Bù lại vận trình công việc, tài chính đều có những tín hiệu tốt. Chính Tài trợ lực, sau những biến động trong công việc thì tuổi Tý may mắn vẫn giữ được vị trí của mình, đảm bảo nguồn thu ổn định, không cần phải lo lắng nhiều về tiền bạc.

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý đối mặt với cục diện Thủy Hỏa xung khắc dẫn đến những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vào ngày cuối tuần này. Dù cố gắng nhún nhường, nhẫn nại nhưng con giáp này không thể chắc chắn rằng mọi chuyện đều đi theo hướng mình muốn, những vấn đề bất đồng vẫn liên tục nảy sinh.

Đường tình duyên của bản mệnh gặp nhiều điều bất ổn vì hôm nay là ngày ngũ hành xung khắc. Các cặp đôi dù yêu nhau nhưng không bày tỏ tình cảm quá nhiều, có phần lạnh nhạt, hờ hững. Sự quan tâm chăm sóc ngày một vơi dần nên mối quan hệ của hai người đối mặt với nguy cơ rạn nứt, thậm chí là tan vỡ.

Vận trình của tuổi Sửu kém may mắn, tiền bạc có trong tay nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất. Vì ngây thơ, cả tin nghe theo những lời đường mật, xúi quẩy mà con giáp này không ngừng dồn tiền đầu tư vào những nơi không đúng dẫn đến tình trạng tiền mất tật mang, đến lúc tỉnh ngộ ra thì đã muộn.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/4/2021 của Dần

Theo tử ngày mới, tuổi Dần đón nhận tin tốt lành về đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh may mắn gặp được đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai. Thời gian tới có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giúp con giáp này có được vị trí tốt hơn hiện tại.

Tuy nhiên, vì ngũ hành bản mệnh sinh xuất nên vận trình tình duyên có những vết rạn nứt khó lành. Người tuổi Dần cố làm mọi chuyện theo thói quen mà không để ý tới cảm xúc của đối phương. Con giáp này cảm thấy tình yêu phai nhạt dần mà chẳng biết đến từ phía ai, nhìn chung mối quan hệ không còn nồng nàn như trước nữa.

Theo tử ngày mới, tuổi Dần đón nhận tin tốt lành về đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 17/4/2021 của Mão

Tử vi ngày 17/4/2021 cho biết vận trình của tuổi Mão trong ngày mới khá xui xẻo, tài vận trượt dốc, khó khăn trùng điệp. Nếu không giữ bình tĩnh và tìm cách xoay chuyển tình thế nhanh chóng và hợp lý, e rằng con giáp này sẽ khó lòng vượt qua một ngày đầy sóng gió, thử thách.

Có vẻ là ngày cảm hứng mua sắm của bản mệnh lên cao. Rất có thể người tuổi Mão sẽ vung tiền cho những món đồ không có giá trị sử dụng gì hết. Trong công việc, đây là thời điểm rất tốt để thực hiện những chiến lược quan trọng về tài chính và thu lợi nhuận xứng đáng vì vậy cần phải chuẩn bị thật kĩ càng.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/4/2021 của Thìn

Hôm nay, tuổi Thìn có thể đang rất bức xúc, nóng giận vì những chuyện lặt vặt, cho nên muốn tìm ai đó để giải tỏa. Thế nhưng, con giáp này nên chú ý đến những người mà mình muốn chia sẻ cảm xúc. Nếu bản mệnh chia sẻ sai người, họ sẽ sử dụng chúng để chống lại, nhất là khi có sự giúp sức của Tỷ Kiên.

Bù lại, nhờ được phúc tinh cao chiếu, bản mệnh sẽ có một ngày thứ Bảy vượng tài vượng vận, tài lộc rộn ràng. Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thìn cuối cùng cũng bắt đầu phát huy tác dụng tối đa, giúp bản mệnh rất nhiều vì thế mà gặt hái được không ít thành công.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/4/2021 của Tỵ

Phương diện tài chính ngày mới của Tỵ không ổn lắm, lúc mới nhận lương con giáp này đã tiêu xài quá tay để giờ mới giữa tháng mà lương đã cạn kiệt. Người tuổi Tỵ nên xem lại cách chi tiêu của mình, vấn đề không phải là làm ra bao nhiêu là là giữ được bao nhiêu, đó mới là cách quản lý tài chính của người khôn ngoan.

Tuổi Tỵ cũng cần hết sức thận trọng vì có điềm báo thương tật, gặp tai họa… Vì vậy, hãy hạn chế di chuyển đường xa, tránh tham gia những chuyến công tác, dã ngoại hoặc du lịch trong hôm nay, để tránh tự rước họa vào thân.

Phương diện tài chính ngày mới của Tỵ không ổn lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 17/4/2021 của Ngọ

Mở đầu ngày mới may mắn, người tuổi Ngọ có vận trình tài lộc không đến nỗi tệ vì bản mệnh khá sáng suốt, không mắc phải những sai lầm đáng tiếc nào. Con giáp này luôn tự nhắc nhở bản thân không mờ mắt trước cái lợi người khác phơi bày ra mà cần phải tỉnh táo để nhìn sâu vào những nguy cơ ẩn chứa phía sau.

Về vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ cũng có phần hanh thông hơn ngày trước đó nhiều. Con giáp này có tài, ham học hỏi và tinh thần trách nhiệm nên được đồng nghiệp quý mến, cấp trên tin tưởng, điều quan trọng là bản mệnh không bao giờ để cho tiến độ trì trệ ngoài dự kiến.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/4/2021 của Mùi

Tử vi hàng ngày cho thấy đường công danh sự nghiệp của Mùi đang trên đà tăng tiến không ngừng. Con giáp này yêu thích công việc đang làm, luôn cố gắng hết mình, làm việc vì trách nhiệm chứ không phải danh lợi. Với tâm thế vững vàng, người tuổi Mùi không dễ bị lay động bởi những yếu tố bên ngoài nên được đánh giá rất cao.

Việc làm ăn kinh doanh trong ngày thứ Bảy này cũng khá tốt, nguồn thu nhập không đến nỗi nào. Trong khi đó người làm công ăn lương cũng có thêm nguồn thu phụ từ nghề tay trái, tài lộc đến bất ngờ, chẳng phải lo phiền mà có thể thoải mái chi tiêu những gì mình muốn.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/4/2021 của Thân

Có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng tuổi Thân có thể bị tiểu nhân gây trở ngại trong công việc vào hôm nay. Dù con giáp này có cố gắng, có năng lực nhưng lại không gặp may, vấp phải quá nhiều rào cản chắn đường, cộng thêm trở ngại do tiểu nhân gây ra khiến bao công sức sắp đến ngày hái quả bỗng tan biến thành mây khói.

Tuy nhiên vận trình tình cảm có điềm báo tốt lành. Vận đào hoa của con giáp này khởi sắc rực rỡ, nhân duyên nở rộ, người độc thân nhận được sự yêu mến từ người khác phái, đây là cơ hội tốt để tuổi Thân thay đổi tình trạng quan hệ lâu ngày nếu biết nắm bắt thời cơ.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng tuổi Thân có thể bị tiểu nhân gây trở ngại trong công việc vào hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 17/4/2021 của Dậu

Tuổi Dậu có hứng thú với công việc nên hành động chăm chỉ, cố gắng theo đuổi đam mê. Tuy nhiên, vì không có nhiều kinh nghiệm, cộng thêm lĩnh vực còn mới mẻ nên bản mệnh sẽ khá mệt mỏi, nhưng chắc chắn con giáp này sẽ tích lũy được thêm nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích cho mình.

Tình hình tài chính trong ngày không tệ, tuổi Dậu có thể kiếm thêm thu nhập từ các dự án đầu tư bên ngoài hoặc được người thân trong gia đình cho tiền. Mặc dù không được dư dả cho lắm nhưng cũng đủ để bản mệnh trang trải cuộc sống và tiếp tục theo đuổi ước mơ, đam mê cũng sở thích của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/4/2021 của Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy việc làm ăn kinh doanh của tuổi Tuất không tiến triển như mong đợi vì con giáp này có thể đã đưa ra những quyết định sai lầm. Bản mệnh được khuyên rằng không nên đầu tư lớn, dù có tin rằng nó mang lại lợi nhuận cao đến mấy nhưng chúng không phù hợp trong thời điểm này.

Về phương diện tài chính trong ngày cũng có chút biến động, tuổi Tuất nên cân nhắc lại các khoản chi tiêu của mình nếu bản mệnh nhân ra mình bắt đầu hoang phí quá nhiều. Hãy biết nói không với các lời mời ăn uống, đi chơi, giải trí để tránh lãng phí tiền bạc nếu không chẳng mấy chốc mà rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, nợ nần.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/4/2021 của Hợi

Ngày mới của Hợi về phương diện sự nghiệp tiến triển bình thường, người làm công ăn lương đi làm ổn định, dù có nêu kiến nghị cũng không được cấp trên duyệt. Lúc này tuổi Hợi có thể tìm kiếm thêm cơ hội bên ngoài, làm việc đúng chuyên môn sở trường để tạo thêm tiềm năng cho mình. Từ đó, tình hình tài chính của Hợi cũng được cải thiện đáng kể.

Tình hình sức khỏe của Hợi trong ngày tương đối tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tình hình sức khỏe của con giáp này tương đối tốt, nhưng vẫn nên theo dõi, kiểm tra định kỳ để kịp thời phát hiện những vấn đề bất thường. Ngoài ra cũng nên quan tâm tới người thân yêu của mình nhiều hơn, nhất là người lớn và trẻ nhỏ, thường xuyên hỏi thăm để tạo mối quan hệ trở nên gắn kết và khăng khít hơn.

(*) Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.