Trong 15 ngày tới, ba con giáp này nên cẩn thận kẻo gặp vận xui, bị tiểu nhân lừa gạt

Những người thuộc con giáp này dễ bị họa thị phi, nên nhẫn nhịn, lưu ý giữ gìn giấy tờ chứng từ, hợp đồng, nếu không dễ bị kiện tụng, thậm chí bị tán gia bại sản.

Các cặp đôi yêu nhau trong giai đoạn này rất dễ xảy ra tranh cãi hoặc có những hiểu lầm, thậm chí có thể chia tay trong giận hờn.

Thời gian tới phạm hại Thái Tuế dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, hãm hại. Đồng thời, bạn nên tránh những hoạt động mạo hiểm.

Các cặp vợ chồng cũng không hiểu nhau, thường bất đồng quan điểm trong việc giáo dục con cái, có thể dẫn đến chiến tranh lạnh lâu dài.

Tuổi Mão

Công việc của bản mệnh ở mức trung bình, nếu quá công khai thành công bạn sẽ dễ bị ghen tị. Vận trình tài lộc trong 15 ngày tới ở mức trung bình, ít kênh kiếm tiền hơn.

Ngoài ra, bạn dễ gặp nhiều trắc trở, phải đối diện với sự cạnh tranh của bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Đặc biệt, bản mệnh cần đề phòng kẻ xấu lừa gạt hoặc lợi dụng uy tín để làm điều sai trái.

Vận trình tình cảm của bạn không được như mong đợi. Bạn dễ dàng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia vì không kiểm soát được tính cách nóng nảy của mình.

Hơn nữa, cái tôi ngất ngưỡng của bạn lại khiến tình cảm đôi lứa khó có thể dung hòa.

Tuổi Tý

Người tuổi này sẽ có không ít chuyện buồn phiền, buồn nhiều hơn vui, vận trình nhiều biến động, dễ có bệnh tật hay bị họa thị phi, tài chính bất ổn, họa phúc ngang nhau.

Do đó, bạn cần phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, cố gắng tìm cách vượt qua khó khăn mới được.

Bên cạnh đó, bạn nên đề phòng bị kẻ xấu quấy phá trong giai đoạn này, hoặc bạn sẽ gặp khó khăn ở nơi làm việc, chẳng hạn như hiệu suất làm việc kém đi và bị chỉ trích, hoặc gặp nhiều tai nạn trên đường đi làm,…

Chỉ cần bạn có thể giữ vững tâm lý trong nửa đầu năm, tài lộc của bạn sẽ khởi sắc hơn do được quý nhân giúp đỡ.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).