Tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp đen đủi bậc nhất, làm gì cũng khó thành công, tiền của đội nón ra đi

12 con giáp tử vi 07/05/2022 17:30

Trong tháng 4 Âm lịch này, có 3 con giáp rất xui xẻo, hãy cẩn trọng nếu bạn nằm trong số đó.

Tuổi Tý

Xếp đầu bảng trong danh sách những con giáp đen đủi tháng 4 Âm lịch này không ai khác chính là người tuổi Tý. Trong khoảng thời gian này, bản mệnh mưu sự khó thành, gặp phải nhiều chuyện bất trắc ngoài ý muốn. Dù rất cố gắng và nỗ lực nhưng chưa chắc đã có được kết quả như mong đợi.

Tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp đen đủi bậc nhất, làm gì cũng khó thành công, tiền của đội nón ra đi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đừng quá lo lắng, bởi vận hạn nào cũng sẽ qua. Lần này bạn gặp bao xui xẻo cũng là do bị tiểu nhân quấy phá mà thôi. Cứ làm đến giữa chừng là bị hỏng việc, phần lớn là do bạn không cẩn thận tạo kẻ hở cho kẻ xấu lợi dụng, nếu lần sau chú tâm hơn một chút là tiểu nhân có muốn cũng chẳng thể hãm hại được. Sau cơn mưa trời lại sáng, đừng tự nhốt mình trong hố đen sâu thẳm.

Tuổi Mão

Tử vi tháng 4 Âm lịch cho biết, người tuổi Mão vận mệnh đen đủi, gặp nhiều rắc rối. Tài lộc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, con giáp này nên cẩn thận trong vấn đề tiền bạc, tránh tiêu xài phung phí. Bên cạnh đó, bảnh mệnh cũng hạn chế cho ai mượn nợ hoặc đứng ra giúp vay tiền bởi khả năng cao là không đòi lại được mà lại còn rước họa vào thân.

Tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp đen đủi bậc nhất, làm gì cũng khó thành công, tiền của đội nón ra đi - Ảnh 2
Tháng 4 Âm lịch, người tuổi Mão vận mệnh đen đủi, gặp nhiều rắc rối. - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của tuổi Mão cũng không được thuận lợi, người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng như ý cho riêng mình.

 

Tuổi Ngọ

Thời điểm này người tuổi Ngọ sẽ phải chịu khá nhiều vất vả trong công việc. Đặc biệt, họa tiểu nhân luôn rình rập, nếu không cẩn thận vừa chẳng được lợi lộc gì mà còn mang họa vào thân.

Tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp đen đủi bậc nhất, làm gì cũng khó thành công, tiền của đội nón ra đi - Ảnh 3
Tháng 4 Âm lịch, tuổi Ngọ tránh xa chuyện bàn tán sau lưng người khác, gây bè kết phái chốn công sở. - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ còn có thể phải đối mặt với họa thị phi trong tháng 4 Âm lịch này, nên nhớ tránh xa chuyện bàn tán sau lưng người khác, cũng đừng gây bè kết phái giữa chốn công sở. Những điều bạn làm có thể chẳng có mục đích gì, chỉ để giải trí cho vui nhưng cũng có thể trở thành mũi dao nhọn quay lại đâm vào chính bạn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp được các sao tốt chiếu mệnh, may mắn hơn người, Thần Tài nâng đỡ, cơ hội đổi đời chỉ trong chớp mắt

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp được các sao tốt chiếu mệnh, may mắn hơn người, Thần Tài nâng đỡ, cơ hội đổi đời chỉ trong chớp mắt

Chỉ trong 2 tháng tới đây, 3 con giáp này sẽ được hưởng phước báu và may mắn, làm gì cũng thăng hoa.

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