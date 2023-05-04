Tử vi hôm nay: Dự đoán tử vi ngày 4/5/2023 của 12 cung hoàng đạo

Tình yêu: Bạn sẽ có thể tận dụng tối đa một tình huống lãng mạn đang đến với mình.

Hãy giữ hòa khí với người không đứng về phía bạn tại nơi làm việc, vì anh ta có thể làm hỏng công việc của bạn. Bên cạnh đó, việc trở thành chủ nhà hoàn hảo cho một người bạn hoặc người thân đến thăm là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đầu tư vào một dự án khác thường giống như chơi với lửa, vì vậy hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Thay đổi thói quen tập thể dục của bạn để tránh sự đơn điệu. Ngoài ra, việc mua một ngôi nhà hoặc một mảnh đất có thể sớm trở thành hiện thực đối với một số người.

Kim ngưu (21/4-20/5)

Một ngày hứa hẹn hoàn hảo cho một chuyến đi chơi với nửa kia của bạn. Một số bạn có khả năng tham gia một nhóm để giải quyết những khó khăn về mặt học thuật. Các bước tích cực sẽ giúp giải quyết nỗi lo tài chính khiến bạn muộn phiền. Bên cạnh đó, một số bạn có thể sẽ cần giúp đỡ một người lớn tuổi để tránh tâm trạng thay đổi thất thường của họ. Tránh tiêu xài hoang phí bằng cách không phung phí cho bạn bè. Ngoài ra, bất động sản và các tài sản khác có thể được rao bán bởi một số người.

Tình yêu: Một sự lột xác về hình ảnh có thể làm nên điều kỳ diệu cho đời sống tình cảm của bạn.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Kem

Song Tử (21/05 - 21/06)

Sự giúp đỡ từ bên ngoài có khả năng giúp nâng cao thành tích học tập của bạn. Tài vận có khả năng sẽ có một ngày hanh thông, triển vọng tăng lên. Con đường kiếm tiền tốt mở ra cho những nhà đầu tư mới. Một ngày có vẻ thuận lợi để bạn mạo hiểm thử sức với một điều gì đó mới mẻ trong lĩnh vực chuyên môn. Ai đó có khả năng sẽ bất ngờ đi cùng bạn trong một chuyến hành trình, nhưng sẽ làm cho chuyến đi trở nên thú vị hơn.

Tình yêu: Một mối quan hệ không ràng buộc sẽ khiến bạn phấn khởi.

Con số may mắn: 11

Màu may mắn: Xanh đậm

Cự giải (22/6 - 22/7)

Bạn có khả năng tận hưởng sự viên mãn to lớn và sự bình yên trong tâm hồn vào thời điểm này. Một thỏa thuận được hoàn thành sẽ giúp bạn có được ánh sáng thuận lợi trong công việc. Những người đi du lịch nước ngoài sẽ có được một hành trình thoải mái. Ngoài ra, việc xây dựng ngôi nhà mơ ước có thể được bắt đầu. Đối với một số người, việc tham dự một sự kiện của người nổi tiếng là điều có thể đoán trước được.

Tình yêu: Phải lòng một ai đó là điều có thể xảy ra với những người đang tìm kiếm tình yêu.

Con số may mắn: 4

Màu may mắn: Đỏ

Sư tử (23/07 - 23/08)

Một phương pháp điều trị mới cho căn bệnh cũ có khả năng mang lại hiệu quả kỳ diệu. Không có vấn đề nào được dự đoán trước về mặt tài chính. Những người trong lĩnh vực dịch vụ sẽ tìm thấy được một ngày thuận lợi. Thành tích của bạn có thể khiến cha mẹ và gia đình phấn khởi. Bạn có thể có cơ hội đi du lịch đến một địa điểm kỳ lạ theo lời mời. Vấn đề liên quan đến tài sản của tổ tiên có thể sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, bạn có khả năng gần gũi với những người quan trọng trong lĩnh vực học thuật.

Tình yêu: Bạn sẽ nỗ lực hết mình để làm cho đời sống tình cảm của mình viên mãn nhất.

Con số may mắn: 18

Màu may mắn: Vàng nhạt

Xử Nữ (24/08 - 23/09)

Một số đầu vào quan trọng có thể đạt được bằng cách gặp gỡ một người có kiến thức. Đừng tin tưởng vào việc là người quen khi đề cập đến các khoản đầu tư. Đi du lịch đến một điểm đến xa được chỉ định cho một số người. Bạn có khả năng sớm sở hữu một nơi mà bạn có thể gọi là của riêng mình. Những người theo đuổi các nghiên cứu cao hơn có khả năng xuất sắc và nhận được lời đề nghị vị trí tốt.

Tình yêu: Người mà bạn đang gắn bó lâu dài có khả năng khiến chuyện tình cảm trở nên hấp dẫn nhất.

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Cam

Thiên Bình (24/09 - 23/10)

Bạn có thể bắt đầu một cái gì đó trên phương diện luyện tập thể dục. Việc bạn nỗ lực cắt giảm chi tiêu sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều. Về mặt chuyên môn, bạn có thể mong đợi một ngày hài lòng. Một cuộc hôn nhân hoặc sự kiện sẽ giúp bạn gặp gỡ những người thân yêu và gần gũi của mình. Những người đi du lịch đến vùng nông thôn sẽ thích không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Công việc cải tạo có thể được thực hiện cho một ngôi nhà tổ tiên.

Tình yêu: Những người đang tìm kiếm tình yêu sẽ nỗ lực hơn.

Con số may mắn: 9

Màu may mắn: Đào

Thiên Yết (24/10 - 22/11)

Giá trị tài sản của bạn có xu hướng tăng lên. Sự thận trọng trong chi tiêu sẽ cho phép bạn tiết kiệm cho những thứ lớn hơn về mặt tài chính. Bạn có khả năng chuyển từ thế mạnh này sang thế mạnh khác trên mặt trận nghề nghiệp. Bạn có thể khiến gia đình tự hào bằng cách đạt được điều không thể! Không thể loại trừ khả năng có một kỳ nghỉ ngắn đối với một số người. Đây là thời gian để củng cố thành tích của bạn trên phương diện học tập.

Tình yêu: Tình yêu bước vào cuộc sống của bạn để lan tỏa hạnh phúc.

Con số may mắn: 8

Màu may mắn: Xám

Nhân mã (23/11-21/12)

Ai đó có thể cản đường bạn đạt được một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Một đứa trẻ trong gia đình có thể cần một nỗ lực để đạt được thành tích học tập. Hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi đầu tư số tiền mà bạn đã vất vả kiếm được. Đừng tin tưởng một cách mù quáng vào bất cứ ai khi mua thứ gì đó đắt tiền. Đau nhức cơ thể và đau cơ có thể khiến bạn suy nhược, vì vậy hãy nghỉ ngơi và hồi phục.

Tình yêu: Cơ hội dành thời gian chất lượng bên người yêu đang nằm trong tầm tay của bạn.

Con số may mắn: 17

Màu may mắn: Tím

Ma Kết (22/12 - 21/01)

Tâm linh có thể có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn vào thời điểm này trong cuộc đời bạn. Hãy theo đuổi những gì trái tim mách bảo và bạn sẽ không mắc sai lầm. Bạn sẽ tỉ mỉ trong công việc và giành được sự tin tưởng của cấp trên. Một chuyến đi chơi gia đình có thể được lên kế hoạch. Nhân viên kế toán và nhân viên ngân hàng có thể thấy một số phát triển tích cực. Một số người có thể có được một tài sản xây sẵn.

Tình yêu: Bạn có thể chủ động bàn bạc về tương lai với người mình yêu.

Con số may mắn: 2

Màu may mắn: Trắng

Bảo Bình (22/01 - 19/02)

Bạn đang trải qua một giai đoạn tuyệt vời trong cuộc sống. Hãy tìm hiểu về các sợi dây liên kết nhanh chóng, nếu bạn muốn thành công trên mặt trận kinh doanh. Đồng thời hãy quản lý tốt thời gian của bạn trên phương diện học tập. Tránh cho vay bất kỳ khoản vay cá nhân nào chỉ vì thiện chí. Bên cạnh đó, việc áp dụng các lựa chọn thay thế lành mạnh sẽ giúp bạn vững chắc trên con đường đạt được thể lực hoàn hảo. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm tốt để hoàn tất các vấn đề về tài sản vì các ngôi sao đang ở trạng thái sẵn sàng thuận lợi cho bạn. Mặc dù lịch trình bận rộn, bạn sẽ cố gắng tìm thời gian cho gia đình.

Tình yêu: Những nỗ lực lãng mạn của bạn có thể nhận được phản hồi như mong đợi, vì vậy hãy kiên trì nhé!

Con số may mắn: 1

Màu may mắn: Xanh lục

Song ngư (20/02 - 20/03)

Một số bạn sẽ quyết tâm lấy lại vóc dáng và thậm chí có thể tham gia một phòng tập thể dục. Những khoản đầu tư trước đó mang lại lợi nhuận tốt. Một môi trường làm việc thay đổi sẽ mang lại lợi ích cho một số người. Đối với một số người, việc lái xe đến một điểm đến trong kỳ nghỉ không thể bị loại trừ. Kế hoạch của bạn để có được tài sản sẽ diễn ra suôn sẻ. Bạn có thể vẫn được tìm kiếm nhiều trên phương diện học tập.

Tình yêu: Mọi thứ trở nên tươi sáng hơn trên phương diện tình cảm, khi ai đó bắt gặp sự thích thú của bạn!

Con số may mắn: 5

Màu may mắn: Nghệ tây

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Hindustan Times