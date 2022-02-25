Trong 120 ngày tới, 3 con giáp được ‘THẦN TÀI’ bám lấy gót chân, bản mệnh đón nhận lộc lá đầy nhà, tình duyên đỏ hơn son

Tử vi trong vòng 120 ngày tới có dự đoán tuổi Thân là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trên con đường vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp tuổi Thân có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Người tuổi Thân hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biệt trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới tuổi Thân thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người tuổi Thân đã có gia đình thì đây thì tình cảm vợ chồng càng thêm gắn bó, keo sơn hạnh phúc.

Ngay từ đầu tháng 3 này những người tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài trong thời gian 120 ngày tới. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo

Trong tính cách những người tuổi Mùi chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Mùi sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn trong 120 ngày tiếp theo. Đặc biệt, những người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức tiền bạc rủng rỉnh chẳng ai sánh bằng.

Ngay từ đầu tháng 3 này những người tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài trong thời gian 120 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi trong 120 ngày tới, tuổi Mão lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu người tuổi Mão biết nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Mão còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Mão cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

Không chỉ may mắn trong công danh sự nghiệp, mà người tuổi Mão còn vô cùng đào hoa trên con đường tình duyên. Nếu như ai chưa có ý trung nhân thì trong thời gian này sẽ có nhiều người theo đuổi, dễ dàng lựa chọn được người mong muốn. Nếu như ai đã có đôi có cặp thì trong nhà sẽ có tin vui.

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