Tử vi thứ Bảy ngày 1/5/2021 của 12 con giáp: Sửu nhận tin vui trong sự nghiệp, công việc trôi chảy, Dần gặp tiểu nhân quấy rối khiến hao tài tốn của

Đối với tuổi Tý, chuyện tài lộc đang là vấn đề đáng quan tâm trong ngày hôm nay, vận tài lộc của bản mệnh dễ bị cắt ngang. Vì thế hãy cố gắng thận trọng trong giai đoạn nhạy cảm này ở từng đường đi, nước bước, tránh gây ấn tượng xấu.

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận trình công việc sẽ có thể gặp những trắc trở. Sự bận rộn khiến bản mệnh muốn làm nhanh, làm vội nên đôi khi trở thành cẩu thả và dễ khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn. Không những thế bản mệnh rất dễ gặp chuyện tay bay vạ gió khiến tâm trạng làm việc mất đi sự hào hứng.

Nhiều khả năng tuổi Sửu sẽ có được người trao cho cơ hội kiếm tiền trong ngày hôm nay và việc bản mệnh có thể làm là cố gắng nắm bắt được vậy may của mình. Thái độ trân trọng dù đó là cơ hội nhỏ nhoi nhưng chắc chắn sẽ giúp con giáp này có được ấn tượng tốt.

Người tuổi Sửu sẽ có nhiều biến chuyển vô cùng tốt đẹp trong công việc ngày hôm nay. Một phần do có vận quý nhân, một phần do bản thân con giáp này hiểu rõ tình thế, không chủ quan lơ là mà luôn đề phòng kẻ xấu. Vì vậy, hôm nay bản mệnh có thể phát huy năng lực của mình một cách tối đa nhất.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/5/2021 của Dần

Tử vi ngày mới của tuổi Dần cho thấy bản mệnh sẽ có một vận trình có thể không được như ý. Đặc biệt là chuyện chốn công sở và lời ăn tiếng nói của bản mệnh trong ngày rất dễ gây hiểu lầm. Hôm nay Dần cũng nên đề phòng họa tiểu nhân gây nhiễu khiến cho con giáp này mất đi những cơ hội xây dựng các mối quan hệ công việc tốt nhất.

Về đường công việc không có điều gì đáng phiền ngại, nhưng vì bản mệnh đã nhận lời hoàn thành công việc trước thời gian quy định, nên sẽ cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi, lời khuyên cho Dần là hãy cố gắng nghỉ ngơi, tập trung làm việc đừng lơ là khiến mọi thứ bị đình trệ.

Hôm nay người tuổi Mão khá an nhiên và không có nhiều lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 1/5/2021 của Mão

Hôm nay người tuổi Mão khá an nhiên và không có nhiều lo lắng. Với tuổi Mão thay cho những suy nghĩ về tiền bạc trong những ngày trước kia thì thời gian này bản mệnh có được vận tài chính tốt. Dù không dư dả tiền bạc nhưng chắc chắn vẫn có được sự an tâm bởi nguồn thu khá ổn định.

Vận trình tình cảm cũng tốt đẹp, với người độc thân đây là thời điểm tốt để có những sự quan tâm hay chấp nhận một mối quan hệ mới. Những cặp đôi thì có đôi chút phiền hà khi mà vận tình cảm quá lợi thì dễ sinh họa đào hoa khiến cho đôi bên dễ xảy ra hiểu lầm, xung đột nếu như người trong cuộc không vững tâm.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/5/2021 của Thìn

Tuổi Thìn có được nhiều cơ hội, may mắn đưa đẩy tới. Vận quý nhân phù trợ nên công việc có khó khăn hay cản trở cũng sớm có được người hỗ trợ giải quyết giúp thuận lợi hơn. Đặc biệt với khả năng nhận định tình hình khá tốt nên cũng góp phần tăng hiệu quả công việc tốt hơn.

Nhưng về mặt tài chính cần thận trọng bởi có thể nhiều khả năng người tuổi Thìn sẽ gặp họa Kiếp Tài cướp đi những nguồn lợi lộc trước mắt nếu bạn chủ quan. Nên cố gắng điều tiết việc chi tiêu của mình tốt hơn nữa, hạn chế việc mua sắm những thứ không cần thiết.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/5/2021 của Tỵ

Tử vi của người tuổi Tỵ cho thấy bản mệnh có một ngày mới vô cùng tuyệt vời. Đối với công việc Tỵ có thể có được một ngày như ý. Những ai còn học tập thì việc thi cử đạt được lợi thế tốt hơn. Chuyện tiền bạc càng không đáng ngại, tuổi Tỵ không có vay - trả nên cũng phần nào có được an tâm.

Đối với tình cảm có thể Tỵ đang khá chủ quan với mối quan hệ của mình và đôi khi bỏ rơi nó không chăm sóc. Có thể hôm nay bản mệnh sẽ gặp phải một số tranh cãi trong vấn đề gia đình và nên cố gắng suy nghĩ vấn đề hợp lý hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/5/2021 của Ngọ

Thứ Bảy này là một ngày vượt trội trong các quyết định của tuổi Ngọ, là thời điểm thích hợp để bản mệnh thể hiện vai trò người dẫn đầu. Do đó những ai đang làm lãnh đạo sẽ có được sức mạnh rất lớn trong việc thể hiện năng lực, quyền uy. Người cần đưa ra những ý tưởng cũng trở nên bạo dạn hơn với lựa chọn của mình.

Tuy nhiên, hôm nay con giáp này cũng cần phòng họa tiểu nhân, bản mệnh sẽ phải đối diện với sự đố kỵ của người khác. Vì vậy, cần thận trọng và đừng quá chủ quan với những người bên cạnh, có thể đó chính là "tiểu nhân" đang quấy phá vận trình của Ngọ.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/5/2021 của Mùi

Tuổi Mùi hôm nay sẽ có vận trình cực tốt làm gì cũng thuận lợi, không có trắc trở và các dự định được như ý. Hôm nay, bản mệnh có được ngày như ý trong công việc nhưng cũng cần thận trọng với họa tiểu nhân, đặc biệt trong những gợi ý hợp tác.

Vấn đề tiền bạc đối với người tuổi Mùi sẽ cần phải thận trọng một chút nếu như muốn mình có được tài lộc cầm tay thay vì việc chi tiêu quá đà. Vận tình cảm cũng khá hài hòa và không có nhiều điều tranh cãi nhưng bản mệnh cũng cần đề phòng những điều thị phi và những kẻ "chọc gậy bánh xe" vào mối quan hệ của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/5/2021 của Thân

Tử vi 12 con giáp cho thấy, đây là ngày may mắn của tuổi Thân khi tài lộc vượng phát, tiền bạc dồi dào, doanh thu từ công việc làm ăn lần lượt đổ về. Thế nhưng đừng vì vui mừng quá mà quên mất nhiệm vụ chính, vẫn nên dành thời gian để hoàn thành mục tiêu trong ngày của mình.

Không những thế, công việc kinh doanh đang thuận buồm xuôi gió nên bản mệnh cảm thấy rất vui vẻ, tích cực. Vì vậy, hãy nhanh nhạy nắm bắt được cơ hội có 1 không 2 này để đầu tư, phát triển sự nghiệp cũng như hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/5/2021 của Dậu

Tử vi thứ Bảy ngày 1/5/2021 dự báo tuổi Dậu sẽ có một ngày làm ăn phát đạt với những người buôn bán kinh doanh. Cuối tuần là thời điểm hàng hóa bán chạy, khách hàng ra vào nườm nượp giúp doanh thu không ngừng tăng lên, không những thế hàng hóa nhiều ngày qua chưa bán được cũng sẽ nhanh chóng được mua hết trong hôm nay.

Nhưng ngược lại ngũ hành tương xung không tốt cho đường tình duyên của con giáp này. Mối quan hệ của bản mệnh không được gia đình, bạn bè ủng hộ… ngoài ra còn rất nhiều nguyên nhân khác khiến tuổi Dậu không có được tình yêu như mong đợi.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/5/2021 của Tuất

Tử vi của người tuổi Tuất cho thấy hôm nay là một ngày nhiều khả năng sẽ bị thiệt hại về tài chính có thể là do làm mất hoặc cũng do việc thiếu tập trung mà khiến cho việc không được trôi chảy, dễ sinh thiệt hại.

Đặc biệt trong quan hệ kinh doanh, hôm nay bản mệnh có thể gặp phải đối tác thiếu trung thực, gian manh. Vì vậy, tuổi Tuất cần hết sức cảnh giác và lựa chọn đối tác cẩn thận, tránh tin vào những lời mời kiếm tiền có vẻ quá suôn sẻ, dễ dàng.

Tử vi thứ Bảy ngày 1/5/2021 của Hợi

Hôm nay chính là ngày đen đủi nhất của người tuổi Hợi. Ngày tương xung nên chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới các mối quan hệ tình cảm. Có thể những khúc mắc nhỏ chưa được giải quyết sẽ trở thành ngọn lửa lớn nếu vấn đề đó được khơi gợi lại hôm nay.

Vận trình công việc không có nhiều điều đáng ngại và bản mệnh hài lòng với những gì đang diễn ra. Tuy nhiên, về tài chính có họa mất của nên việc sử dụng và chi tiêu tiền bạc sẽ cần thận trọng hơn rất nhiều. Đặc biệt nên thực hiện đúng kế hoạch chi tiêu, tránh sa đà mà tiền mất tật mang.

(*) Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.