Bản mệnh sinh vào 3 khung giờ này đều sở hữu vận mệnh cực tốt, ai cũng giàu sang phú quý ngập tràn

12 con giáp tử vi 29/09/2021 18:00

3 khung giờ may mắn, ai sinh vào những giờ này đảm bảo vận mệnh cực tốt, tài lộc lên hương.

Giờ Mùi (13h - 15h)

Trời sinh những người sinh vào khung giờ may mắn Mùi (13h - 15h) vốn là những người có nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Trong cuộc sống, những người này khá can đảm, liều lĩnh, một khi quyết tâm làm gì đó thì sẽ theo đuổi đến cùng. Họ cũng là những người có chính kiến riêng, biết phân tích vấn đề, nhìn nhận đúng sai và luôn cho bản thân cơ hội để đổi mới. 

So với những người khác, người sinh vào giờ Mùi thường gặp được nhiều may mắn hơn. Có thể tuỳ mỗi người sẽ được sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, nhưng dù có như thế nào họ cũng gặp được quý nhân, được giúp đỡ nồng hậu. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người sinh vào giờ này sẽ tìm được cơ hội đổi đời. 

Tử vi học có nói, những người sinh vào giờ Mùi khá tốt bụng và sống nghĩa khí. Tính cách này sẽ có liên quan đến tài vận về sau của họ. Những người sinh vào giờ Mùi càng sống tốt, biết tích đức thì cuộc sống hậu vận sẽ càng thăng hoa. Đây là những người có thể cùng thừa hưởng sự viên mãn về tinh thần và vật chất cùng lúc khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

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Ảnh minh họa: Internet

Giờ Tý (23h - 1h)

Trời sinh những người sinh vào giờ Tý là những người có nhiệt huyết trong công việc, luôn nỗ lực đấu tranh tìm kiếm cơ hội để xây dựng sự nghiệp thăng hoa viên mãn. So với những người khác, người sinh vào giờ Tý có thể bỏ mọi thứ nhưng không bao giờ bỏ đi nhiệt huyết đối với công việc mà mình theo đuổi. Họ thậm chí là những người có thể sinh nghề tử nghiệp, một khi làm việc gì sẽ kiên trì đến cùng. 

Tử vi học có nói, những người này có gắn kết với công việc và sự nghiệp, đương nhiên nếu con đường công danh thăng hoa thì tài vận của họ cũng sẽ dồi dào. Ngoài ra, người sinh vào khung giờ này ai nấy đều rất thông minh, lanh lợi, họ biết mình là ai, biết mình nghĩ gì, từ đó có hướng đi riêng trong cuộc sống, tự lập tạo dựng cuộc sống viên mãn khiến ai cũng phải trầm trồ. 

Bước vào một giai đoạn nhất định, những người sinh vào tuổi Tý sẽ kiếm được rất nhiều tiền, họ mà giàu nhất thì không ai giàu nhì. Từ giai đoạn sau 35 tuổi, những người sinh vào giờ này không lo thiếu tiền, họ không những có quý nhân giúp đỡ mà còn có thần tài chiếu cố nồng hậu, cuộc đời sung túc đủ đầy. 

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Ảnh minh họa: Internet

Giờ Thân (15h - 17h)

Trời sinh những người sinh vào giờ Thân vốn có tính tình hoạt bát, vui vẻ, lạc quan và chịu khó học hỏi. Những người này tuy không có xuất thân giàu có nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, họ đã từng bước tạo dựng sự phú quý cho riêng mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người sinh vào khung giờ này có duyên với tài lộc, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng kiếm được nhiều tiền. 

Tử vi học có nói, người sinh vào khung giờ này, một khi thời vận tốt đến, chỉ cần họ biết nắm bắt cơ hội thì vạn sự đều hanh thông. Những người làm công ăn lương thì ngày càng tìm kiếm được cơ hội thăng chức, còn đối với người kinh doanh làm ăn thì sẽ tìm được cơ hội phát tài. Nhìn chung, cuộc sống của họ không bao giờ phải đối mặt với cơm ăn áo mặc. 

Ngoài ra, những người sinh vào giờ Thân còn là những người tốt bụng, luôn biết giúp đỡ người khác. Sự tích đức của họ có tỉ lệ với tài vận, vì vậy càng sống thoải mái, biết nghĩ cho người khác thì họ sẽ càng được trời ban nhiều phước lành hơn, giai đoạn hậu vận cũng sẽ được sống sung túc đầy đủ, được tận hưởng vinh hoa phú quý không ai sánh bằng. 

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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