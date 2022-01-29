Đúng vào ngày 29 Tết Âm lịch, 3 con giáp này sẽ được Tài Thần chiếu cố, vinh hoa phú quý ùn ùn kéo đến

Người tuổi Dần tính tình cương trực, thẳng thắn. Họ là người dám nghĩ dám làm, ham học hỏi và cầu tiến. Người tuổi này có nhiều ước mơ, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Họ có những kế hoạch cho riêng mình và tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu.

Đúng 29 Tết, người tuổi Dần có sao tốt chiếu mệnh nên thoát khỏi vận xui, mở cửa đón vận may. Nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập đến với họ. Người làm công ăn lương nhờ các mối quan hệ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, chốt được những hợp đồng quan trọng. Người làm ăn nhỏ cũng buôn may bán đắt do nhu cầu của khách hàng gia tăng.

Đúng 29 Tết, người tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn rất nhiều. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giao thêm việc. Nhiệm vụ này tuy khá khó khăn nhưng cũng là cơ hội để họ thể hiện năng lực của bản thân.

Người làm kinh doanh sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh số tăng lên nhanh chóng. Người tuổi Thìn nên nhớ rằng, mọi thành công trong cuộc sống cũng như công việc thường đến từ sự cố gắng, nỗ lực của chính họ. Kể từ giữa tháng 9, người tuổi Thìn có nhiều tin vui gõ cửa, cuộc đời hứa hẹn sẽ sang một trang mới.

Tuổi Dậu

Đúng 29 Tết, tuổi Dậu sẽ có sao cát tinh cao chiếu, giúp họ gặp được quý nhân phương xa, làm gì cũng được phù trợ và giúp đỡ khiến mọi việc trở nên suôn sẻ bất ngờ. Từ giai đoạn này đến cuối năm là lúc thích hợp để phát triển công việc, nếu kết hợp làm ăn với người khác cũng dễ dàng thăng hoa, bùng nổ về tài lộc.

Trong phương diện cuộc sống, thời gian tới tuổi Dậu sẽ mở rộng được nhiều mối quan hệ đáng mong chờ. Chỉ cần tuổi Dậu tiếp tục cởi mở như họ hiện tại, thì thời gian tới sẽ có nhiều quý nhân tề tựu, giúp cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc hơn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).