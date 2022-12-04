Top 3 con giáp gánh lộc về nhà, vận tài đỏ rực, sự nghiệp hanh thông trong cuối năm 2022 đến Tết năm 2023

12 con giáp tử vi 04/12/2022 21:36

Từ giờ đến Tết Nguyên đán, vận khí của 3 con giáp này tăng lên không ngừng.

Tuổi Tuất

Theo tử vi của của 12 con giáp, Tam Hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Tuất với những người xung quanh diễn ra tốt đẹp trong hôm nay. Công việc nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và còn được cấp trên tạo điều kiện nên hiệu suất cao hơn hẳn, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu.

Những con giáp nữ mang tuổi Tuất thông minh lanh lợi, lại vô cùng thương yêu người yếu thế hơn mình nên đươc cát tinh này cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Chuột thêm phần suôn sẻ. Bạn có thể tìm được đối tác cùng chung lý tưởng, có cách thức làm việc hợp ý nhau nên đạt thành thống nhất rất nhanh. Đôi bên đều đặt lợi ích chung lên trên nên có lợi nhuận thu về rất khả quan, tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường là người thâm trầm, ít nói. Trong cuộc sống, họ là người cứng rắn, kiên cường, ít không chịu khuất phục, đầu hàng trước mỗi khó khăn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, họ thường chủ động tìm kiếm vận may trong công việc cũng như cuộc sống.

Top 3 con giáp gánh lộc về nhà, vận tài đỏ rực, sự nghiệp hanh thông trong cuối năm 2022 đến Tết năm 2023 - Ảnh 1
Từ giờ đến Tết Nguyên đán, vận khí của người tuổi Dậu đang lên. Người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ. 

Vận trình của người tuổi Dậu trong ngày tháng tới tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Không những thế, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái. Người đã có con lớn thì con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người chưa có con thì sẽ sớm được lên chức cha, mẹ.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão vốn thông minh có tầm nhìn xa trông rộng nên họ luôn biết nắm bắt cơ hội để tạo tiền đề phát triển cho bản thân mình. Trước đó, người tuổi Mão gặp một số khó khăn trong cuộc sống.

Nhưng trong dịp cuối năm Nhâm Dần 2022 và sang năm 2023 những người tuổi Mão chính là con giáp nữ gặp nhiều may mắn, cuộc sống vô cùng hanh thông thuận lợi. Bởi vậy, người tuổi Mão hãy nắm bắt thời gian này để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình nhé!

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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