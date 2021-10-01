Những người sinh vào tháng âm lịch sau chuẩn bị tinh thần đón nhận những may mắn bất ngờ trong tháng 10 này

12 con giáp tử vi 01/10/2021 18:00

Tháng 10 dự báo là thời điểm may mắn cho những người sinh tháng âm lịch này.

Tháng 3 âm lịch

Những người sinh vào tháng 3 âm lịch là người tài hoa, năng động và rất hòa đồng. Những người này giỏi giao tiếp nên tứ hải giai huynh đệ, đi đâu cũng có bạn bè, tri kỉ. Chính vì vậy mà dù trong cuộc đời có gặp phải bất kì sóng gió hay thử thách nào, họ cũng đều nhận được sự trợ giúp nhiệt tình và đúng lúc.

 

Theo tử vi dự đoán, tháng 10 này, những người sinh vào tháng 3 âm lịch sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn hưng thịnh. Từ tháng 10 này, mọi kế hoạch của họ đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, đặc biệt là với những dự án đầu tư kinh doanh tài chính. Càng về cuối năm, tình tiền càng viên mãn khiến cho tâm trạng của người này cũng vui vẻ, tích cực.

may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 âm lịch

Những người sinh vào tháng 7 âm lịch là người nhiệt tình, phóng khoáng. Đây cũng là người bao dung độ lượng với bạn bè, không bao giờ chấp nhặt hay phán xét bất kì ai. Chính tính cách này khiến họ đi đâu cũng nhận được nhiều sự yêu mến.

Bước sang tháng 10, những người sinh vào thời điểm này sẽ có cuộc sống may mắn viên mãn bất ngờ. Không chỉ đạt được vị trí cao trong sự nghiệp mà họ còn có thể xây dựng được những nền tảng vững chắc cho tương lai. Nếu là những người làm ăn buôn bán thì càng về cuối năm càng phát tài, phát lộc. Ngoài ra, chuyện tình cảm như ý cũng chính là điều khiến họ hạnh phúc viên mãn.

may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10 âm lịch

Những người sinh vào tháng 10 âm lịch là người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Những người này từ khi sinh ra đã được hưởng phúc lộc từ tổ tiên nên đi đâu cũng gặp được may mắn và được mọi người yêu mến.

Từ tháng 10 này, cuộc sống của những người sinh vào thời điểm này sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Vì sự tận tâm và chăm chỉ, sự nghiệp của họ sẽ đạt được đỉnh cao mơ ước, tiền bạc dồi dào tiêu mãi không hết. Càng về cuối năm, cuộc sống càng viên mãn trọn vẹn, không chỉ trong tiền bạc, công việc mà tình duyên cũng đơm hoa kết trái

may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài đến thăm, 3 con giáp khai thông đường tài lộc, nỗ lực được đền đáp trong tháng 10

Thần Tài đến thăm, 3 con giáp khai thông đường tài lộc, nỗ lực được đền đáp trong tháng 10

Trong tháng 10, 3 con giáp may mắn vượng vận quý nhân, tài lộc gia tăng, cuộc sống suôn sẻ không ai bì kịp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tháng sinh âm lịch may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 25 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết