điều này không có nghĩa là bạn luôn đúng đâu đấy nhé. Chòm sao này cũng nên thử nghe thêm ý kiến góp ý của người khác.

Về phương diện tài chính, nếu như có bất kể có bao nhiêu tiền, Nhân Mã hãy nên tránh xa kiểu người vay không trả ngay từ đầu. Cung hoàng đạo này đừng để sự cả tin của mình sẽ khiến mình phải mất tiền.

Nhân Mã sẽ không cần phải quá vội vã, với sự tin tưởng của hai người sẽ dần dần tích lũy qua từng việc nhỏ nhặt nhất và đến cuối cùng là sự tin tưởng tuyệt đối và trở thành cơ sở của sự ổn định trong một cuộc hôn nhân.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Ma Kết không dám ra quyết định do sợ sai, chòm sao này sẽ đang muốn dò hỏi ý kiến cho nửa kia thế nhưng thực lòng lại không biết làm thế nào để biết được. Ma Kết sẽ khao khát muốn biết thêm, mong muốn ai đó có thể hóa giải mọi sự thắc mắc của bản thân.

Những loại rau quả tốt chòm sao này hãy nên ưu tiên sử dụng trong những bữa ăn của mình đó là ớt chuông, bông cải xanh, cải bó xôi…, bởi vì chúng chứa nhiều vitamin C sẽ rất tốt cho việc tạo ra collagen tốt cho da đó nhé.

Về phương diện tình cảm, chòm sao này sẽ cảm thấy tin tưởng vào tình cảm và sự chân thành của nửa kia. Giữa hai bạn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau rất nhiều.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình cần tôn trọng cảm xúc của bản thân trong ngày này. Chúng sẽ chỉ dẫn cho Bảo Bình biết nên làm gì và không nên làm gì. Hôm nay bạn sẽ không có điều gì gây trở ngại cho mình khi chỉ đang làm các nhiệm vụ quen thuộc. Thế nhưng bạn hãy biết sáng tạo hơn để được đánh giá rất cao.

Trò may rủi sẽ chỉ phù hợp cho những người đang nhàn rỗi mà thôi. Nếu chòm sao này đang mong muốn có rất nhiều tiền thì nhất định bạn cần phải học hỏi về việc đầu tư và giá trị thực sự của đồng tiền.

Về mặt sức khỏe, cung hoàng đạo này sẽ có thể uống những loại trà xanh để cải thiện sức khỏe hiện tại, đúng như đã được chứng minh là để có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạch và những căn bệnh về thời tiết khác.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư cho thấy có những nỗi ám ảnh mơ hồ khiến cho chòm sao này sẽ không dám quyết định gì vào lúc này. Đôi khi sự duy diễn sẽ gây hỏng việc. Hôm nay thì tinh thần trách nhiệm của bạn sẽ rất cao, tuy nhiên bạn cũng đừng quá ôm đồm.

Với tình hình tài chính hiện tại Song Ngư sẽ chỉ có thể giúp được một vài người. Để giúp nhiều người thì bạn cần tìm cách gia tăng thu nhập và cân nhắc hạn chế chi tiền cho các vấn đề mà không xứng đáng.

Về phương diện tình cảm, cung hoàng đạo này sẽ đừng trách cứ minh làm gì vì con tim nó cũng có lý lẽ riêng. Song Ngư hãy nên làm theo chỉ dẫn của nó vì nếu không bạn sẽ không cảm thấy thoải mái.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!