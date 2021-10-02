Tử vi Chủ Nhật 3/10/2021 của 12 con giáp: Tý - Tỵ được TAM HỘI nâng đỡ nhiệt tình, Ngọ - Mùi nóng nảy, dễ hỏng chuyện

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Tam Hợp nâng đỡ người tuổi Tý, giúp bản mệnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bạn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới mẻ để giải quyết công việc, khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn, vì vậy hãy tự tin lên và nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ do dự. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ nâng đỡ giúp mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn.

Thiên Quan giáng họa báo hiệu một ngày chẳng mấy yên bình đối với người tuổi Sửu. Bạn có thể phải đối diện với kẻ tiểu nhân, khiến công việc vướng vào nhiều rắc rối. Bạn cần tỉnh táo để không rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Khi giao tiếp với cấp trên, bạn cũng cần đặc biệt chú ý cách thức diễn đạt của mình, không phải bao giờ có gì nói nấy cũng là hay. Bạn cần diễn đạt ý muốn của mình uyển chuyển hơn, có như vậy thì mới không khiến người nghe khó chịu.

Tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho rằng, phương diện tình cảm của người tuổi Dần trong ngày hôm nay không được khả quan. Nếu đã lấy vợ, lấy chồng thì bản mệnh cần phải quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, đừng nên ham vui, đồng thời giữ khoảng cách với người khác.

Trên phương diện sự nghiệp, Kiếp Tài cho thấy bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Đừng để sự nóng nảy chi phối khiến bạn làm ra những hành động nông nổi, gây ảnh hưởng đến tiền đồ. Hãy nhớ rằng “một điều nhịn là chín điều lành” nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mối quan hệ giữa người tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên xa cách. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái không được như mong muốn. Tuy nhiên, chính bạn cũng không nên đè nặng áp lực lên con cái.

Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những quan điểm không thống nhất. Nnếu cứ một mực giữ ý kiến của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì những bất đồng sẽ chẳng thể giải quyết. Bạn không nên quá cứng nhắc.

Tuổi Thìn

Do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, kẻ tiểu nhân thường tìm cách hãm hại người tuổi Thìn, gây chuyện thị phi khiến người khác nghĩ sai về bạn. Tuy nhiên, bạn chớ mất bình tĩnh dù có rơi vào tình huống xấu nhất.

Đặc biệt, trong ngày hôm nay, bạn không nên nóng nảy, nói năng thiếu cẩn trọng dù đối tượng giao tiếp là ai đi chăng nữa. Đừng để những lời nói hớ trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, khiến mình rơi vào rắc rối lớn hơn nữa.

Tuổi Tỵ

Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Có thể bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình.

Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được uy tín nên được nhiều người tin tưởng và giữ quan hệ. Những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí, nhưng dưới tác động của cục diện Tương Hại, bạn dễ đánh mất sự điềm tĩnh cần phải có. Bạn sẵn sàng tranh cãi với những ai nêu ý kiến trái ngược mình, bất kể đúng sai.

Bản mệnh cũng dễ dàng mất kiên nhẫn nếu phải giải quyết những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Bạn cần phải tìm cách tự tạo động lực cho mình, bởi nếu cứ bỏ dở công việc giữa chừng như vậy thì càng lúc bạn sẽ càng ngại bắt tay vào làm.

Tuổi Mùi

Trong ngày phạm cục diện Tương Hình như hôm nay, người tuổi Mùi quá mức tự tin thành ra chủ quan ở mọi việc. Bản mệnh thường xuyên bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác vì cho rằng mình có thể hiểu rõ và tự giải quyết mọi chuyện.

Con giáp này cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai có ý tốt với mình. Cho dù không muốn tiếp thu đi chăng nữa, bạn cũng nên lắng nghe với thái độ tôn trọng.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới. Nếu còn lẻ bóng thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ và làm bạn với mọi người.

Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Đừng để cảm giác thỏa mãn hư vinh nhất thời khiến mình sa ngã, gây tổn thương cho những người thân yêu nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu dễ nhận được sự thán phục và tin tưởng của mọi người nhờ có vốn hiểu biết phong phú. Dưới sự giúp đỡ của Tam Hợp, bạn có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công.

Con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp. Bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Tuổi Tuất

Sửu Tuất tương hình khiến người tuổi Tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng trái chiều của người nghe vì đã ăn nói quá thẳng thắn. Cho dù mục đích của bạn là tốt đi chăng nữa mà việc truyền đạt không hiệu quả thì cũng không đạt được kết quả như mong muốn.

Trong công việc, nếu gặp phải trở ngại, bạn không nên đầu hàng ngay lập tức. Nếu nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh, sức nhiều người có thể khiến rắc rối lớn hóa nhỏ.

Tuổi Hợi

Kiếp Tài tác động, người tuổi Hợi có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp hoặc bạn bè. Khi mọi người không tin tưởng vào khả năng của bạn thì cách tốt nhất là bạn hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân mình.

Chỉ cần tập trung vào công việc thì mọi rắc rối bạn gặp phải sẽ dần dần được giải quyết thôi. Bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy mà chẳng việc gì bạn phải sợ hãi, lùi bước cả. Hãy tìm cách biến thách thức thành cơ hội.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.