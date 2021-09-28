Tử vi thứ Tư ngày 29/9/2021 của 12 con giáp: Sửu - Dần có phúc được quý nhân giúp đỡ, Mão có nguy cơ phải đương đầu với không ít rắc rối

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, do chịu ảnh hưởng của cục diện Dậu Tý Tương Phá, người tuổi Tý có thể vấp phải nhiều trắc trở trong ngày. Cũng bởi quá chủ quan nên bạn để cho kẻ tiểu nhân có cơ hội phá hoại, lợi dụng lúc sơ hở mà khiến cho con giáp này gặp họa. Lúc này, bản mệnh nên kiên nhẫn hơn trong mọi việc thay vì nổi nóng.

Thiên Tài nhập cục bù lại cho những chú Chuột một vận trình tài lộc tươi sáng hơn với những khoản thu bất ngờ từ nghề kinh doanh tay trái. Sau bao tháng ngày chờ đợi thì cuối cùng bạn đã đã nhận được phần thưởng xứng đáng và biết mình đang đi đúng đường.

Tam Hợp phù trợ cho người tuổi Sửu có một ngày thứ Tư trí tuệ rất minh mẫn và sáng suốt. Bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn ngay trong những tình huống khó khăn nhất, hoặc cũng có thể được quý nhân chỉ điểm tìm ra đường đi nước bước phù hợp. Điều này khiến mọi người rất tin tưởng bạn.

Tỷ Kiên xuất hiện cho thấy những chú Trâu nên linh hoạt hơn trong công việc. Tuổi Sửu có những quy tắc của riêng mình, cũng vô cùng tuân thủ quy định đã đề ra, song đôi khi điều đó khiến cho bạn bỏ lỡ thời cơ tiến bước.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được Chính Quan nâng đỡ trong hôm nay nên có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, được cấp trên ghi nhận năng lực. Những người làm ăn kinh doanh lúc này cũng khá thuận lợi, không phải lo lắng nhiều như trước.

Để tận dụng và phát huy tốt cơ may của mình bạn nên học hỏi nhiều hơn ở những người giàu kinh nghiệm, họ sẽ cho bạn những lời khuyên bổ ích, giúp bạn rút ngắn con đường tới thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dậu Mão Tương Xung là điềm báo tử vi cho thấy người tuổi Mão có nguy cơ phải đương đầu với không ít rắc rối trong các mối quan hệ ngày hôm nay. Chẳng những quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc khiến công việc đình trệ mà chuyện tình cảm cá nhân của bản mệnh cũng chẳng được như ý.

Bản mệnh không biết kiềm chế lời nói, khi giao tiếp với đồng nghiệp có nhiều lúc chưa tiết chế được thái độ. Cũng do nóng lòng muốn xong việc mà quá khích khiến mọi người không vui, không khí rất nặng nề. Rồi bạn lại đem cơn nóng giận đó về trút lên đầu nửa kia khiến mọi chuyện càng thêm rối tinh rối mù.

Tuổi Thìn

Cục diện Lục Hợp xuất hiện trong tử vi thứ tư của người tuổi Thìn báo hiệu bản mệnh sẽ đón nhận nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Con giáp này sẽ có được đường tình duyên vượng sắc, vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mỗi ngày.

Mệnh chủ còn được quý nhân soi đường, cảm thấy khá thoải mái khi không phải đối mặt với nhiều áp lực nơi công sở. Công việc tiến hành trôi chảy, những chú Rồng không cần lo lắng quá nhiều, chỉ làm theo kế hoạch đã đề ra là có được kết quả như mong đợi.

Tuổi Tỵ

Thứ Tư này, Tam Hợp che chở cho vận trình của người tuổi Tỵ giúp bản mệnh gặp được nhiều điều may mắn cát lành. Con giáp này cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi không gặp phải khó khăn gì trong công việc vì đã được quý nhân chỉ lối dẫn đường.

Lại thêm Chính Ấn mang tới tin vui cho con giáp này, khi mà những chú Rắn đã thể hiện tinh thần làm việc không mệt mỏi, cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc của mình, cuối cùng cũng được cấp trên để mắt và công nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thiên Ấn là cát thần che chở cho đường công danh sự nghiệp ngày hôm nay của tuổi Ngọ. Những khó khăn lúc trước cản lối bản mệnh nay đều được bạn xử lý gọn gàng. Có thể nói bạn đã tìm được cơ hội để chuyển mình trong lúc nguy cấp nhất. Con giáp này nếu có thể cố gắng kiên trì nỗ lực, sẽ tìm thấy được lối đi cho mình.

Niềm hứng khởi đang ở mức cao nên con giáp này muốn dồn toàn bộ sự sáng tạo, nhiệt huyết cho những mục tiêu mới trong thời điểm này. Sự tích hợp niềm đam mê vào sự nghiệp chính là bước cơ bản để bạn có thể gặt hái được những thành công mà mình đã trông mong từ lâu đấy.

Tuổi Mùi

Tỷ Kiên xuất hiện trong tử vi thứ Tư của người tuổi Mùi báo hiệu con giáp này có thể phải đưa ra quyết định trong ngày hôm nay, lại còn là những quyết định lớn liên quan đến tiền đồ sau này của bản mệnh nữa. Bạn cảm thấy hoang mang và do dự hơn, lo lắng mình sẽ đi sai đường.

Lời khuyên cho bạn là hãy cứ tự tin vào bản thân, tin vào năng lực và kinh nghiệm mà mình có, rồi bạn sẽ tìm được con đường phù hợp với bản thân. Nếu cần thiết, những chú Dê có thể chủ động hỏi xin kinh nghiệm của người đi trước để tham khảo, lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về bạn.

Tuổi Thân

Tam Hội nhập cục mang đến cho người tuổi Thân cơ hội để hàn gắn các mối quan hệ rạn nứt của mình. Dù là quan hệ với đồng nghiệp, người thân hay với người yêu thì đây đều là cơ hội tuyệt vời để hai bên xích lại gần nhau, xóa tan mọi hiểu lầm không vui trước đó.

Tuy nhiên, Thương Quan là lời cảnh tỉnh những chú Khỉ cần tập trung hơn vào công việc và chớ nên quyết định vội vàng. Đây là ngày mà bạn cần phải suy nghĩ lại về những hành động của mình, cách bạn đối mặt và giải quyết với một tình huống nào đó sẽ có tác động không nhỏ đến tương lai sau này. Hãy tỉnh táo để tính toán cẩn thận nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu – Dậu Tự Hình là nguyên nhân gây ra những suy nghĩ tiêu cực, hiếu thắng trong đầu con giáp tuổi Dậu. Bạn luôn nhìn nhận vấn đề theo cách của mình mà không ngàng tới ý kiến của những người khác, tự cho mình là đúng và nổi khùng lên mỗi khi có bất đồng.

May mắn là nhờ có Thực Thần soi đường nên con giáp này có phúc được quý nhân giúp đỡ, có thêm nhiều nguồn thu bất ngờ. Bản mệnh nên thân thiện và cởi mở hơn để có thêm nhiều mối quan hệ, hãy tự tin vào bản thân mình.

Tuổi Tuất

Dậu Tuất Tương Hại, chuyện tình cảm rạn nứt là nguyên nhân khiến cho tâm trạng của người tuổi Tuất sa sút, kém sắc, kéo theo cả tình trạng sức khỏe sụt giảm. Mọi chuyện bắt nguồn cũng bởi đôi bên có những bí mật không nói với nhau, khiến cho hiểu lầm càng thêm sâu sắc.

Còn trong công việc, tính tình dễ bị kích động khiến bạn hay đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi làm một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn, hay thảo luận với những người đáng tin xung quanh mình xem sao. Có thể bạn sẽ tìm ra một hướng đi đúng đắn hơn.

Tuổi Hợi

Với người tuổi Hợi, Chính Quan hỗ trợ giúp bạn có một ngày làm việc vô cùng hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm cao và không để mình lùi bước dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bản mệnh tự động viên mình mỗi khi vấp phải khó khăn.

Hơn nữa, con giáp này bề ngoài có thể rất hiền lành nhưng thực chất bạn có nhiều tham vọng và mong muốn có thể thực hiện được tất cả bằng chính năng lực của mình. Đó là lý do bạn luôn cố gắng hết mình để làm được điều đó.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.