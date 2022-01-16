Từ ngày 17-23/1/2022, 3 con giáp phải đối diện với chuyện xui xẻo, chú ý tiền bạc cẩn thận mất 'tài lộc, chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ

Chớ đầu hàng nghịch cảnh, dành quá nhiều thời gian để than thân trách phận, điều bạn cần làm là cố gắng để biến thách thức thành cơ hội. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, đừng coi khó khăn trước mắt là vật cản lối bạn, khiến bạn phải rút lui.

Con giáp xui xẻo tuần này nên có lẽ người tuổi Hợi sẽ phải khá vất vả. Thương Quan và Tỷ Kiên cho rằng bạn sẽ phải cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ một mình mà không được ai giúp đỡ.

Còn nếu làm việc trên các lĩnh vực khác, bạn cần tiếp tục cố gắng hơn và chờ đợi kết quả trong một, hai tuần sau đó. Chuyện tình cảm dường như cũng có nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Thậm chí, bạn cảm thấy mệt mỏi khi ở bên người ấy.

Muốn trở nên mạnh mẽ, dày dặn kinh nghiệm hơn, bạn cần phải sẵn sàng đối diện với những điều không mong muốn. Chuyện tài lộc chưa có nhiều điểm sáng. Thực Thần xuất hiện vào đầu tuần cho thấy chỉ những người làm nghề tự do mới kiếm được một khoản đủ ăn đủ tiêu.

Song, bạn chớ vì thế mà tìm niềm vui ở bên ngoài. Hãy luôn nhắc nhở mình giữ khoảng cách với người khác, đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi mới hối hận.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể gặt hái được kha khá thành quả trên con đường thăng tiến. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường được cấp trên khen ngợi, tuyên dương.

Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo quá mức, khiến đồng nghiệp ghen ghét, tìm cách phá hoại. Thái độ của bạn có thể quyết định bạn gặp xui xẻo hay may mắn trong khoảng thời gian sau đó đấy. Chuyện làm ăn có dấu hiệu khởi sắc cho thấy sự vất vả của bạn đã được trả giá xứng đáng, nhưng do chi tiêu quá tốn kém nên bạn không tích lũy được nhiều.

Dù đã gần đến thời điểm cuối năm, song con giáp này cần có cách chi tiêu hợp lý hơn, vừa với khả năng chi trả của mình, nếu không thì dù lương cao đến mấy, bạn cũng nhanh chóng cháy túi thôi.

Chuyện tình cảm có khởi sắc vào đầu tuần, song đến cuối tuần thì mâu thuẫn lại tiếp tục nổ ra. Có lẽ bạn và người ấy vẫn chưa thực sự hóa giải được những bất đồng trong quan điểm. Hai người đều cần phải học cách lắng nghe nhiều hơn là ra lệnh.

Tuổi Tỵ

Tuần này là một tuần khá vất vả đối với người tuổi Tỵ. Bạn phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, ví dụ như đồng nghiệp cạnh tranh, cấp trên gây khó dễ. Bạn phải tự nhắc nhở mình bình tâm đối diện với mọi việc, không nên để mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Chuyện tài lộc vẫn chưa có khởi sắc nào đáng kể, dù rằng bạn đang dần quen được với những đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Có lẽ bạn phải tiếp tục cố gắng và chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì đồng tiền mới chảy vào túi.

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo tuần này cũng phủ một màu ảm đạm. Phần lớn thời gian, vợ chồng bạn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với nhau. Dường như chẳng ai chịu chủ động nói chuyện hoặc tìm cách giải quyết khúc mắc. Nếu còn tiếp tục thế này, quan hệ giữa hai bên có thể đi tới bờ vực đổ vỡ. Bạn cần cảnh tỉnh bản thân để nhanh chóng có biện pháp giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Khi tham gia giao thông, bạn cần hết sức tập trung chú ý, không vi phạm các quy tắc an toàn như phóng nhanh, vượt ẩu để tránh những sự cố đáng tiếc.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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