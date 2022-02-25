Trong 120 ngày tới, 3 con giáp được ‘THẦN TÀI’ bám lấy gót chân, bản mệnh đón nhận lộc lá đầy nhà, tình duyên đỏ hơn son

12 con giáp tử vi 25/02/2022 17:55

Tử vi 12 con giáp trong vòng 120 tới tiết lộ, trong 4 tháng này có 3 con giáp được Thần Tài hộ thân, nhờ đó tài tiền của rủng rỉnh, lộc lá đầy nhà, tình duyên đỏ hơn son.

Tuổi Thân

Tử vi trong vòng 120 ngày tới có dự đoán tuổi Thân là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trên con đường vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp tuổi Thân có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Người tuổi Thân hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biệt trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới tuổi Thân thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người tuổi Thân đã có gia đình thì đây thì tình cảm vợ chồng càng thêm gắn bó, keo sơn hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Ngay từ đầu tháng 3 này những người tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài trong thời gian 120 ngày tới. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành, nhưng đặc biệt vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo

Trong tính cách những người tuổi Mùi chính là những người rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Mùi sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn trong 120 ngày tiếp theo. Đặc biệt, những người tuổi Mùi có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức tiền bạc rủng rỉnh chẳng ai sánh bằng.

Trong 120 ngày tới, 3 con giáp được ‘THẦN TÀI’ bám lấy gót chân, bản mệnh đón nhận lộc lá đầy nhà, tình duyên đỏ hơn son - Ảnh 1
Ngay từ đầu tháng 3 này những người tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài trong thời gian 120 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi trong 120 ngày tới, tuổi Mão lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu người tuổi Mão biết nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Mão còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Mão cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

Không chỉ may mắn trong công danh sự nghiệp, mà người tuổi Mão còn vô cùng đào hoa trên con đường tình duyên. Nếu như ai chưa có ý trung nhân thì trong thời gian này sẽ có nhiều người theo đuổi, dễ dàng lựa chọn được người mong muốn. Nếu như ai đã có đôi có cặp thì trong nhà sẽ có tin vui.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

4 con giáp tháng 2 vất vả, tháng 3 rũ sạch vận đen, phát tài phát đạt, kiếm tiền nhanh như ngựa phi nước đại

4 con giáp tháng 2 vất vả, tháng 3 rũ sạch vận đen, phát tài phát đạt, kiếm tiền nhanh như ngựa phi nước đại

Có 4 con giáp trong tháng 2 phải chịu vất vả, khó khăn bao nhiêu thì khi bước sang tháng 3 lại hưởng được nhiều may mắn bấy nhiêu. Sự nghiệp phát tài phát đạt, kiếm tiền nhanh như ngựa phi nước đại.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp có thần tài bám gót con giáp lộc lá đầy nhà con giáp tình duyên đỏ rực như son

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 54 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời