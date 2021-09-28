Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 29/9/2021, 3 con giáp đón đầu TÀI LỘC, vận may tự tìm đến cửa, đường công danh sáng rực rỡ

12 con giáp tử vi 28/09/2021 06:00

Tử vi 12 con giáp cho biết, thứ Tư ngày 29/9/2021, 3 con giáp may mắn đón đầu tài lộc, đường công danh rực rỡ.

Tuổi Sửu

Tam Hợp phù trợ cho người tuổi Sửu có một ngày thứ Tư trí tuệ rất minh mẫn và sáng suốt. Bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn ngay trong những tình huống khó khăn nhất, hoặc cũng có thể được quý nhân chỉ điểm tìm ra đường đi nước bước phù hợp. Điều này khiến mọi người rất tin tưởng bạn.

Tỷ Kiên xuất hiện cho thấy những chú Trâu nên linh hoạt hơn trong công việc. Tuổi Sửu có những quy tắc của riêng mình, cũng vô cùng tuân thủ quy định đã đề ra, song đôi khi điều đó khiến cho bạn bỏ lỡ thời cơ tiến bước.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Với người tuổi Hợi, Chính Quan hỗ trợ giúp bạn có một ngày làm việc vô cùng hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm cao và không để mình lùi bước dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bản mệnh tự động viên mình mỗi khi vấp phải khó khăn.

Hơn nữa, con giáp may mắn này bề ngoài có thể rất hiền lành nhưng thực chất bạn có nhiều tham vọng và mong muốn có thể thực hiện được tất cả bằng chính năng lực của mình. Đó là lý do bạn luôn cố gắng hết mình để làm được điều đó.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Ấn là cát thần che chở cho đường công danh sự nghiệp ngày hôm nay của tuổi Ngọ. Những khó khăn lúc trước cản lối bản mệnh nay đều được bạn xử lý gọn gàng. Có thể nói bạn đã tìm được cơ hội để chuyển mình trong lúc nguy cấp nhất. Con giáp này nếu có thể cố gắng kiên trì nỗ lực, sẽ tìm thấy được lối đi cho mình.

Niềm hứng khởi đang ở mức cao nên con giáp này muốn dồn toàn bộ sự sáng tạo, nhiệt huyết cho những mục tiêu mới trong thời điểm này. Sự tích hợp niềm đam mê vào sự nghiệp chính là bước cơ bản để bạn có thể gặt hái được những thành công mà mình đã trông mong từ lâu đấy.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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