Tử vi tháng 1/2022 của 12 con giáp: tuổi Tý gặt hái được nhiều thành công, tuổi Tuất cát tinh hội tụ tài lộc ồ ạt chảy vào túi

Khởi đầu tháng 1 năm Nhâm Dần là một tháng đầy may mắn đối với người tuổi Tý. Nên tranh thủ cơ hội này để bắt tay vào công việc của mình, hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành công ngoài dự kiến.

Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy mở lòng ra để có thể tiếp xúc, tìm hiểu thêm về đối phương.

Trước hết, trên phương diện sự nghiệp sẽ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình trong công việc. Những người giữ vị trí lãnh đạo cũng thể hiện được khả năng dẫn dắt, định hướng của mình, giúp tập thể nhanh chóng gặt hái được thành công. Con đường làm ăn mới đầy triển vọng.

Tử vi tháng 1/2022 tuổi Tý thấy rằng đây là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với bản mệnh. Bạn gặt hái được nhiều thành công trên mọi phương diện.

Tuổi Sửu

Tháng 1/2022, người tuổi Sửu không gặp phải quá nhiều biến động nhưng cũng không đạt được sự phát triển nào đáng kể trên các phương diện sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm thì có thể được đón tin mừng.

Trên phương diện tài lộc, có vẻ như bạn cần phải tìm một con đường mới để phát triển việc làm ăn, đầu tư, không thể đi mãi theo một lối mòn suốt bấy lâu.

Theo tử vi tháng 1/2022, tuổi Sửu may mắn trong chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ. Tuy nhiên, người đã lập gia đình lại cần phải chú ý hơn đến việc giữ khoảng cách với người khác.



Tháng 1/2022, người tuổi Sửu không gặp phải quá nhiều biến động nhưng cũng không đạt được sự phát triển nào đáng kể trên các phương diện sự nghiệp và tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản mệnh không gặp được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới. Các lĩnh vực trong cuộc sống đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể. Cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân gian trá có thể xuất hiện để lừa gạt mình bất cứ lúc nào.

Chuyện làm ăn kinh doanh dường như giậm chân tại chỗ. Bạn phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Nếu không tỉnh táo khi cân nhắc vấn đề thì dễ rơi vào cái bẫy giăng sẵn, khiến tiền bạc hao tổn.

Chuyện tình duyên chưa có những điểm sáng. Bạn dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc, lại thêm bệnh tật khiến sức khỏe xuống dốc nên bạn không có tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện yêu đương.

Người đã lập gia đình cũng thường xuyên trút những cơn nóng giận vô lý của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Nếu không giải quyết sớm tình trạng này thì tình cảm dễ rạn nứt, lạnh nhạt.

Tuổi Mão

Khoảng thời gian này khá may mắn đối với người tuổi Mão. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn, chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm và tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi.

Sự nghiệp cũng như tài lộc của người tuổi này có dấu hiệu phát triển tích cực hơn hẳn. Nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn có thể gặp gỡ và quen biết được với quý nhân.

Với người làm ăn kinh doanh, công việc cũng tiến triển thuận lợi hơn khi các mối quan hệ với khách hàng, đối tác đều phát triển tốt đẹp.

Tháng 1/2022 nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh nên nhận được nhiều lời ngỏ ý làm quen của các đối tượng khác giới. Việc quyết định đến với ai hoàn toàn nằm ở trong tay bạn.

Tuổi Thìn

Trong tháng khởi đầu năm mới có lúc lên bổng nhưng cũng sẽ có lúc xuống trầm, vì thế mà bạn cần luôn tập trung vào công việc của mình, chớ có thái độ chủ quan, lơ là vì cho rằng mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát.

Sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá thuận lợi. Thậm chí một số người còn được quý nhân giúp sức, chạm tay vào những cơ hội khẳng định bản thân, khẳng định vị thế.

Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư, kinh doanh có thể tranh thủ lúc này để mở rộng mạng lưới của mình, giúp thu về khoản tiền triển vọng.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia dễ mâu thuẫn với nhau. Có lẽ hai người vẫn còn chưa thực sự bao dung cho nhau, mà cái tôi cá nhân thì lại quá lớn.

Trong tháng khởi đầu năm mới có lúc lên bổng nhưng cũng sẽ có lúc xuống trầm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dù mới bước sang năm 2022 nhưng người tuổi Tỵ đã phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bạn cần giữ trạng thái lạc quan, tích cực, không nên đầu hàng trước khó khăn.

Hãy cẩn thận bởi làm việc xảy ra sai sót, bạn sẽ phải đền bù bằng tiền của chính mình đấy.

Tình cảm có nhiều điểm sáng. Dù vợ chồng bạn vẫn khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, nhưng đến cuối cùng, hai người đều sẽ hiểu ra và biết tha thứ, bao dung cho nhau.

Tuổi Ngọ

Tử vi tháng 1/2022 tuổi Ngọ được coi là khoảng thời gian khá tốt lành. Với tinh thần lạc quan, hăng hái, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước.

Sự nghiệp tiến triển tương đối thuận lợi, dù bạn là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt.

Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn của mình.

Chuyện tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Bạn cũng đã cởi mở hơn nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng. Quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thường xuyên trao đổi để đi tới những quyết định thống nhất.

Tuổi Mùi

Có thể nói rằng tháng 1/2022 là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với người tuổi Mùi. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện để có thể sớm ngày trông thấy kết quả.

Sự chăm chỉ, cần cù sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế, nhận được sự tôn trọng và nể phục của mọi người xung quanh. Lại thêm việc giao tiếp giỏi, bạn có thể nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác của mình.

Đáng tiếc là chuyện tình cảm lại chưa có những điểm sáng đáng mừng. Bạn thường quá tập trung cho sự nghiệp của mình nên quên mất chuyện yêu đương hoặc quan tâm đến những người thân thiết nhất.

Có thể nói rằng tháng 1/2022 là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với người tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi tháng 1/2022 tuổi Thân, tháng đầu tiên của năm 2022 không phải là thời điểm thật sự thuận lợi đối với con giáp này.

Nhiều khó khăn, thách thức xảy đến khiến bạn buộc phải vất vả đối đầu, song như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vượt lên. Hãy luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng.

Chuyện tình cảm thì cần nhắc nhở bản thân quan tâm hơn đến nửa kia, dù “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” cũng chớ nên nghĩ tới việc tìm nguồn an ủi ở bên ngoài. Người độc thân quá bận rộn với công việc của mình nên ít có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm.

Tuổi Dậu

Căn cứ tử vi tháng 1/2022 của 12 con giáp, người tuổi Dậu khó có thể đạt được thành công đáng kể trong thời điểm tháng đầu tiên của năm mới.

Trên phương diện sự nghiệp, khi mới bắt tay vào công việc, bạn rất nhiệt tình, hăng hái, nhưng lại thường xuyên bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng, thậm chí làm phiền người khác phải giải quyết hậu quả giúp mình.

Phương diện tài lộc cũng không có nhiều biến động, bởi bạn chưa lập ra được những đường hướng phát triển cụ thể. Bạn thường chạy theo người này, người khác mà không đánh giá đúng năng lực của mình, để đến khi gặp khó khăn thì lại chán nản, bỏ dở.

Trong chuyện tình cảm chớ nghĩ đến chuyện “bắt cá hai tay” gây tổn thương cho người khác. Với người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và nửa kia có vẻ lạnh nhạt, cần kịp thời hâm nóng tình cảm.

Tuổi Tuất

Thời điểm tháng 1/2022 là thời điểm có nhiều cát tinh hội tụ, cơ hội đến với bạn tới tấp, chỉ cần biết nắm bắt và kiên trì tới cùng thì việc gặt hái thành công nằm ngay trong tầm tay.

Trước hết, công việc tiến triển thuận lợi, sự nghiệp phát triển rõ ràng, kể cả thi cử, học hành cũng dễ đạt được thành tích cao.

Tài lộc cũng chảy vào túi của con giáp này ồ ạt hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Trong và sau Tết, bạn nắm bắt được xu thế của thị trường nên có những khoản đầu tư hoặc những cách mở rộng thị trường chính xác. Bạn còn tạo được lòng tin với khách hàng, khiến ai mua rồi cũng muốn quay lại.

Phương diện tình cảm nhìn chung hài hòa, ấm áp. Người độc thân có thể gây ấn tượng tốt với người khác giới nhờ những thành tích tốt trong công việc cũng như phong thái tự tin, nhiệt tình. Bạn đi đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi may mắn được đón tháng đầu tiên của năm mới 2022 với nhiều điều như ý. Nhiều kế hoạch bạn đặt ra từ trước đó có thể tiến hành một cách thuận lợi, bạn không chỉ duy trì được sự quyết tâm mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh.

Việc hợp tác thuận lợi cũng khiến cho quá trình kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn khoảng thời gian trước đó nhiều. Bạn không cần quá bận rộn mà vẫn có thể kiếm được cho mình một khoản tiền kha khá.

Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu tiến triển tốt lành. Người độc thân trở nên vô cùng thu hút trong mắt người khác giới. Bạn nên tự tin hơn và kéo gần khoảng cách với người mình thầm mến. Với người đã lập gia đình sẽ duy trì được mối quan hệ hài hòa, yêu thương nhau.

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