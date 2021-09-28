Cuối năm nay, 3 con giáp sẽ tìm thấy ánh sáng cầu vồng, công việc hanh thông kéo theo TIỀN TÀI ùn ùn kéo đến

12 con giáp tử vi 28/09/2021 18:00

Cuối năm nay, xin chúc mừng 3 con giáp may mắn gặp thời đổi vận, công việc hanh thông kéo theo tiền tài ngập lối.

Tuổi Mùi

Mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Mùi có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, khốn khó đến mấy cũng không thể khiến tuổi Mùi nản chí ngã quỵ. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân tuổi Mùi đã gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có của ăn của để, thoải mái tiêu pha.

Càng về hậu vận con giáp may mắn càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió.

Trong cuối năm Tân Sửu 2021, con giáp này sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng. Vậy nên, thời gian tới tuổi Mùi đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu chăm chỉ dù có thể bạn sinh ra không hề mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực chăm chỉ nên thời gian tới người tuổi Dậu không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi Dậu ào ào như thác đổ.

Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tuổi Dậu sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn.

Trong thời gian cuối năm, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh bản mệnh sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để tuổi Dậu cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sinh ra đã vốn khôn ngoan, cá tính nên tuổi Dần không bao giờ chấp nhận sống trong nghèo khó. Họ chăm chỉ kiếm tiền, luôn vươn lên trong cuộc sống nên dù không bám víu vào ai tuổi Dần vẫn có tài vận sung túc, phúc phần đầy người.

Trong thời gian cuối năm nay, tuổi Dần sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn. Thậm chí, con giáp này còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Đặc biệt, trong thời gian này tuổi Dần còn độc thân thì sẽ tìm kiếm được một nửa đích thực mình, cuộc sống hoan hỉ hạnh phúc ít ai bằng.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 29/9/2021, 3 con giáp đón đầu TÀI LỘC, vận may tự tìm đến cửa, đường công danh sáng rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 29/9/2021, 3 con giáp đón đầu TÀI LỘC, vận may tự tìm đến cửa, đường công danh sáng rực rỡ

Tử vi 12 con giáp cho biết, thứ Tư ngày 29/9/2021, 3 con giáp may mắn đón đầu tài lộc, đường công danh rực rỡ.

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