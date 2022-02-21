Tử vi ngày mới 21/02/2022 cho 12 con giáp: Tý phát tài, Dần không nên vội vàng

12 con giáp tử vi 21/02/2022 00:48

Cùng xem dự đoán của các chuyên gia tử vi về vận mệnh trong ngày mới 21/02/2022 cho 12 con giáp.

Tuổi Tý

Công việc: Theo tử vi dự đoán, công việc của người tuổi Tý hôm nay rất tốt, mọi việc tiến triển thuận lợi.

Tài vận: Tài vận vượng phát, có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc.

Tình cảm: tình cảm suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Công việc: Theo dự đoán cho 12 con giáp, công việc của người tuổi Sửu không diễn ra theo ý muốn.

Tài vận: ngày không thích hợp cho việc cầu tài.

Tình cảm: chuyện tình cảm lứa đôi mặn nồng.

Tử vi ngày mới 21/02/2022 cho 12 con giáp: Tý phát tài, Dần không nên vội vàng - Ảnh 1

Tuổi Dần

Công việc: con giáp này không nên vội vàng trong công việc.

Tài vận: tình hình tài chính không tốt, không nên quá tin tưởng vào lời nói của người khác.

Tình cảm: nên dành nhiều thời gian cho người yêu thương.

Tuổi Mão

Công việc: nên có cân nhắc kỹ trước mọi quyết định.

Tài vận: ngày thích hợp cho việc tìm kiếm các cơ hội cầu tài.

Tình cảm: nên để ý đến cảm nhận của nửa kia.

Tuổi Thìn

Công việc: mọi việc diễn ra không theo dự định.

Tài vận: không nên bỏ tiền ra đầu tư.

Tình cảm: sức khỏe ảnh hưởng đến chuyện tình cảm.

Tử vi ngày mới 21/02/2022 cho 12 con giáp: Tý phát tài, Dần không nên vội vàng - Ảnh 2

Tuổi Tỵ

Công việc: gặp nhiều chuyện phiền phức trong công việc.

Tài vận: tình hình tài chính bình thường, có tin tức tốt về việc đầu tư.

Tình cảm: nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh làm tổn thương nửa kia.

Tuổi Ngọ

Công việc: mọi việc thuận buồm xuôi gió.

Tài vận: tài vận vượng phát, có thêm khoản thu.

Tình cảm: chuyện tình cảm ngọt ngào, lãng mạn.

Tuổi Mùi

Công việc: nên tập trung vào công việc.

Tài vận: có thêm nhiều khoản thu.

Tình cảm: tiến triển khả quan

Tử vi ngày mới 21/02/2022 cho 12 con giáp: Tý phát tài, Dần không nên vội vàng - Ảnh 3

Tuổi Thân

Công việc: đề phòng phát sinh những thị phi không mong muốn.

Tài vận: tiến triển đi lên, có thêm lợi nhuận từ việc đầu tư.

Tình cảm: đừng để công việc ảnh hưởng đến tình cảm.

Tuổi Dậu

Công việc: đề phòng tiểu nhân hãm hại.

Tài vận: ngày không thích hợp cho việc cầu tài.

Tình cảm: nên quan tâm đến sức khỏe của người mình yêu thương.

Tuổi Tuất

Công việc: không nên quá cố chấp trong công việc.

Tài vận: ngày không thuận lợi cho việc cầu tài.

Tình cảm: nên dành nhiều thời gian cho nửa kia.

Tử vi ngày mới 21/02/2022 cho 12 con giáp: Tý phát tài, Dần không nên vội vàng - Ảnh 4

Tuổi Hợi

Công việc: dậm chân tại chỗ.

Tài vận: cẩn thận trong quản lý tiền bạc, đề phòng rơi vào tình trạng hao tài.

Tình cảm: nên có những cử chỉ lãng mạn dành cho người mình yêu thương.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

3 cặp con giáp có duyên trời định: Lấy nhau về ăn nên làm ra, hạnh phúc viên mãn

3 cặp con giáp có duyên trời định: Lấy nhau về ăn nên làm ra, hạnh phúc viên mãn

Theo các chuyên gia phong thủy, 3 cặp con giáp này có mối lương duyên rất tốt lành. Khi sống chung với nhau không những hạnh phúc viên mãn mà còn phát về tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giap tử vi 12 con giáp 12 con giap may mắn

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời