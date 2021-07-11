Từ hôm nay đến hết tháng 7/2021: 4 con giáp PHÁT TÀI ĐỔI VẬN, sung sướng hơn tiên

12 con giáp tử vi 11/07/2021 13:49

Theo dự đoán mới nhất của tử vi hàng ngày, những con giáp dưới đây sắp chào đón thời vận rực rỡ của mình, tài chính tăng vọt, sự nghiệp lên hương.

Tuổi Sửu

Mở đầu tháng 7 dương lịch, người tuổi Sửu đã đón nhận những điều may mắn đầu tiên, khi công việc liên tục gặp thuận lợi, những điều mong cầu đều dễ đến. Tuy nhiên, bước vào thời gian trước mắt, khi đến cuối tháng, những người cầm tinh con trâu càng nhiều cơ hội hái vàng hái lộc, tiền của ào ào như nước. Tử vi hàng ngày cho biết, thời gian này chính là lúc mà tuổi Sửu có quý nhân ở bên cạnh nâng đỡ, cho nên làm gì cũng dễ thành, không bị xui xẻo bám víu.

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 Từ hôm nay đến hết tháng 7 dương lịch, Sửu là con giáp sẽ liên tục gặp vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học đã chỉ rõ rằng, những ai cầm tinh con lợn khi bước vào tháng 7 này sẽ cực kỳ may mắn. Đặc biệt, từ hôm nay cho đến hết tháng, người tuổi Hợi sẽ không chỉ có công việc thuận lợi, tình duyên suôn sẻ, mà còn hứng trọn tài lộc vô biên do Thần Tài ban tặng. Tử vi cũng nói, người tuổi Hợi thích hợp với những công việc đầu tư, kinh doanh nhờ đầu óc thông minh, sáng tạo. Làm trong lĩnh vực này, sớm muộn gì cũng có tiền của dồi dào, cuộc sống thăng hoa sướng còn hơn tiên.

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 Người tuổi Hợi sắp bước vào thời vận hoàng kim của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tí

Theo dự đoán của tử vi hàng ngày, những người cầm tinh con chuột đang gặp phải khá nhiều vấn đề trong cuộc sống, quan trọng nhất là chuyện tiền bạc cá nhân. Tuy nhiên, tuổi Tí không cần phải lo lắng nữa, bởi cho đến cuối tháng này, Tí sẽ được cát tinh trên cao chiếu rọi, không lo thất bại, làm gì cũng thành công. Tiền của cũng theo đó là đổ dồn về túi con giáp này.

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 Tí sinh ra được định sẵn cuộc sống giàu sang – Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xin chúc mừng những người tuổi Mùi khi tháng 7 này chính là cơ hội vàng để con giáp này hốt trọn tài lộc trong thiên hạ. Mặc cho khó khăn, Mùi vẫn có thể vượt qua tất cả nhờ bản lĩnh mạnh mẽ trời cho. Trong thời gian kể từ hôm nay cho đến hết tháng 7, Mùi dù có đi đâu làm gì cũng có tài lộc may mắn vây quanh. Cho đến cuối tháng lại có thêm cơ hội trúng đậm, Mùi có thể biến thành đại gia giàu nứt đố đổ vách.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Thần Tài chỉ điểm 4 con giáp được nhận lộc ‘siêu to khổng lồ’, 21 ngày tới ngày nào cũng là cơ hội hốt bạc về tay

Thần Tài chỉ điểm 4 con giáp được nhận lộc ‘siêu to khổng lồ’, 21 ngày tới ngày nào cũng là cơ hội hốt bạc về tay

Xin chúc mừng 4 con giáp được tử vi hàng ngày gọi tên dưới đây. Trong 21 ngày tới, các con giáp này chỉ cần nằm im cũng có tiền về túi mà an nhàn hưởng thụ.

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