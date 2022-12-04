Đúng 18h08p hôm nay (4/12), TOP 3 con giáp rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, bổng lộc ùn ùn vào túi, thu nhập cấp số nhân, cuối năm thăng quan tiến chức

12 con giáp tử vi 04/12/2022 13:25

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay, 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, bổng lộc ùn ùn vào túi, thu nhập 'khủng', cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng CN ngày 4/12/2022 hôm nay, cát thần đem lại cho tuổi Tuất những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Nhất là với những người trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh buôn bán hay nghề tự do. Sự nhanh nhạy sẽ giúp con giáp này nhanh chóng nắm bắt được xu hướng của thị trường, chớp thời cơ để mang tiền bạc về đầy tay.

Vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp. Người độc thân có sự cuốn hút đặc biệt trong ngày hôm nay khiến đối phương không thể rời mắt khỏi bản mệnh dù chỉ trong một khoảng khắc nào đó.

Đúng 18h08p hôm nay (4/12), TOP 3 con giáp rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, bổng lộc ùn ùn vào túi, thu nhập cấp số nhân, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối suôn sẻ. Mọi kế hoạch đều đang diễn ra đúng theo quỹ đạo mà con giáp này mong muốn. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, bản mệnh nên tránh xa các cuộc mâu thuẫn hay tranh luận nếu không muốn bị đem ra thành đối tượng của những trò đùa vô bổ.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Nguồn thu nhập ổn định giúp người tuổi Thân có thể cải thiện tốt chất lượng cuộc sống hiện tại của bản thân và cả gia đình.

May mắn hơn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Thân khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Đúng 18h08p hôm nay (4/12), TOP 3 con giáp rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, bổng lộc ùn ùn vào túi, thu nhập cấp số nhân, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Đường công danh bổng lộc vô cùng rộng mở, con giáp này nên chuyên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bằng tất cả sự nhiệt huyết và lòng say mê. Bản mệnh hãy cứ an tâm vì không lâu nữa sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức trong thời gian qua.

Vận trình tài lộc vượng phát. Công việc tiến triển thuận lợi đem lại cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh, bản mệnh có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không phải lo nghĩ nhiều.

Tình hình sức khỏe của con giáp này đang tiến triển khá tốt trong ngày Thổ Kim tương sinh. Điều này chứng tỏ chế độ ăn uống sinh hoạt bản mệnh đang áp dụng đã có hiệu quả nhất định. Chỉ cần tuổi Tuất nghiêm túc thực hiện thì sẽ có được thể trạng khỏe khoắn.

Đúng 18h08p hôm nay (4/12), TOP 3 con giáp rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, bổng lộc ùn ùn vào túi, thu nhập cấp số nhân, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Công việc của tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Qua đêm nay, (3/12), TOP 3 con giáp có điềm báo tài lộc, vận trình khởi sắc, thăng hoa viên mãn, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

Qua đêm nay, (3/12), TOP 3 con giáp có điềm báo tài lộc, vận trình khởi sắc, thăng hoa viên mãn, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

Tử vi dự đoán qua đêm nay 3/12, 3 con giáp này có điềm báo phát tài phát lộc, vận trình khởi sắc, tiền bạc về tay, bản mệnh viên mãn vô biên, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị.

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