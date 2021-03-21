Trong vòng 49 ngày tới, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban lộc, tiền tài, phú quý hưởng trọn đời không lo nghĩ

12 con giáp tử vi 21/03/2021 20:28

Theo tử vi 12 con giáp, trong vòng 49 ngày tới, 3 con giáp may mắn sẽ nhận được "quà" trời ban, liên tục đại thắng trong công việc, tiền tài, của cải sung túc không cần lo nghĩ ngày mai.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn tính siêng năng, nhẫn nại, con giáp này sẽ luôn cố gắng dù con đường phía trước có khó khăn thế nào đi nữa. Tinh thần quyết tâm, không bao giờ nản lòng của Sửu khiến mọi người kính nể. Vì đã vấp ngã rất nhiều lần rồi mới có được thành công nên con giáp tích lũy được vô vàn những kinh nghiệm, bài học quý giá, giúp bản mệnh vững bước trong tương lai.

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Vận mệnh của tuổi Sửu trong 49 ngày tới có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: internet

Tử vi 49 ngày tới cho thấy, vận mệnh của tuổi Sửu có nhiều chuyển biến tích cực. Bản mệnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là sự nghiệp. Hiểu lầm được hóa giải, con giáp có cơ hội để phát huy khả năng nhằm chứng minh thực lực thật sự của bản thân, từ đó vương lên những vị trí cao hơn trong công việc. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận thăng hoa, trong thời gian tới, con giáp may mắn này sẽ chẳng cần lo chuyện tiền bạc. Cuộc sống “phủ phê” tài lộc, chẳng lo nghĩ đó còn sẽ kéo dài từ đây đến tận cuối năm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có quan hệ xã hội rộng, bạn bè, người quen của con giáp này nhiều vô kể. Với cách cư xử khéo léo và hài hước, con giáp này luôn là tâm điểm chú ý, được mọi người yêu quý và mến mộ. Có nhiều người tốt sẵn sàng giúp đỡ cộng thêm tố chất thông minh, thao lược, người tuổi Mão thường đạt được những thành tựu nhất định khi còn khá trẻ. 

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Mão liên tục 'đại thắng' khi có được nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn - Ảnh minh họa: internet

Trong thời gian tới, con giáp sẽ liên tục “đại thắng” khi có được nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn. Bạn không cần tìm kiếm đâu xa, tiền tài, công danh sẽ tự "mò" tới bạn. Con giáp rất có thể sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá, đủ cho bản thân thoải mái chi tiêu mà “không cần nhìn giá”. Tuy nhiên, Mão cũng nên tỉnh táo, trích ra một phần tiết kiệm hay tiếp tục đầu tư để đồng tiền được “sinh sôi”.

Tuổi Hợi

Hợi luôn được biết đến như một con giáp “ngậm thìa vàng”. Cuộc sống của người tuổi Hợi xưa nay vốn suôn sẻ, ít trải qua va vấp. Tuy nhiên, không vì thế mà bản mệnh trở nên tự mãn, lười biếng mà ngược lại còn ngày càng phấn đấu, giành được sự thừa nhận và cảm phục của tất cả mọi người.

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Tuổi Hợi sẽ có cơ hội gặp được 'quý nhân' của đời mình - Ảnh minh họa: internet

Trong 49 ngày tới, tuổi Hợi sẽ có cơ hội gặp được “quý nhân” của đời mình. Người này không những sẽ đưa đường, chỉ lối cho bản mệnh đi đến với thành công mà còn trở thành tri kỷ, lắng nghe bạn trong những lúc mệt mỏi nhất. Đừng ngại mở rộng mối quan hệ, vì người ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ngoài ra, trong giai đoạn sắp tới, con giáp còn có thể nhận được tin vui bất ngờ từ người thân, hãy cùng chờ xem nhé.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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