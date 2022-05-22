Tử vi thứ 2 (23/5/2022) của 12 cung hoàng đạo: Song Tử cần quên tình cũ để tìm hạnh phúc mới, Thiên Bình thuận lợi bắt đầu khởi nghiệp, Bảo Bình có khoản tiền lớn nhờ tiết kiệm

- Công việc: Đừng ích kỷ chỉ làm những việc mà mình muốn. Sống trong một tập thể, bạn cần quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của người khác nhiều hơn.

Bạch Dương có vẻ khá bốc đồng trong ngày hôm nay, thời điểm sao Thủy nằm ở vị trí trùng với Mặt Trời. Bạn thích làm mọi việc theo ý mình, không quá quan tâm đến cảm xúc của người khác.

- Tình cảm: Cung hoàng đạo này nên dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe nửa kia của mình. Nếu hai người chỉ quan tâm đến bản thân, mối quan hệ sẽ chẳng thể nào bền vững được.

- Tiền bạc: Bạn có thể chi tiêu khá thoải mái trong ngày hôm nay nhưng tốt nhất vẫn có một giới hạn nào đó. Nếu không biết tiết kiệm thì tiền bạc sẽ không cánh mà bay đấy.

Kim Ngưu

Trong ngày hôm nay, thời điểm Mặt Trăng và sao Kim hợp với nhau góc 72 độ, Kim Ngưu rất kiên định với mục tiêu của mình. Bạn đã sắp chạm tay tới mục tiêu mà mình đề ra.

- Công việc: Hẳn ai cũng sẽ cảm thấy rất yên tâm khi giao cho bạn những công việc quan trọng. Một khi đã nhận nhiệm vụ, bạn chẳng bao giờ bỏ dở giữa chừng.

- Tình cảm: Dường như bạn chưa ý thức được sự hấp dẫn của mình thì cả. Xung quanh bạn có rất nhiều người xao xuyến, nhưng bạn lại chẳng nhận ra tín hiệu của bất cứ ai.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính của bạn có vẻ không được lạc quan cho lắm, vì vậy hãy hạn chế chi tiêu nhé, nếu không bạn sẽ phải đi vay mượn của người khác đấy.

Song Tử

Song Tử cần nhìn nhận rõ ràng thực tế trước mắt, đặc biệt là trong ngày Mặt Trăng hợp thành góc 45 độ với sao Hải Vương. Bạn chớ nhầm lẫn thực tế với những điều mình mơ mộng.

- Công việc: Hãy tập trung vào nhiệm vụ được phân công nếu không muốn phạm lỗi sai. Nếu còn chưa chắc chắn với quyết định của mình, bạn nên hỏi người giàu kinh nghiệm hơn.

- Tình cảm: Bạn nên tìm cách vượt qua những ám ảnh trong quá khứ, đừng để nó ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm hạnh phúc trong tương lai của mình.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính không được tích cực trong ngày hôm nay, có thể bạn sẽ phải tốn một khoản kha khá cho các hoạt động xã giao đấy. Hãy lý trí hơn khi rút hầu bao nhé.

Cự Giải

Cự Giải bỗng dưng hành xử một cách nóng nảy trong ngày chịu tác động của góc chiếu 45 độ giữa Mặt Trăng và sao Hỏa. Dường như một câu nói vô tình của người khác cũng có thể chọc giận bạn.

- Công việc: Thái độ cáu kỉnh sẽ khiến công việc chẳng thể nào tiến triển thuận lợi được. Bạn cần hít sâu một hơi và nhắc nhở bản thân mình bình tĩnh hơn khi đối diện với điều không mong muốn.

- Tình cảm: Bạn chớ nên nổi giận vô cớ với nửa kia của mình. Nếu có vấn đề gì, hai người cần trò chuyện thẳng thắn với nhau và nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn nếu có.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính của bạn không có nhiều biến động trong ngày hôm nay. Bạn cũng không có nhu cầu chi tiêu cho những nhu yếu phẩm hàng ngày.

Sư Tử

Thời điểm sao Thủy và Mặt Trời nằm ở vị trí trùng nhau, Sư Tử ôm trong lòng nhiều tham vọng. Bạn muốn mình trở thành người đứng đầu, ai cũng phải nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

- Công việc: Bạn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình một cách vừa nhanh chóng vừa hoàn hảo. Bạn có thể khẳng định được bản thân trong ngày này.

- Tình cảm: Hãy cư xử với người ấy dịu dàng hơn. Khi đối phương làm điều gì bạn không muốn, đừng cáu nhặng lên, hãy bình tĩnh trò chuyện để người ấy hiểu.

- Tiền bạc: Bạn đã cố gắng trong suốt thời gian qua nên thành quả bạn thu nhận được cũng vô cùng khả quan. Cung hoàng đạo này có thể chi tiêu khá thoải mái mà không sợ cháy túi.

Xử Nữ

Xử Nữ hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn trong ngày Mặt Trăng nằm ở vị trí vuông góc với sao Thiên Vương như hôm nay. Bạn vốn là người thông minh và có khả năng quan sát vấn đề nhạy bén.

- Công việc: Nếu cảm thấy có vấn đề nào không hợp lý đang tồn tại, bạn nên mạnh dạn nêu ý kiến của mình. Ý kiến của bạn có thể góp phần thúc đẩy tập thể phát triển.

- Tình cảm: Bạn cảm thấy hồi hộp và căng thẳng mỗi khi ở gần người ấy. Tuy nhiên, hãy chân thành và dũng cảm lên nào, rồi người ấy cũng sẽ dần dần có tình cảm với bạn thôi.

- Tiền bạc: Khoản tiền lãi lời trong kinh doanh khiến cho túi tiền của bạn khá rủng rỉnh, bạn đang đi những bước đúng đắn trên con đường làm giàu.

Thiên Bình

Thiên Bình đối xử tốt bụng với tất cả mọi người trong ngày hôm nay, thời điểm Mặt Trăng tạo thành góc 72 độ với sao Kim. Chính vì thế, bạn cũng nhận được sự yêu mến của rất nhiều người.

- Công việc: Bạn có thể đạt được thành công rực rỡ nếu biết tận dụng óc sáng tạo của mình. Thậm chí, bạn đưa ra những ý tưởng mà chưa có ai từng nghĩ tới.

- Tình cảm: Bạn dễ dàng phải lòng một ai đó, song đừng vì thế mà đưa ra quyết định với đối phương quá dễ dàng, bởi như vậy thì bạn có thể sẽ phải chịu tổn thương trong tương lai đấy

- Tiền bạc: Sự nhanh nhạy giúp bạn nhanh chóng nắm bắt cơ hội và mở lối đi riêng, khiến việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn nhiều. Hôm nay bạn có thể thu được 1 khoản khá.

Hổ Cáp

Khi Mặt Trăng tạo một góc 45 độ với sao Hải Vương, Hổ Cáp cần dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Chỉ khi thẳng thắn đối diện bản thân, bạn mới có thể tiến bộ được.

- Công việc: Nếu phạm phải lỗi sai trong ngày hôm nay, bạn nên dũng cảm thừa nhận chứ đừng chối quanh. Thái độ làm việc có thể quyết định việc mọi người có đánh giá cao bạn hay không.

- Tình cảm: Đưa ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia tương lai là nguyên nhân khiến bạn khó có thể tìm ra người ưng ý. Bạn không nên tiếp tục lý tưởng hóa chuyện tình cảm nữa đâu.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính không có nhiều biến động trong ngày hôm nay. Bạn đã không còn phung phí cho những món đồ không thực sự cần thiết nữa.

Nhân Mã

Nhân Mã chớ nên tin tưởng mọi người quá dễ dàng trong ngày Mặt Trăng hợp thành góc 45 độ với sao Mộc như hôm nay. Bạn có thể bị lừa bởi quá cả tin đấy.

- Công việc: Có lẽ bạn không nên vội vàng đưa ra những quyết định trọng đại trong thời điểm này. Hãy cân nhắc vấn đề kĩ càng chứ đừng chạy theo bước chân của người này người khác.

- Tình cảm: Bạn đang quá thờ ơ với nửa kia của mình đấy. Có vẻ như những cảm xúc mới mẻ ban đầu đã qua đi, bạn thậm chí nghĩ đến việc đi tìm tình yêu mới.

- Tiền bạc: Bạn tiêu tiền khá phóng tay trong ngày hôm nay, và đó là lý do khiến ví tiền của bạn mỏng đi một cách nhanh chóng. Có lẽ bạn cần bắt đầu thực hiện kế hoạch tiết kiệm rồi.

Ma Kết

Trong thời điểm Mặt Trăng hợp thành góc 72 độ với sao Kim như hôm nay, Ma Kết làm việc gì cũng thận trọng. Bạn không muốn mắc phải lỗi sai rồi lại tốn công khắc phục.

- Công việc: Bạn rõ ràng là một người rất đáng tin cậy trong mọi lĩnh vực. Nếu đang giữ vị trí lãnh đạo, bạn có thể dẫn lối cho mọi người đi đến thành công.

- Tình cảm: Nếu cứ rụt rè, do dự như bây giờ, bạn sẽ rất dễ bỏ lỡ tình yêu của đời mình đấy. Hãy để trái tim lên tiếng, có tình cảm với ai thì hãy mạnh dạn tìm cách kéo gần khoảng cách với người đó.

- Tiền bạc: Sự cố gắng từ trước đến nay của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Bạn có thể nhận được một khoản kha khá từ các công việc làm thêm của mình.

Bảo Bình

Bảo Bình luôn giữ được những suy nghĩ lạc quan trong ngày hôm nay, thời điểm Mặt Trăng hợp một góc 60 độ với sao Kim. Bạn cho rằng chẳng điều gì có thể cản bước chân mình.

- Công việc: Tinh thần tích cực của bạn có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Nhờ đoàn kết, chẳng có công việc nào là quá sức với cả tập thể.

- Tình cảm: Bạn vốn là người tinh tế, và điều đó càng được thể hiện rõ ràng với nửa kia của bạn. Bạn luôn đoán được những điều mà đối phương mong muốn, những lời mà đối phương muốn nói.

- Tiền bạc: Nhờ có cách chi tiêu hợp lý mà túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh. Lại thêm khoản tiền thưởng nóng hoặc tiền lời lãi, bạn chẳng phải lo nghĩ khi mở hầu bao.

Song Ngư

Song Ngư có những suy nghĩ khá cố chấp trong ngày hôm nay, thời điểm Mặt Trăng tạo thành góc 45 độ với sao Hỏa. Bạn chẳng muốn nghe người khác góp ý điều gì.

- Công việc: Bạn nên tôn trọng suy nghĩ của mọi người hơn. Đặc biệt là khi làm việc trong tập thể, nếu chỉ biết đến bản thân, dần dần bạn sẽ tự cô lập mình với mọi người.

- Tình cảm: Bạn cảm thấy cô đơn và đau khổ khi người ấy rời bỏ mình. Tuy nhiên, nếu tình cảm của hai người đã không thể cứu vãn được nữa thì chớ níu kéo mãi làm gì.

- Tiền bạc: Bạn chớ nên chi tiêu quá tốn kém cho những món đồ không thật sự cần thiết. Hãy có kế hoạch chi tiêu phù hợp và nhớ để dành 1 khoản tiền dự phòng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!