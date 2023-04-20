Vận mệnh của 4 con giáp từ tháng 3 âm lịch trở đi tiền vào như nước, của cải rinh về đầy nhà

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Dần không khởi sắc, công việc của con giáp này gặp nhiều trở ngại, mọi việc đều không như ý, không có bước đột phát trong cuộc sống.

Không chỉ công việc làm đâu thắng đó, thu được thành công rực rỡ mà thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng, các khoản tích lũy ngày một dày them. Chuyện tình cảm của người tuổi Dần cũng khởi sắc mạnh mẽ, nếu không là hỷ sự về hôn nhân thì cũng là sinh quý tử.

Thời gian 5 tháng tới ( từ tháng 3 âm lịch trở đi ), do được cát tinh phù trợ nên mọi điều đen đủi đều được hóa giải hết, vận thế có sự đảo chiều mạnh mẽ. Có thể nói đại cát liên tục tới, đại hung hoàn toàn bị cản trở, mọi việc xui xẻo đều chóng qua, nếu là người ăn ngay ở lành sẽ được thêm gấp bội phần phước do ơn trên ban thưởng.

2. Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, rất ham kiếm tiền và đặc biệt rất có duyên với kim tiền và thần Tài.

Thời gian từ tháng 3 âm lịch đến tháng 7 âm lịch dù bước vào năm tuổi nhưng do cung phúc đức của con giáp này xuất hiện cát tinh nên sự nghiệp phát triển nhanh chóng, công việc hoàn thành xuất sắc, mọi áp lực đều được giải tỏa vì vậy tinh thần, tâm trạng của người tuổi Tý cũng trở nên vui vẻ, thoải mái. Thu nhập của con giáp này cũng gia tăng nhanh chóng cùng với sự thăng tiến của công việc.

3. Tuổi sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo từ trong 5 tháng tới ( từ tháng 3 âm lịch), tuổi Sửu gặp ngày tam hợp nên đường công danh của con giáp này cực vượng, bản mệnh có thể được khen thưởng hoặc cất nhắc lên vị trí cao hơn, đảm nhiệm những trọng trách quan trọng. Con giáp này có cơ hội phát huy hết ưu điểm và thế mạnh bản thân, thoải mái tiến lên.

Phương diện tình cảm của tuổi Sửu trong ngày thứ Ba này cũng trong giai đoạn ngọt ngào, sự hòa hợp gắn kết hai người khiến bản mệnh thấy thoải mái. Có thể là mới quen biết hoặc đã là người yêu lâu năm nhưng cảm xúc dành cho nhau đều giản dị, thân thiết và tự nhiên.

4. Tuổi thìn

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử 5 tháng tới ( từ tháng 3 âm lịch trở đi ) của của 12 con giáp, đường tài lộc của tuổi Thìn dồi dào nhờ ngũ hành tương sinh, bản mệnh có nhiều nguồn thu cũng như biết cách đầu tư để phát triển số tiền mình có. May mắn là các kế hoạch, dự định của bản mệnh đều thành công ngoài sức mong đợi, không phải lo lắng các vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Không những thế bản mệnh còn gặp may trong công việc, hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình bởi nó không chỉ mang tới tiền bạc cho tuổi Thìn mà còn mở rộng các mối quan hệ xã giao, giúp bản mệnh nắm bắt thông tin nhanh nhạy để phát triển sự nghiệp cho mình.

Nhờ bản tính hào sảng, tự tin của mình mà gây được ấn tượng rất tốt cho mọi người, kể cả những người đã quen biết từ lâu và những người lần đầu tiếp xúc. Nhờ đó mà tuổi Thìn làm việc gì cũng khá thuận lợi. Tình cảm gia đình tốt đẹp cũng là lí do khiến bản mệnh sẵn sàng mở rộng lòng mình với mọi người hơn.

* Thông tin trong bài viết mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!