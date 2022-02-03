Trong 3 tháng đầu năm Nhâm Dần, 3 con giáp này sẽ giàu nhanh chóng mặt nhờ được thần tài chiếu cố

Nếu xét về mặt vận may thì 3 tháng đầu năm 2022, cuộc sống tuổi Tỵ có chuyển biến tích cực. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều thay đổi từng ngày. Tuổi Tỵ càng gặp được nhiều may mắn, từ đây cũng gặp được nhiều cơ hội đổi đời hơn.

Con đường đầu tư của người cầm tinh Rắn trong năm Nhâm Dần sẽ có rất nhiều khởi sắc. Cuộc sống của bản mệnh ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn về cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Không những được Thần Tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân bên cạnh, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, buôn bán “1 vốn 4 lời”.

Chuyên gia phong thủy Mạn Hoa tiết lộ, tuổi Tỵ không những được thần tài chiếu cố mà mọi vận may đều tề tựu bên cạnh. Mặc dù là tuổi phạm Thái Tuế năm 2022 nhưng vẫn có tài tinh chiếu mệnh và phù hộ nên đường tài lộc của con giáp này có nhiều hứa hẹn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trong 3 tháng đầu năm Nhâm Dần 2022 có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân, làm việc thông thuận, việc kinh doanh càng dễ có lời lãi lớn thu về túi. Người tuổi Dậu sẽ được đền đáp xứng đáng cho những khó khăn trắc trở đã phải trải qua trong năm 2021 trước đó.

Đặc biệt, trong thời gian này, tuổi Dậu còn gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu, những năm tháng về sau không lo cơm áo gạo tiền. Nhiều cơ hội làm giàu mở ra trước mắt, nếu chịu chuẩn bị trước, giữ tâm lý cởi mở và khoáng đạt thì bản mệnh sẽ có cơ hội phất lên nhanh chóng, gỡ gạc được những tổn thất của năm 2021.

Một lưu ý nhỏ là trong năm Nhâm Dần vẫn có hung tinh chủ hao tài rình rập, do đó tiền bạc trong năm kiếm được nhiều nhưng cũng dễ tiêu hao lắm, chủ về khó tích lũy. Bản mệnh sẽ cần lên kế hoạch tài chính kĩ càng và cẩn thận để hạn chế rủi ro hay thất thoát. Ngoài ra, đây là năm không thích hợp đầu cơ ngắn hạn mà nên ưu tiên cho các dự án trung và dài hạn. Bạn nên nhìn ra xa hơn để thu lợi nhuận về lâu về dài chứ đừng chỉ ham cái lợi trước mắt.

Tuổi Ngọ.

Vốn dĩ là người lạc quan, vui vẻ, luôn tích cực trong mọi hoàn cảnh, thế nhưng năm 2021 sóng gió đã ít nhiều khiến họ mất dần ý chí và sinh lực.

Theo Chuyên gia tử vi tiết lộ, 3 tháng đầu năm năm 2022 là thời điểm vận may của tuổi này lội ngược dòng ngoạn mục, mọi khó khăn đều được giải quyết. Tuổi Ngọ không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vượng phát vô cùng.

Nhờ cục diện Tam Hợp chống lưng, lại thêm nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận khí của tuổi Ngọ như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Tài lộc nhờ vậy cũng ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu. Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu. Càng chịu đầu tư thì càng có lời nhiều, tích tiểu thành đại, sớm muộn gì cuộc sống cũng dư dả hơn thời gian trước.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).