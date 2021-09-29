Tử vi thứ Năm ngày 30/9/2021 của 12 con giáp: Sửu - Ngọ thăng tiến vùn vụt trong công việc, Tý - Thân vướng rắc rối nan giải

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Tý sẽ phải va vấp khá nhiều và khó có thể đạt được thành công như mong muốn dưới tác động của Thương Quan. Đặc biệt, nếu không cẩn thận trong lĩnh vực thu chi, người làm ăn có thể rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc.

Còn với người làm công ăn lương, bạn có thể cảm thấy thất vọng, thậm chí muốn bỏ cuộc khi đối mặt với đủ loại rắc rối. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi khó khăn là khó tránh khỏi và nó sẽ giúp bạn ngày một trưởng thành mạnh mẽ hơn.

Chính Ấn cho thấy người tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến trong ngày hôm nay. Lãnh đạo rất ấn tượng với sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn và hẳn là bạn sẽ được trao cho những cơ hội để thể hiện bản thân nhiều hơn.

Khi đứng trước những cơ hội như vậy, bạn hãy tự tin nắm bắt, đừng đánh giá thấp bản thân và nhường cho bất cứ ai khác. Tiềm năng của bạn vẫn chưa được bộc lộ hết, vì vậy đặt ra những đích đến tham vọng hơn. Bên cạnh đó, để phát triển nhanh chóng và bền vững hơn, con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Bạn không nên quá chú tâm vào sở thích cá nhân hoặc sự nghiệp mà vô tình bỏ quên những người luôn chờ đợi bạn ở nhà.

Trong sự nghiệp, người tuổi này cũng không được lòng tập thể vì bản tính cao ngạo và cố chấp, không chịu nghe ai. Dù có chấp nhận ý kiến của người khác hay không thì bạn cũng nên dành thái độ tôn trọng với người có ý định giúp đỡ mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay người tuổi Mão trở nên rất sĩ diện dưới tác động của Nhị Hợp. Bản mệnh thường không chịu nhận lỗi cho dù lỗi sai đã rành rành. Điều này khiến mọi người cảm thấy bạn khá cứng đầu cứng cổ và tránh hợp tác với bạn.

Tuy nhiên, với người làm ăn thì hôm nay là một ngày khá thích hợp để bạn xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Bản mệnh có thể tìm được những đối tác tiềm năng, có ích cho sự phát triển tương lai.

Tuổi Thìn

Tương Xung tác động, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại. Sự nóng nảy, bốc đồng của bạn lại khiến cấp trên và đồng nghiệp ác cảm, cho dù bạn có giỏi giang thế nào đi nữa.

Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Để tránh đưa ra những quyết định sai lầm, bạn hãy bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh đến từ đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Dưới tác động của Thiên Quan, có thể sẽ có kẻ cố tình muốn chơi xấu để hạ bệ bạn. Hãy luôn đề phòng mọi người xung quanh và chớ lơ là trong công việc.

Thời điểm này, bạn cũng cần tránh việc mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Cho dù đôi bên có những ý kiến không phù hợp với nhau thì bạn cũng nên bình tĩnh bày tỏ quan điểm, ý thức được đối tượng giao tiếp của mình là ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ tỏ ra rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Khi được giao cho công việc gì, bản mệnh thường bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ, do dự. Tuy nhiên, bạn đừng để mình trở nên nóng vội quá mức nhé.

Trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu rồi về sau lại thành ra chán nản, muốn bỏ dở, buông xuôi.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh tự cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai, dù là bạn bè thân thiết. Vì thế mà bạn bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở.

Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như quá nóng vội, không chịu suy nghĩ kĩ càng. Hãy bình tĩnh và cân nhắc kĩ càng, nếu không bạn sẽ lại phải tốn thời gian để khắc phục hậu quả đấy.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân hòa hợp với nửa kia của mình, nhờ vậy mà chuyện bất đồng ý kiến rất hiếm khi xuất hiện. Tuy nhiên, dù hiểu nhau đến mấy thì hai người cũng chớ quen hâm nóng tình cảm nhé.

Tuy nhiên, Tỷ Kiên cho thấy bạn sẽ gặp phải một vài rắc rối trong sự nghiệp đấy. Khi mâu thuẫn với đồng nghiệp nổ ra, bạn cần hết sức bình tĩnh, không nên nóng nảy, khiến tình hình càng thêm căng thẳng, không giải quyết được việc gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Thậm chí bản mệnh có thể tạo ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần đầu gặp gỡ. Bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay.

Công việc của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi mọi người xung quanh đều chùn bước. Nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động nắm bắt, đừng đánh giá thấp bản thân.

Tuổi Tuất

Chính Ấn độ mệnh, sự nghiệp của người tuổi Tuất có những tiến triển tích cực. Sự nghiêm túc, chính trực của bạn gây ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp. Bạn có thể được mọi người tin tưởng và lãnh đạo cất nhắc.

Nếu là người đứng trên cương vị lãnh đạo, bạn cũng rất được lòng nhân viên của mình. Bạn luôn biết cách sắp đặt đúng người vào đúng vị trí, để ai cũng có dịp phát huy sở trường, giúp công việc càng thêm suôn sẻ.

Tuổi Hợi

Thủy khắc Hỏa, các mối quan hệ xã hội của người tuổi Hợi không được thuận lợi trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến tình hình vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, Thực Thần nâng đỡ, người làm nghề tự do có cơ hội phát tài vào ngày hôm nay. Bạn đã làm việc không mệt mỏi suốt thời gian qua và đây chính là lúc bạn được tận hưởng thành quả của mình. Hãy coi đây là động lực để cố gắng trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.