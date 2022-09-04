Những tông màu chủ đạo giúp 5 cung hoàng đạo hưởng phúc lộc đầy nhà, vận may "đeo bám"

12 cung hoàng đạo 04/09/2022 18:32

Chọn được đúng gam màu phù hợp, thần may mắn sẽ gõ cửa và mỉm cười với các cung hoàng đạo sẽ rất cao đấy nhé.

Bạch Dương - Màu đỏ, xanh

Màu đỏ khiến Bạch Dương cảm thấy năng động, nhiệt huyết, là người tiên phong trong công việc và các mối quan hệ. Khi Bajnch Dương thường xuyên "trưng diện" những trang phục hay những phụ kiện màu đỏ sẽ giúp sự nghiệp của Bạch Dương trong năm 2022 có khởi sắc tốt, nhiều cơ hội thăng tiếnMàu sắc may mắn hôm nay theo cung hoàng đạo 2022.

Màu xanh lá mang hành Mộc cũng rất phù hợp với Bạch Dương hoặc gam màu nhạt như trắng nhạt, màu kem hay hồng sẽ giúp dây thần kinh của Bạch Dương bớt căng thẳng hơn nhiều đấy nhé.

Những tông màu chủ đạo giúp 5 cung hoàng đạo hưởng phúc lộc đầy nhà, vận may 'đeo bám' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kim ngưu - Màu trắng

Màu trắng tượng trưng cho ánh sáng may mắn và sự tinh khiết, giống như tính cách điềm tĩnh và tinh tế của Ngưu Ngưu. Thường xuyên mặc quần áo hay sở hữu nhiều món đồ màu này giúp bạn lạc quan hơn rất nhiều.

Do đó, trong tháng 8/2022 này, Kim Ngưu phù hợp hơn với việc sử dụng những gam màu trắng, điều này có thể giúp Kim Ngưu suy nghĩ và phán đoán, quyết định nhanh chóng và nắm bắt cơ hội tốt hơn.

Song Tử - Màu xanh lam, màu cam

Song Tử rất thích giao tiếp, ham vui, ham chơi và là người hài hước. Khả năng thích nghi trong mọi tình huống và thế giới đa chiều của họ khiến Song Tử càng trở nên hấp dẫn.Màu sắc may mắn hôm nay theo cung hoàng đạo 2022This article is referenced content from https://chanhtuoi.com - Màu sắc may mắn hôm nay theo cung hoàng đạo 2022

Màu xanh lam chính là màu sắc kích thích trí tuệ của Song Tử, bạn sẽ luôn được kích thích và khích lệ bởi những điều mới mẻ. Bên cạnh đó, màu cam nhạt cũng là đặc trưng của Song Tử, màu sắc này tạo nguồn cảm hứng bất tận cho Song Tử. Vốn nhạy bén và hiếu kỳ, bạn nên vận dụng hai màu xanh lam và cam nhạt để không đánh mất sự ổn định, tự tin và điềm tĩnh hơn.Màu sắc may mắn hôm nay theo cung hoàng đạo 2022This article is referenced content from https://chanhtuoi.com - Màu sắc may mắn hôm nay theo cung hoàng đạo 2022

Cự Giải - Màu vàng, màu bạc

Những tông màu chủ đạo giúp 5 cung hoàng đạo hưởng phúc lộc đầy nhà, vận may 'đeo bám' - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải được mặt trăng chiếu mệnh, vì thế tâm trạng của các bajnCuwj Giải cũng vì thế mà lên xuống như thủy triều vậy. Trong tháng 8 này những chú Cua được dự báo sẽ phải đối mặt với những thách thức và liên tục có sự điều chỉnh. Đừng sợ bị thách thức và hãy thay đổi bản thân, thích nghi và vượt qua nhé Cự Giải.

Để vượt qua sự rụt rè và lo lắng, màu vàng là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho Cự Giải, giúp chòm sao này có thể vượt qua khủng hoảng và đạt được sự tự đột phá vào thời điểm quan trọng. Màu bạc tượng trưng cho mặt trăng, sự nữ tính, cảm xúc và nhạy cảm.

Chính vì thế mà khi những cô nàng hay anh chàng Cự Giải mang những vật màu vành hay bạc bên người sẽ làm cho cuộc sống trở nên hài hoà, cân bằng hơn đấy.

Xử Nữ - Màu xám

Xử Nữ vốn là biểu tượng của đất với tính cách điềm đạm, khả năng thích ứng nên rất phù hợp với các tông màu trầm ổn và trung tính như: nâu , xám, khói xám, trắng, xanh ngọc.

Trong tháng 8 này, Xử Nữ sẽ vô cùng nổi bật nếu thường xuyên mang những trang phục màu xám sẽ mang tới nhiều vận may cung như tài lộc đầy nhà. Màu xám mang đến cho Xử Nữ sự tươi mới và yên bình. Đặc biệt là những Xử Nữ đầy tham vọng bên ngoài nhưng ở sâu trong trái tim lại cần một sự yên tĩnh, bạn gần như có được sự thành công từ bên ngoài và ngay cả sự ấm cung cho chính tâm hồn bên trong của bạn nữa đấy.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chưa đầy 3 tiếng nữa, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc trong tháng 8, ôm cả tiền tỷ trong tay, giàu sang, vượng phát, làm gì cũng chiến thắng

Chưa đầy 3 tiếng nữa, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc trong tháng 8, ôm cả tiền tỷ trong tay, giàu sang, vượng phát, làm gì cũng chiến thắng

Theo tử vi hôm nay, chưa đầy 3 tiếng nữa, Thần Tài mở sổ đọc tên, những con giáp làm ăn vượng phát, tiền của nhiều không kể xiết, sớm muộn cũng có tài lộc.

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