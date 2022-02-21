Tử vi ngày mới 21/02/2022 cho 12 con giáp: Tý phát tài, Dần không nên vội vàng

Công việc: Theo tử vi dự đoán, công việc của người tuổi Tý hôm nay rất tốt, mọi việc tiến triển thuận lợi.

Tài vận: Tài vận vượng phát, có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc.

Tuổi Sửu

Công việc: Theo dự đoán cho 12 con giáp, công việc của người tuổi Sửu không diễn ra theo ý muốn.

Tài vận: ngày không thích hợp cho việc cầu tài.

Tình cảm: chuyện tình cảm lứa đôi mặn nồng.

Tuổi Dần

Công việc: con giáp này không nên vội vàng trong công việc.

Tài vận: tình hình tài chính không tốt, không nên quá tin tưởng vào lời nói của người khác.

Tình cảm: nên dành nhiều thời gian cho người yêu thương.

Tuổi Mão

Công việc: nên có cân nhắc kỹ trước mọi quyết định.

Tài vận: ngày thích hợp cho việc tìm kiếm các cơ hội cầu tài.

Tình cảm: nên để ý đến cảm nhận của nửa kia.

Tuổi Thìn

Công việc: mọi việc diễn ra không theo dự định.

Tài vận: không nên bỏ tiền ra đầu tư.

Tình cảm: sức khỏe ảnh hưởng đến chuyện tình cảm.

Tuổi Tỵ

Công việc: gặp nhiều chuyện phiền phức trong công việc.

Tài vận: tình hình tài chính bình thường, có tin tức tốt về việc đầu tư.

Tình cảm: nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh làm tổn thương nửa kia.

Tuổi Ngọ

Công việc: mọi việc thuận buồm xuôi gió.

Tài vận: tài vận vượng phát, có thêm khoản thu.

Tình cảm: chuyện tình cảm ngọt ngào, lãng mạn.

Tuổi Mùi

Công việc: nên tập trung vào công việc.

Tài vận: có thêm nhiều khoản thu.

Tình cảm: tiến triển khả quan

Tuổi Thân

Công việc: đề phòng phát sinh những thị phi không mong muốn.

Tài vận: tiến triển đi lên, có thêm lợi nhuận từ việc đầu tư.

Tình cảm: đừng để công việc ảnh hưởng đến tình cảm.

Tuổi Dậu

Công việc: đề phòng tiểu nhân hãm hại.

Tài vận: ngày không thích hợp cho việc cầu tài.

Tình cảm: nên quan tâm đến sức khỏe của người mình yêu thương.

Tuổi Tuất

Công việc: không nên quá cố chấp trong công việc.

Tài vận: ngày không thuận lợi cho việc cầu tài.

Tình cảm: nên dành nhiều thời gian cho nửa kia.

Tuổi Hợi

Công việc: dậm chân tại chỗ.

Tài vận: cẩn thận trong quản lý tiền bạc, đề phòng rơi vào tình trạng hao tài.

Tình cảm: nên có những cử chỉ lãng mạn dành cho người mình yêu thương.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).