THẦN MAY MẮN gọi tên, cuối ngày hôm nay (14/12), 3 con giáp này hanh thông đủ đường, xua đuổi vận xui, hóa rủi thành lành, vận trình như ý, tin vui ồ ạt, bản mệnh sung sướng vô biên

12 con giáp tử vi 14/12/2022 13:30

Cuối ngày hôm nay 14/12, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, bản mệnh xua đuổi vận xui, rủi hóa thành điềm lành, vận trình như ý, tin vui ồ ạt kéo tới.

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra chẳng đáng lo. Thế nhưng, tính cách chủ quan và dựa dẫm vào người khác là nguyên nhân gây ra không ít cản trở cho người tuổi này trên con đường tiến thân. Do đó, đừng quên trau dồi thêm tri thức để đạt được thành tích đáng nể trong công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có khả năng chuyển biến tích cực. Chất lượng cuộc sống được nâng cao một cách rõ rệt nhờ có những khoản thu nhập dồi dào từ công việc chính lẫn kinh doanh.

Mặt tình cảm, bạn sống chân thành nên được tôn trọng trong các mối quan hệ bạn bè, tình cảm. Tuy nhiên Ngọ nên đủ tỉnh táo trong các mối quan hệ, còn lại hãy để trời xanh tự an bài.

THẦN MAY MẮN gọi tên, cuối ngày hôm nay (14/12), 3 con giáp này hanh thông đủ đường, xua đuổi vận xui, hóa rủi thành lành, vận trình như ý, tin vui ồ ạt, bản mệnh sung sướng vô biên - Ảnh 1
Tử vi hôm nay cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra chẳng đáng lo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có đường sự nghiệp rất thuận lợi sau những ngày vật vã cày cuốc. Tuổi này hãy kiên trì với chính mình, đi theo con đường giản dị vốn có của bạn, đừng hung hăng kiêu ngạo thì thành công sẽ sớm mỉm cười với bạn trong thời gian tới.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tiến triển tốt. Doanh thu tăng vọt trong ngày thứ Tư mang đến cho con giáp này một cuộc sống biết bao người mơ ước. 

Mặt tình cảm có Cát tinh Chính Tài giúp tuổi Thân kiếm đủ tiền để chăm lo cho hạnh phúc gia đình, vợ chồng không còn xích mích vì chuyện tiền nong, gia đình êm ấm no đủ. Người độc thân có tinh thần mạnh mẽ nên không thích dây dưa vào tình yêu, đối với bạn tình yêu là phù du, tiền bạc mới là chân ái.

THẦN MAY MẮN gọi tên, cuối ngày hôm nay (14/12), 3 con giáp này hanh thông đủ đường, xua đuổi vận xui, hóa rủi thành lành, vận trình như ý, tin vui ồ ạt, bản mệnh sung sướng vô biên - Ảnh 2
Người tuổi Thân có đường sự nghiệp rất thuận lợi sau những ngày vật vã - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tin vui cho ngày mới là đường sự nghiệp của Hợi được Chính Quan chiếu mệnh nên những người làm chức vụ cao hoặc chuẩn bị thi cử sẽ nhận được nhiều cát lợi. Khi người tuổi này suy nghĩ thoải mái, họ sẽ tập trung được năng lượng mạnh nhất trong tinh thần và con người mình để đạt được hiệu suất cao trong công việc.

Số đỏ có quý nhân nâng đỡ nên công việc bản mệnh sắp tới đây sẽ gặp nhiều thuận lợi. Người này là người lớn tuổi, họ sẽ soi đường chỉ lối cho bạn tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại.

Điểm sáng nhất trong ngày có lẽ là chuyện tình cảm bạn bè, đôi lứa yêu nhau. Cục diện tưởng sinh nở thêm mật ngọt cho những người đang yêu hoặc theo đuổi một ai đó. Vận đào hoa đang khởi sắc thì tranh thủ chủ động mở rộng các mối quan hệ có lợi.

THẦN MAY MẮN gọi tên, cuối ngày hôm nay (14/12), 3 con giáp này hanh thông đủ đường, xua đuổi vận xui, hóa rủi thành lành, vận trình như ý, tin vui ồ ạt, bản mệnh sung sướng vô biên - Ảnh 3
Tin vui cho ngày mới là đường sự nghiệp của Hợi được Chính Quan chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay (14/12): TOP 3 con giáp tiền tài đủ đầy, vận trình hanh thông như ý, bản mệnh cầu được ước thấy, gia đạo ấm êm, sung túc vô biên

Đồng hồ điểm 12h trưa nay (14/12): TOP 3 con giáp tiền tài đủ đầy, vận trình hanh thông như ý, bản mệnh cầu được ước thấy, gia đạo ấm êm, sung túc vô biên

Đúng 12h trưa nay 4/12, 3 con giáp này tiền tài đủ đầy, vận trình hanh thông như ý, bản mệnh cầu được ước thấy, gia đạo có hỷ sự, tin vui ồ ạt, sung túc vô biên.

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