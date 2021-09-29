Thần Tài đến thăm, 3 con giáp khai thông đường tài lộc, nỗ lực được đền đáp trong tháng 10

12 con giáp tử vi 29/09/2021 18:15

Trong tháng 10, 3 con giáp may mắn vượng vận quý nhân, tài lộc gia tăng, cuộc sống suôn sẻ không ai bì kịp.

Con giáp tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu từ giữa tháng 10 đào hoa rực rỡ, vạn người mê. Con giáp may mắn tuổi Sửu năm nay có vận khí không tốt nên cuộc sống tương đối vất vả, mệt mỏi. Dù làm nhiều nhưng kiếm chẳng được bao nhiêu, vận trình tài lộc giống như bị chặn.

Nhưng từ tháng 10, vận may của người tuổi Sửu sẽ đến, đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Người tuổi Sửu cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

Dù sự giúp đỡ là đáng kể nhưng bạn cần tin vào năng lực của chính mình thì công việc càng thuận lợi hơn. Hơn nữa, hôn nhân của con giáp tuổi Sửu cũng rất ngọt ngào, hòa hợp.

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Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có sức phát triển mạnh mẽ. Tất nhiên, điều đáng quý nhất chính là sự chăm chỉ, bền bỉ nỗ lực của bạn. Nhờ đó mà bạn nhận được nhiều điều bất ngờ và may mắn rất tình cờ, gặp được sự giúp đỡ của quý nhân.

Một số phụ nữ tuổi Dần không chỉ nhận được sự hỗ trợ về tài chính mà còn được chồng chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống. Bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui, tài lộc cũng "từ trên trời rơi xuống", cả sự nghiệp lẫn tiền bạc đều có cơ hội phất nhanh, mau chóng đạt được sự giàu có.

Nếu từ đầu năm bạn đã tích lũy được nhiều mối quan hệ tốt, thì tháng 10 là thời cơ để con giáp tuổi Dần làm nên chuyện lớn.

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Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu khá tốt về đường tài lộc và phú quý. Trong tháng 10, tình duyên của bạn cũng sẽ xuất hiện. Dù gặp việc không may hay trải qua những trắc trở, khó khăn thì cũng không làm lay chuyển được trái tim chân thành, nhân hậu của người tuổi Dậu.

Họ là những người luôn đối xử nhẹ nhàng với các thành viên trong gia đình dù áp lực cuộc sống với họ luôn nặng nề.

Vào đầu tháng 10 là thời điểm của con giáp tuổi Dậu có cơ thay đổi cuộc sống vất vả, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống, sự nghiệp cũng thu được những kết quả tốt. Còn trong tình yêu, người tuổi Dậu cũng có cơ hội gặp được nửa kia của đời mình.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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