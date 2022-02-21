Tử vi ngày mới 21/02/2022 cho 12 con giáp: Tý phát tài, Dần không nên vội vàng

Cùng xem dự đoán của các chuyên gia tử vi về vận mệnh trong ngày mới 21/02/2022 cho 12 con giáp.
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Tuổi Tý
Công việc: Theo tử vi dự đoán, công việc của người tuổi Tý hôm nay rất tốt, mọi việc tiến triển thuận lợi.
Tài vận: Tài vận vượng phát, có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc.
Tình cảm: tình cảm suôn sẻ.
Tuổi Sửu
Công việc: Theo dự đoán cho 12 con giáp, công việc của người tuổi Sửu không diễn ra theo ý muốn.
Tài vận: ngày không thích hợp cho việc cầu tài.
Tình cảm: chuyện tình cảm lứa đôi mặn nồng.
Tuổi Dần
Công việc: con giáp này không nên vội vàng trong công việc.
Tài vận: tình hình tài chính không tốt, không nên quá tin tưởng vào lời nói của người khác.
Tình cảm: nên dành nhiều thời gian cho người yêu thương.
Tuổi Mão
Công việc: nên có cân nhắc kỹ trước mọi quyết định.
Tài vận: ngày thích hợp cho việc tìm kiếm các cơ hội cầu tài.
Tình cảm: nên để ý đến cảm nhận của nửa kia.
Tuổi Thìn
Công việc: mọi việc diễn ra không theo dự định.
Tài vận: không nên bỏ tiền ra đầu tư.
Tình cảm: sức khỏe ảnh hưởng đến chuyện tình cảm.
Tuổi Tỵ
Công việc: gặp nhiều chuyện phiền phức trong công việc.
Tài vận: tình hình tài chính bình thường, có tin tức tốt về việc đầu tư.
Tình cảm: nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh làm tổn thương nửa kia.
Tuổi Ngọ
Công việc: mọi việc thuận buồm xuôi gió.
Tài vận: tài vận vượng phát, có thêm khoản thu.
Tình cảm: chuyện tình cảm ngọt ngào, lãng mạn.
Tuổi Mùi
Công việc: nên tập trung vào công việc.
Tài vận: có thêm nhiều khoản thu.
Tình cảm: tiến triển khả quan
Tuổi Thân
Công việc: đề phòng phát sinh những thị phi không mong muốn.
Tài vận: tiến triển đi lên, có thêm lợi nhuận từ việc đầu tư.
Tình cảm: đừng để công việc ảnh hưởng đến tình cảm.
Tuổi Dậu
Công việc: đề phòng tiểu nhân hãm hại.
Tài vận: ngày không thích hợp cho việc cầu tài.
Tình cảm: nên quan tâm đến sức khỏe của người mình yêu thương.
Tuổi Tuất
Công việc: không nên quá cố chấp trong công việc.
Tài vận: ngày không thuận lợi cho việc cầu tài.
Tình cảm: nên dành nhiều thời gian cho nửa kia.
Tuổi Hợi
Công việc: dậm chân tại chỗ.
Tài vận: cẩn thận trong quản lý tiền bạc, đề phòng rơi vào tình trạng hao tài.
Tình cảm: nên có những cử chỉ lãng mạn dành cho người mình yêu thương.
(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).