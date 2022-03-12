Tử vi ngày 12/3/2022 của 12 con giáp: Tuổi Mão tin vui tiền bạc, tuổi Dậu vận trình sa sút

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, 12/3/2022 là ngày để tuổi Tý cần thay đổi cách tiếp cận và chia sẻ những tầm nhìn, ý tưởng mới mẻ mà mình có với mọi người xung quanh. Làm thế nào để cho họ hiểu và tôn trọng cũng như ủng hộ bản mệnh là một thử thách không hề đơn giản.

Thủy khí vượng còn khiến tuổi Tý dễ bị mệt mỏi trong ngày này, do đó đừng ôm đồm nhiều việc, không nên làm việc quá sức. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Tử vi ngày nhận thấy có nhiều yếu tố cản trở, chống đối lại tuổi Tý hôm nay. Hẳn nhiên chia sẻ các ý tưởng là điều cần thiết, tuy nhiên trong một số trường hợp thì chúng lại làm con giáp này phí thời gian mà thôi. Thế nên tốt nhất là bản mệnh cứ giữ những ý tưởng mới cho riêng mình thì hơn.

Tuổi Sửu

Những bất ổn về vận trình tài lộc sẽ khiến cho tuổi Sửu đánh mất sự tỉnh táo, sáng suốt trong những quyết định tiền bạc của mình. Con giáp này nên bình tĩnh để không mắc sai lầm bởi về thời điểm cuối tuần vẫn có thể bị hao tài, cần chú ý không chi tiêu hoang phí.

Quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và người ấy không được tốt cho lắm. Mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt hơn, người tuổi Sửu thậm chí có thể đã nghĩ đến phương án xấu nhất, không quá lạc quan về tương lai phía trước của hai người.

Trong khi đó, con giáp này còn độc thân nên cố gắng mở lòng mình thay vì cứ cho rằng mãi không có ai phù hợp với mình. Bản mệnh trải qua nhiều vết nứt trong quá khứ nên như chú chim sợ cành cây cong, không dám bước tiếp, sợ rằng mình lại một lần nữa chịu thêm tổn thương.

Tuổi Dần

Tuổi Dần dễ nổi nóng trong ngày hôm nay. Bạn khó có thể giữ bình tĩnh và không biết cách tiết chế cảm xúc nên thường hay nói hoặc có hành động gây ác cảm với mọi người xung quanh.

Bù lại, ngày này bạn lại được Chính Tài nâng đỡ nên không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Bản mệnh có thể sẽ có những chuyện cần phải chi tiêu, nhưng đều trong dự kiến của mình. Các khoản tích lũy trước đó đảm bảo cho bạn một nguồn tài chính ổn định.

Thủy – Hỏa bất dung cảnh báo những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nếu không sớm giải quyết sẽ có thể dẫn tới đôi lứa đôi ngả. Cũng chính vì thế mà thời gian này, bản mệnh vô cùng mệt mỏi, thậm chí có lúc nghĩ tới buông tay.

Tuổi Mão

Hôm nay, cục diện tương sinh mang tới tin vui cho tuổi Mão về khía cạnh tiền bạc, thậm chí có người còn nhiệt tình hỗ trợ khi con giáp này gặp khó khăn. Bản mệnh nhớ trân trọng tình cảm của người đó.

Khi có nhiều điều kiện hậu thuẫn, nhịp bước đều đặn và ổn định thực sự sẽ có tác dụng lớn trong đời sống của tuổi Mão. Thế nên, thay vì vội vã bắt nhịp với những thay đổi, xáo trộn, tốt nhất bản mệnh nên cho mình được cơ hội tận hưởng sự thoải mái một chút.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có buổi hẹn vô cùng lãng mạn khi có tam hợp nâng đỡ. Hãy thử cùng nhau tới một nhà hàng lạ để cả hai có những trải nghiệm mới. Một số cặp đôi nhân cơ hội này có thể cùng kế hoạch cho tương lai.

Tuổi Thìn

Hôm nay, tuổi Thìn sẽ biết được yếu điểm của mình để tránh xa và biết được ưu thế của mình để tập trung vào đó. Hoặc có những người nâng đỡ để con giáp này không phải gặp rắc rối nào.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh càng vội vàng càng dễ hỏng việc hoặc hết tiền chỉ vì không hiểu mình đang làm gì. Con giáp này nên học cách chơi trước khi chơi, hoặc học cách đầu tư trước khi nghĩ tới việc đầu tư, đừng chỉ vội làm theo ý thích.

Theo quan niệm dân gian, hôm nay là ngày làm mọi việc đều tốt, tốt nhất là các việc khởi tạo, khai trương, cưới gả, xây cất, các vụ thủy lợi, dọn cỏ phá đất. Con giáp này nên bố trí các công việc phù hợp để mọi việc thuận lợi hơn.

Tuổi Tỵ

Hôm nay, ảnh hưởng của lục xung nên tuổi Tỵ rất khó kiểm soát cảm xúc, dễ hành động bộc phát và tự đẩy mình vào khó khăn. Có thể có người ác cảm chỉ vì cách hành xử thiếu khôn ngoan của bản mệnh chứ không phải vì năng lực.

Tài tinh dẫn đường chỉ lối để tuổi Tỵ có tầm nhìn xa trông rộng và có thể tiếp cận nhiều cơ hội kiếm tiền. Điều quan trọng là con giáp này có thể chớp lấy thời cơ khi nó tới hay không mà thôi, do đó luôn nỗ lực học hỏi để phát triển bản thân, dễ dàng đón cơ hội hơn.

Về phương diện sức khỏe, ngũ hành xung khắc cho thấy con giáp này đã lơ là với sức khỏe của mình quá lâu và đó là nguyên nhân khiến bản mệnh thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, ăn uống không ngon miệng. Hãy dành thời gian chăm sóc mình.

Tuổi Ngọ

Hôm nay, tuổi Ngọ có lại được khoản tiền mà chính bản mệnh từng tưởng rằng mình sắp bị đánh mất rồi. Có thể con giáp này được trả nợ, hoặc được ai cho. Tiền thu về hãy dành cho việc tiết kiệm.

Thủy Hỏa xung khắc có thể đẩy tuổi Ngọ vào rắc rối trong công việc, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh vì thực tế là bản mệnh đang thiếu kỹ năng, không đủ nhanh nhạy với thời cuộc. Con giáp này nên bổ sung kiến thức cho mình, học hỏi nhiều thêm để có được cuộc sống mà mình mong muốn.

Về phương diện sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng.

Tuổi Mùi

Đường tình duyên của tuổi Mùi có phần trắc trở. Dường như những nút thắt trong chuyện tình yêu càng ngày càng trở nên bế tắc. Có lẽ con giáp này và người ấy nên bình tâm lại, đừng quyết định bất cứ chuyện gì khi đang nóng giận.

Bản mệnh còn độc thân cảm giác lạc lõng khi xung quanh mình toàn là các cặp đôi trong khi bản thân mãi không tìm được người tâm đầu ý hợp. Người tuổi Mùi nên mở rộng các mối quan hệ xã giao để từ đó tìm thêm được người có thể trở thành một nửa của mình, có cơ hội để được yêu thương chứ không phải cứ đứng im một chỗ chờ đợi.

Vận trình tài lộc chủ yếu đến vào thời điểm cuối tuần. Chính Tài cho thấy con giáp này không cần quá lo lắng đâu, kiểu gì cũng đủ ăn đủ mặc, tất nhiên là muốn giàu có thì phải chăm chỉ làm việc rồi.

Tuổi Thân

Vận trình ngày mới mang tới nhiều tin vui trên đường tình cảm cho người tuổi Thân. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình, chấm dứt tháng ngày cô đơn, lẻ loi trước đó.

Với các cặp đôi, bạn và người ấy đã trải qua những khó khăn, gian khổ cùng nhau, giờ là lúc mà cả 2 có thể tạm thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng những điều tốt đẹp sắp tới. Nếu thấy đã đến lúc tình yêu chín muồi thì hãy về thưa chuyện với gia đình, tính duyên trăm năm hạnh phúc để có thể ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc cho nhau mỗi ngày.

Trái ngược với những suôn sẻ trong chuyện tình cảm, công việc của bạn lại không được thuận lợi như vậy. Ngày này, Thiên Quan giáng họa cảnh báo những tranh chấp, cãi vã có thể xảy ra. Bạn cần tránh đối đầu trực tiếp với đồng nghiệp và cả cấp trên của mình. Dù muốn thể hiện và bảo vệ quan điểm cũng nên chọn cách diễn đạt uyển chuyển, tránh tạo cơ hội cho tiểu nhân lợi dụng để gây bất lợi cho bạn.

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc có dấu hiệu sa sút, tuổi Dậu cần phải chú ý đến việc quản lý tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu không cần thiết, tốt nhất bản mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng và phải cực kỳ cẩn thận nếu muốn tránh được đối tượng lừa đảo.

Nếu đang làm công việc kinh doanh, con giáp này không nên đi đến quyết định đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể người tưởi sẽ bị kẻ thù ngáng chân hoặc vướng phải những mối làm ăn bất lợi. Người tuổi Dậu nên bình tĩnh chờ thời điểm thích hợp hơn.

Những người theo đuổi con đường công danh sự nghiệp có cơ hội phát triển rất tốt. Con giáp này là người nghiêm túc và luôn có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều này khiến lãnh đạo có ấn tượng tích cực về bản mệnh và sẽ đưa ra quyết định cất nhắc trong tương lai.

Tuổi Tuất

Hôm nay, tuổi Tuất cần phải cẩn trọng trong từng lời nói, hành động của mình bởi sự bất cẩn của con giáp này có thể sẽ gây ra những trận sóng gió lớn trong gia đình. Không phải lúc nào sự thẳng tính cũng được mọi người đón nhận. Hãy thử mềm mỏng và linh hoạt hơn, tìm cách để khiến cho đối phương hiểu được ý tốt của mình.

Đối với người độc thân thì có lẽ hôm nay bản mệnh sẽ phải chịu nhiều lời thúc giục từ phía gia đình. Người tuổi Tuất cũng muốn khiến cho mọi người hài lòng nhưng tình yêu vốn không thể cưỡng ép, chuyện chung thân đại sự càng chẳng thể nào tùy tiện được. Đừng vội vàng quyết định nếu không muốn sau này phải hối hận nhé.

Vận trình tài lộc trong ngày khá vượng phát, con giáp này gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Càng về cuối tuần thì tài lộc càng ùn ùn kéo về nhà nhiều hơn. Thực Thần cho thấy nếu chăm chỉ thì ngay cả ngày nghỉ bản mệnh vẫn có thể kiếm được một khoản khổng lồ đấy.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi cần hết sức thận trọng trong công việc vào ngày hôm nay do bạn phải đối đầu với cục diện Tương Phá. Bản mệnh không nên chủ quan, bởi rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ.

Điềm báo tử vi cho thấy tiểu nhân lăm le, ném đá giấu tay cũng chỉ vì ghen tị với những thứ bạn đang có nên tìm cách hãm hại. Hàng loạt rắc rối xảy ra cùng lúc khiến tâm trạng của bạn bị ảnh hưởng theo đó. Nếu không kiểm soát cảm xúc tốt, bạn sẽ khó lòng tập trung vào công việc, hiệu quả làm việc giảm đi trông thấy.

Ngày ngũ hành tương sinh cho thấy chuyện tình cảm cũng có những tín hiệu đáng mừng. Tuy đôi bên vẫn có cãi vã, giận hờn đôi chút, nhưng sau đó nhanh chóng làm lành, không ai còn hờn dỗi. Với người độc thân, gia đình luôn là điểm tựa vững vàng về tinh thần cho bạn, nếu cảm thấy cô đơn, hãy về bên gia đình.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).