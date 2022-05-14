Tử vi chủ nhật (15/5/2022) của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương kiểm soát được sức khỏe, Xử Nữ cùng đối phương tính chuyện tương lai, Thiên Bình bắt tay thực hiện dự án tâm huyết

– Công việc: Lúc này là khoảng thời gian thích hợp để định hướng các kế hoạch cá nhân. Việc bạn cần làm trước mắt chính là xác định nguồn nhân lực, thời gian và ngân sách để thực hiện và quản lý ý tưởng của mình.

Xem tử vi hôm nay của 12 chòm sao, Mặt Trời vuông góc sao Thổ cho thấy bạn dường như đang bị ngăn cản việc có mối quan hệ gần gũi với bậc phụ huynh của mình. Đôi khi bạn nên biết đứng vào vị trí của người khác để hiểu rõ vấn đề hơn, bạn cũng dễ thông cảm hơn.

– Sức khỏe: Trong bữa ăn của mình bạn nên đa dạng món ăn, có như thế thì dinh dưỡng nạp vào cơ thể được cân bằng, đồng thời cũng giúp bạn có thể kiểu soát chế độ ăn tốt hơn.

– Tiền bạc: Những bữa tiệc cùng bạn bè, quà sinh nhật, quà tặng dịp lễ hội… có thể khiến bạn lo lắng vì nguồn tài chính của mình luôn bấp bênh. Đôi khi bạn nên từ chối một số lời mời vì điều đó là cần thiết lúc này.

Kim Ngưu

Xem tử vi ngày mới của 12 chòm sao, Mặt Trời vuông góc sao Thổ dự báo có nhiều việc bạn cảm thấy khó khăn thì đừng vội vàng làm gì. Dù sao hôm nay là ngày nghỉ, hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi đã nhé.

– Công việc: Bạn nhận ra sự không thật lòng của một ai đó nhưng đừng vội “bêu xấu” họ, bạn nên tinh ý quan sát và rút kinh nghiệm cho bản thân trước đã nhé.

– Tình cảm: Đừng quên rằng, đôi lúc, điều đối phương cần chính là được lắng nghe và chia sẻ. Vì vậy, bạn nên bắt được đúng tần số của cuộc trò chuyện và điều chỉnh cách ứng xử của mình theo đó.

– Tiền bạc: Đừng ngại đặt câu hỏi về việc quản lý chi tiêu trong cuộc sống với bạn bè. Đó là cách duy nhất bạn có thể so sánh thông tin và học hỏi từ họ.

Song Tử

Mặt Trời 60 độ sao Hải Vương mang lại tính cách dịu dàng cho bạn, nhờ thế mà bạn được mọi người xung quanh yêu mến, tin tưởng.

– Công việc: Hãy mở rộng mối quan hệ với những người khác. Đây là cơ hội để bạn gặp gỡ những người mới và thậm chí tìm được một “cạ cứng” với những nét tương đồng về tính cách và sở thích.

– Tình cảm: Những cặp đôi có thể có hiểu nhầm nho nhỏ khiến xảy ra xung đột. Nhưng nếu bạn không đủ bình tĩnh lại hay hờn dỗi sẽ dễ đẩy sự việc đi quá xa.

– Tiền bạc: Đừng vì cảm giác mình đang dư dả mà vung tay mua sắm đấy nhé. Việc bạn mua hay không mua món đồ nào đó đều nên nằm trong kế hoạch.

Cự Giải

Sao Kim 30 độ sao Thiên Vương dự báo về một ngày vui vẻ khi bạn luôn tỏ ra rộng rãi với mọi người. Thế nhưng đừng quá chiều theo ý người khác mà quên đi nhu cầu của bản thân nhé.

– Công việc: Hôm nay bạn nên dành nhiều thời gian để suy nghĩ thấu đáo các tình huống trước khi đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào, vì bạn dễ trở nên nóng giận và gây ra những cuộc tranh cãi không đáng có.

– Sức khỏe: Nếu cảm thấy quá sức thì cứ nghỉ ngơi, bạn còn rất nhiều thời gian cho công việc nhưng hiện tại phải duy trì đủ năng lượng và sự tỉnh táo đã.

– Tiền bạc: Đừng quá áp đặt các công thức của người khác vào cuộc sống của bạn. Bạn cần phải có những kế hoạch tài chính cụ thể và phù hợp hơn.

Sư Tử

Mặt Trăng 150 độ sao Kim cho thấy có dấu hiệu không tốt về mặt thể lực vì bao lâu nay bạn lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Hãy dành thời gian sắp xếp lại cuộc sống của mình cho tốt hơn bạn nhé.

– Công việc: Hôm nay bạn sẽ có cơ hội để loại bỏ những thói quen đang kìm hãm sự phát triển của bản thân. Thế nhưng, bạn vẫn nên cẩn trọng khi nghe theo lời khuyên của người khác.

– Tình cảm: Chuyện cũ qua rồi không nên hận thù làm gì, việc của bạn cần lúc này là tìm cách để xây dựng mối quan hệ mới tốt đẹp, hạnh phúc, không mắc phải những sai lầm trước đây.

– Tiền bạc: Bạn có cảm giác mất kiểm soát với việc mua sắm hiện tại. Hãy suy nghĩ cho chặng đường dài hạn với khoản chi tiêu của bạn.

Xử Nữ

Mặt Trăng 180 độ sao Thiên Vương mang lại cá tính thú vị khiến bạn trở nên thu hút hơn trong mắt mọi người. Có thể có người hỏi xin ý kiến của bạn trong ngày hôm nay.

– Công việc: Bạn sẽ có động lực để tạo nên những thay đổi trên con đường nghề nghiệp. Tận dụng ngày nghỉ để học hỏi và làm mới nền tảng kiến thức, điều đó sẽ thúc đẩy bạn tiến xa hơn nữa.

– Tình cảm: Bạn và một nửa của mình dù tập trung cho hiện tại cũng đừng quên những kế hoạch cho tương lai. Khi có cùng đích đến, động lực của cả hai sẽ lớn lao hơn.

– Sức khỏe: Dù bận rộn đến đâu bạn cũng đừng quên nghỉ ngơi, thư giãn. Bạn có thể chọn một bộ môn thể thao yêu thích hoặc vận động nhẹ nhàng tại nhà để giải tỏa căng thẳng, áp lực.

Thiên Bình

Mặt Trăng 135 độ sao Mộc khuyên bạn nên từ tốn, cách bạn vồ vập hoặc vội ra quyết định mà quên để ý tới những chi tiết quan trọng sẽ khiến bạn bất lợi hơn mọi người đấy.

– Công việc: Đây là thời điểm tuyệt vời để ra mắt những dự án tâm huyết, kể cả khi nó chưa thành hình trọn vẹn. Điều bạn cần làm lúc này là hãy đảm bảo bạn sẽ thực hiện mục tiêu của mình đến cùng nhé.

– Sức khỏe: Đừng quên đảm bảo cả sức khỏe tinh thần, khi kết hợp với thể chất tốt sẽ giúp bạn luôn dồi dào năng lượng và sự minh mẫn để giải quyết mọi vấn đề trong công việc, cuộc sống.

– Tiền bạc: Đừng để bản thân bạn mệt mỏi vì suy nghĩ làm sao để kiếm tiền nhiều hơn trong thời gian ngắn, thay vào đó, những gì bạn có thể làm để có một tài chính vững mạnh hơn chính là tập trung vào công việc hiện tại của mình.

Bọ Cạp

Mặt Trăng ở vị trí Bọ Cạp cho thấy bạn thích chọc phá người khác cũng chỉ vì muốn gây chú ý và làm người khác vui. Tuy nhiên hãy kiểm soát tốt hơn hành động, lời nói của mình vì không phải ai cũng thông cảm cho bạn.

– Công việc: Mọi việc đã ổn thỏa hơn trước và mối quan tâm lớn nhất của bạn lúc này chính là cải thiện chất lượng cuộc sống sau chuỗi ngày liên tục vùi mình vào công việc.

– Tình cảm: Niềm tin trong bạn đã vơi bớt khi bạn nhận ra một số dấu hiệu đáng ngờ từ đối phương. Có thể đây là lúc hai người nên thẳng thắn đối thoại với nhau.

– Tiền bạc: Hãy luôn đảm bảo khoản tài chính cho những sự kiện lớn trong đời như đám cưới, xây nhà hay nghỉ việc một thời gian dài… hãy cứ cẩn thận sẽ tốt hơn cho bạn đấy.

Nhân Mã

Mặt Trăng 120 độ sao Hỏa cho thấy cách hành động chắc chắn, kiên quyết và nhanh nhẹn hỗ trợ bạn xử lý khối lượng lớn công việc mà bản thân đã đề ra. Dù ngày nghỉ bạn vẫn có một ngày vô cùng hiệu quả.

– Công việc: Bạn nên sớm nhận ra rằng những đánh giá của mình chủ quan và có phần bảo thủ. Khi bạn thiếu thông tin thì đừng vội vàng khẳng định chuyện gì nhé.

– Tình cảm: Chuyện tiền bạc và tình cảm nên rạnh ròi bạn nhé, hôm nay nếu người ta có hỏi chuyện tiền nong thì bạn nên cân nhắc nhiều hơn trước khi trả lời. Bạn không cần phải thành thật quá đâu.

– Tiền bạc: Bạn nên bắt đầu nghĩ đến việc có một khoản tiền tiết kiệm để khi khó khăn vô tình xuất hiện bạn vẫn có thể giữ cho mình một tinh thần thoải mái mà không phải lo đến vấn đề tài chính.

Ma Kết

Mặt Trăng vuông góc sao Thổ cho thấy sự bất an, điều đó xuất phát từ vấn đề trong tâm trí của bạn chứ không phải của người khác. Do đó, hãy điều chỉnh thân tâm mình, không nên chỉ trích người khác khi gặp vấn đề.

– Công việc: Nếu không hiểu ý của cấp trên bạn nên chủ động hỏi lại một cách chi tiết, điều này tránh trường hợp bạn làm xong rồi mới nhận ra là hiểu sai và phải làm lại từ đầu.

– Tình cảm: Càng ngày người ấy càng tin tưởng vào bạn, điều này diễn ra rất tự nhiên khi bạn trao đi sự chân thành cho họ.

– Sức khỏe: Đây là thời điểm thích hợp nhất để lên kế hoạch cho việc tập luyện thể dục. Quan trọng là bạn phải bắt đầu với cường độ phù hợp theo sức của mình.

Bảo Bình

Mặt Trăng 120 độ sao Hải Vương ảnh hưởng không nhỏ tới cảm xúc và cách ra quyết định của bạn. Nên dựa trên cơ sở thông tin thay vì tình cảm nếu không chúng sẽ dẫn bạn tới những sai lầm.

– Công việc: Hôm nay bạn cần chú ý hơn đến phương diện giao tiếp của mình. Khả năng thiên phú của bạn chính là sự tự tin trong cách ăn nói, đặc biệt là tính cách vui nhộn.

– Tình cảm: Hãy cùng người ấy thưởng thức món ăn ngon mà cả hai yêu thích. Đây cũng là cách hay để gia tăng sự gắn kết giữa hai người đấy.

– Tiền bạc: Có một món tiền bất ngờ, ngoài dự tính đang giúp gia tăng tài sản của bạn. Hãy trân trọng nó dù đó là số tiền nhỏ bạn nhé.

Song Ngư

Mặt Trăng 120 độ sao Hỏa mang lại năng lượng dồi dào để bạn có thể hoàn tất rất nhiều việc một lúc trong ngày hôm nay. Sau đó nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình bạn nhé.

– Công việc: Hãy thử nghĩ thoáng hơn, rằng khi tiến lên phía trước cũng đồng nghĩa với việc bạn phải từ bỏ một thứ khác lại phía sau, nên hãy mạnh dạn chấp nhận những hậu quả mà bạn sẽ gặp phải trong lúc này.

– Tình cảm: Đây là một quá trình khó khăn khi tình cảm có dấu hiệu lạnh nhạt, bạn hãy tìm đến những người bạn hoặc người thân đáng tin cậy để giãi bày tâm sự, cũng là để giúp tìm ra giải pháp cho mình.

– Tiền bạc: Trước khi mua một món đồ, bạn hãy tự hỏi bản thân rằng bạn đang thực sự cần nó hay chỉ đơn thuần mua nó để gây ấn tượng với người khác.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!