Đúng ngày mai, thứ Năm 30/9/2021, Trời cao vung tay ban cơn mưa tài lộc, 3 con giáp thăng tiến như diều gặp gió

12 con giáp tử vi 29/09/2021 06:05

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng thứ Năm 30/9/2021, 3 con giáp may mắn nhận cơn mưa tài lộc, sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Tuổi Sửu

Chính Ấn cho thấy người tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến trong ngày hôm nay. Lãnh đạo rất ấn tượng với sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn và hẳn là bạn sẽ được trao cho những cơ hội để thể hiện bản thân nhiều hơn.

Khi đứng trước những cơ hội như vậy, con giáp may mắn hãy tự tin nắm bắt, đừng đánh giá thấp bản thân và nhường cho bất cứ ai khác. Tiềm năng của bạn vẫn chưa được bộc lộ hết, vì vậy đặt ra những đích đến tham vọng hơn. Bên cạnh đó, để phát triển nhanh chóng và bền vững hơn, con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Thậm chí bản mệnh có thể tạo ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần đầu gặp gỡ. Bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay.

Công việc của con giáp này cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn có những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi mọi người xung quanh đều chùn bước. Nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin và chủ động nắm bắt, đừng đánh giá thấp bản thân.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Ấn độ mệnh, sự nghiệp của người tuổi Tuất có những tiến triển tích cực. Sự nghiêm túc, chính trực của bạn gây ấn tượng tốt đẹp với đồng nghiệp. Bạn có thể được mọi người tin tưởng và lãnh đạo cất nhắc.

Nếu là người đứng trên cương vị lãnh đạo, bạn cũng rất được lòng nhân viên của mình. Bạn luôn biết cách sắp đặt đúng người vào đúng vị trí, để ai cũng có dịp phát huy sở trường, giúp công việc càng thêm suôn sẻ.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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