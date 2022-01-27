Trong 15 ngày tới, ba con giáp này nên cẩn thận kẻo gặp vận xui, bị tiểu nhân lừa gạt

12 con giáp tử vi 27/01/2022 08:15

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây sẽ công việc trắc trở, tiền tài vụt khỏi tay, dễ bị tiểu nhân lừa gạt.

Tuổi Thân

Những người thuộc con giáp này dễ bị họa thị phi, nên nhẫn nhịn, lưu ý giữ gìn giấy tờ chứng từ, hợp đồng, nếu không dễ bị kiện tụng, thậm chí bị tán gia bại sản.

Thời gian tới phạm hại Thái Tuế dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, hãm hại. Đồng thời, bạn nên tránh những hoạt động mạo hiểm.

Trong 15 ngày tới, ba con giáp này nên cẩn thận kẻo gặp vận xui, bị tiểu nhân lừa gạt - Ảnh 1

Các cặp đôi yêu nhau trong giai đoạn này rất dễ xảy ra tranh cãi hoặc có những hiểu lầm, thậm chí có thể chia tay trong giận hờn.

Các cặp vợ chồng cũng không hiểu nhau, thường bất đồng quan điểm trong việc giáo dục con cái, có thể dẫn đến chiến tranh lạnh lâu dài.

Tuổi Mão

Công việc của bản mệnh ở mức trung bình, nếu quá công khai thành công bạn sẽ dễ bị ghen tị. Vận trình tài lộc trong 15 ngày tới ở mức trung bình, ít kênh kiếm tiền hơn.

Ngoài ra, bạn dễ gặp nhiều trắc trở, phải đối diện với sự cạnh tranh của bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Đặc biệt, bản mệnh cần đề phòng kẻ xấu lừa gạt hoặc lợi dụng uy tín để làm điều sai trái.

Trong 15 ngày tới, ba con giáp này nên cẩn thận kẻo gặp vận xui, bị tiểu nhân lừa gạt - Ảnh 2

Vận trình tình cảm của bạn không được như mong đợi. Bạn dễ dàng nảy sinh tranh cãi, mâu thuẫn với nửa kia vì không kiểm soát được tính cách nóng nảy của mình.

Hơn nữa, cái tôi ngất ngưỡng của bạn lại khiến tình cảm đôi lứa khó có thể dung hòa.

Tuổi Tý

Người tuổi này sẽ có không ít chuyện buồn phiền, buồn nhiều hơn vui, vận trình nhiều biến động, dễ có bệnh tật hay bị họa thị phi, tài chính bất ổn, họa phúc ngang nhau.

Do đó, bạn cần phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, cố gắng tìm cách vượt qua khó khăn mới được.

Trong 15 ngày tới, ba con giáp này nên cẩn thận kẻo gặp vận xui, bị tiểu nhân lừa gạt - Ảnh 3

Bên cạnh đó, bạn nên đề phòng bị kẻ xấu quấy phá trong giai đoạn này, hoặc bạn sẽ gặp khó khăn ở nơi làm việc, chẳng hạn như hiệu suất làm việc kém đi và bị chỉ trích, hoặc gặp nhiều tai nạn trên đường đi làm,…

Chỉ cần bạn có thể giữ vững tâm lý trong nửa đầu năm, tài lộc của bạn sẽ khởi sắc hơn do được quý nhân giúp đỡ.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Đây là con giáp thành công nhất năm Nhâm Dần 2022: Mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Đây là con giáp thành công nhất năm Nhâm Dần 2022: Mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Theo tử vi 12 con giáp, năm 2022 sẽ là một năm đại thành công của tuổi Tuất.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi tử vi

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời