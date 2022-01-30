Con gái tuổi Dần có "cao số", vất vả, lận đận chuyện tình duyên như lời đồn?

Người tuổi Dần là người cầm tinh con hổ. Đây là một trong những con vật được coi là chúa của muôn loài thú. Hổ là loài dũng mãnh, uy nghiêm và oai hùng.

Đặc biệt, con gái tuổi Dần thường là người khá nổi loạn, cá tính, sống có lý tưởng, có chủ kiến riêng của bản thân. Đây là người có tài lãnh đạo và cũng rất thích chỉ huy người khác. Trong cuộc sống, con gái tuổi Dần rất quyết đoán, dám nghĩ dám làm, có bản lĩnh lại không thích phải dựa dẫm vào người khác

Theo tử vi số học, giống như loài hổ, người tuổi Dần có tính cách khá nóng nảy, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và xông xáo. Người tuổi Dần vô cùng dũng cảm, lại có tính cạnh tranh cao, không bao giờ chịu khuất phục trước người khác. Là người có ước mơ và hoài bão lớn, tuổi Dần luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình.

Chính vì thế mà những người cầm tinh con hổ thường nắm giữ những vị trí cao trong công việc lẫn cuộc sống.

Tuy nhiên, dù là trai hay gái tuổi Dần, thì đây cũng là người giàu tình cảm, ngoài lạnh trong nóng. Nhược điểm của con giáp này là cố chấp, bảo thủ, không thích nghe ý kiến đóng góp của người khác và luôn muốn làm mọi việc theo ý của mình.

Quan niệm dân gian về con gái tuổi Dần

Theo quan niệm dân gian của người Việt, người tuổi Dần, đặc biệt là con gái tuổi Dần thường cao số, lận đận tình duyên, có số “sát phu” và tính cách khá dữ dằn.

Hễ nhắc đến phụ nữ tuổi Dần, người ta sẽ nghĩ ngay đây là người mạnh mẽ, độc lập, thường có cuộc đời vất vả, lận đận hơn người khác.

Thêm nữa, người ta cho rằng con gái tuổi Dần nếu lập gia đình thường lấn át chồng con, tính cách lại như đàn ông, ghê gớm, đanh đá. Bởi thế mà người ta thường hay né tránh hoặc ái ngại người tuổi Dần, còn những cô nàng tuổi Dần thì lại gặp phải nhiều tình huống “dở khóc dở cười” hoặc ôm nhiều muộn phiền vì những định kiến từ người khác.

Tại sao lại có quan niệm về con gái tuổi Dần cao số, lận đận tình duyên?

Theo tử vi số học, Dần là con giáp đứng thứ 3 trong 12 con giáp. Tuổi Dần chỉ đi với 5 can tạo thành 5 tuổi là Nhâm Dần, Canh Dần, Bính Dần, Giáp Dần và Mậu Dần.

Ông bà xưa thường truyền miệng nhau câu nói “canh cô, mậu quả” hay “Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài, gái Đinh, Nhâm, Quý thì hai lần đò”.

Theo đó, có đến 3/5 người tuổi Dần rơi vào nhóm mệnh có số vất vả, lận đận tình duyên.

Thêm nữa, theo quy luật âm dương ngũ hành, thì các con giáp mang tính dương là Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất. Mang tính dương nên con gái tuổi Dần nữ mệnh mà như nam mệnh, thường rất mạnh mẽ, thẳng thắn, độc lập. Chính tính cách này khiến cho người khác nghĩ rằng con gái tuổi Dần không cần đàn ông, hoặc nếu có lấy chồng thì cũng sẽ “át vía” chồng.

Thực tế là…?

Thực tế là con gái tuổi Dần là người sống rất nội tâm, chân thành và hết mình vì người khác. Mặc dù có hơi ngông, có tí bướng nhưng đây lại là người khi lập gia đình lại rất tần tảo, biết vun vén, biết chăm nom lại đảm đang, chiều chồng chiều con.

Mặc dù có tính cách quyết liệt, chủ động, tự tin nhưng sâu thẳm bên trong tuổi Dậu vẫn luôn mong muốn được chở che, được bảo vệ, có được một tình yêu lãng mạn, chân thành.

Tuy nhiên, định kiến và quan niệm dân gian đã khiến cuộc sống của tuổi Dần trở nên khó khăn hơn, gây nhiều trở ngại cho không chỉ sự nghiệp, mà còn cả tình cảm và cuộc sống cá nhân của con giáp này.

Thực tế thì không phải người tuổi Dần nào cũng giống người nào. Mỗi người sinh ra đều có một số mệnh khác nhau, tính cách có nét giống nhưng cũng có nét khác. Để có thể luận về cuộc đời một người, chúng ta cần nhiều thông tin hơn là chỉ dựa vào con giáp. Bởi ngoài năm sinh, còn phải xét đến giờ sinh, tháng sinh, nhân tướng, lối sống hành vi và những trải nghiệm, bài học của người đó trong cuộc đời.

Vẫn có những nàng tuổi Dần có tính cách thùy mị, nết na. Vẫn có những nàng tuổi Dần không hề lấn át chồng, càng không quá mạnh mẽ khiến người khác phải sợ hãi. Vẫn có những nàng tuổi Dần biết đối nhân xử thế, biết nhường nhịn, biết dựa dẫm lúc cần.

Không phải nàng tuổi Dần nào cũng có số khổ, cũng vất vả trong cuộc sống, cũng lận đận tình duyên. Bởi không chỉ tuổi Dần, mà tuổi nào cũng có. Có những nàng tuổi Dần biết trau dồi bản thân, biết yêu thương chính mình, biết tự tạo hạnh phúc nên cuộc đời đủ đầy và viên mãn.

Những quan niệm, nhận xét đưa ra về con giáp chỉ nên là một phép tham khảo, không nên lấy đó để đưa ra quyết định hay phán xét về người khác.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất thao khảo, chiêm nghiệm).