Sách trời chỉ rõ: 3 con giáp TÀI LỘC xung thiên, may mắn đổ ập vào người, bất ngờ thành đại gia số má chỉ sau một đêm trong 49 ngày tới

12 con giáp tử vi 30/04/2021 12:04

Sách tử vi Tân Sửu 2021 chỉ rõ, trong tháng 5 và tháng 6 tới đây, 3 con giáp may mắn này sẽ một bước lên tiên, được cát tinh chiếu rọi nên mọi sự hanh thông tài lộc đầy nhà.

Tuổi Tý

Tử vi chỉ rõ những người mang mệnh Chuột sẽ được Thần Tài chiếu cố, cát tinh soi rọi nên đường công danh, sự nghiệp xán lại. Tử vi dự đoán Tý sẽ là một trong những con giáp rất giàu có viên mãn cùng với cuộc sống vô cùng lên hương và dư dả trong 49 ngày tới đây. 

 

Tý là người có tính cách mạnh mẽ, tham vọng lớn, nếu biết phát huy ưu điểm này thì sự nghiệp của người tuổi Tý, đặc biệt là mệnh Nam rất dễ thành công rực rỡ, thu nhập tỷ lệ thuận với những nỗ lực mà người tuổi Tý bỏ ra. Đặc biệt, cuối tháng 5 tới đây là thời điểm thuận lợi nhất của tuổi Tý, vận may bất ngờ xuất hiện, con giáp may mắn này không nên bỏ lỡ cơ hội, họ sẽ có thể đổi vận một cách dễ dàng tạo bước tiến cho tương lai của mình thêm phần tốt đẹp.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn trong tháng 5 - 6/2021 này sẽ gặp rất nhiều những may mắn. Thách thức và cơ hội đều đặt ra, song về công danh, Thìn được dự báo sẽ vô cùng thành công với những thời cơ hiếm có, bởi họ có cơ hội gặp khách hàng "sộp", kiếm về những hợp đồng lớn.

Đặc biệt, tử vi 12 con giáp nêu rõ, những người tuổi Thìn sẽ được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng thành công. Con giáp này phải biết phát huy tốt nhất những nguồn lực của bản thân để có tài lộc viên mãn như mong muốn. Tử vi nhắc nhở, con giáp này nên cân bằng công việc và cuộc sống gia đình, tránh rạn nứt có thể xảy ra do bỏ bê chuyện tình cảm. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tháng 5/2021 này sẽ đem lại nhiều điều mới mẻ và sự phát triển cho những người tuổi Ngọ. Nhất là những người đang làm kinh doanh thì đây chính là cơ hội tốt nhất cho Ngọ để mở rộng mối quan hệ làm ăn, tìm kiếm thêm đối tác lớn. 

Theo tử vi 12 con giáp, 49 ngày tới đây, vận trình người tuổi Ngựa sẽ vô cùng may mắn, chỉ cần kiên trì cố gắng, sẽ có những hợp đồng lớn béo bở đến với Ngọ khiến bạn vui không kịp trở tay. Đối với những người tuổi Ngọ đang độc thân thì đây chính là cơ hội bạn tìm được tình yêu ưng ý cho mình. 

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Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

7 ngày tới, 3 con giáp bị HUNG TINH ám quẻ, họa từ miệng chui ra, đề phòng tai ương bất ngờ, vận xui phá nhà phá cửa

7 ngày tới, 3 con giáp bị HUNG TINH ám quẻ, họa từ miệng chui ra, đề phòng tai ương bất ngờ, vận xui phá nhà phá cửa

Theo tử vi 12 con giáp, do bị hung tinh ám quẻ, 3 con giáp sau đây cần đề phòng họa thị phi, cẩn trọng mồm miệng kẻo vận xui ập vào phá nhà phá cửa trong 7 ngày tới đây.

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