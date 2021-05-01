Rũ sạch vận đen, đúng 0h ngày 3/5, 3 tuổi có cơ may trúng số độc đắc, lộc lá đè đầu, một bước đổi đời thành đại gia số má

12 con giáp tử vi 01/05/2021 18:07

Theo sách tử vi 12 con giáp năm Tân Sửu 2021, nửa đầu năm, bị sao xấu chiếu mệnh, 3 con giáp này gặp nạn xui xẻo đủ đường. Thế nhưng, vừa sang ngày 3/5, 3 con giáp sẽ uống no lộc trời, của nả đầy nhà.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang ngày 3/5, người tuổi Tuất sẽ bước vào thời hoàng kim của năm 2021. Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào nhà, phú quý theo chân, Tuất làm đâu thắng đó, lợi nhuận tăng theo cấp số nhân khiến người thân, bạn bè ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. 

Thân hãy cứ tin vào chính mình, cố gắng không ngừng nghỉ, chớp lấy thời cơ mọi lúc, Tuất ắt đại cát đại lợi, tình tiền viên mãn. Đặc biệt, nhờ có ơn trên soi chiếu, Tuất còn may mắn đến mức có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay, trở thành đại gia số má. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nổi tiếng là con giáp dĩ hòa vi quý, khéo léo trong đối nhân xử thế, lại có trách nhiệm nên Dậu được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng trong công việc. Từ ngày đầu tiên của tháng 5/2021, tử vi hàng ngày dự báo, con giáp này sẽ có cơ may đếm tiền sái tay, tài lộc thăng hoa rực rỡ.

Nếu đang ấp ủ những dự định mới trong công việc hoặc đang muốn thử sức tìm thêm nghề tay trái, thời gian này chính là thời cơ nghìn năm có một để Dậu ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng khó.

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Phú quý theo chân, may mắn lại gần, tiền ập xuống đầu chính là lá số tử vi dành cho người tuổi Rồng trong những ngày đầu tháng 5/2021. Thìn hãy bỏ lại những thị phi, hiềm khích, nhọc lòng và cả những hiểu lầm không đáng có lại phía sau để tập trung cho công việc, chắc chắn mọi công sức của bạn sẽ mang lại quả ngọt. 

Tài chính khởi sắc, lộc lá tìm đến tận cửa nên Thìn làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, tiêu pha thả ga cũng chẳng lo hết tiền. Song hỷ lâm môn nên ngoài tài vận, tình duyên của con giáp may mắn tuổi Thìn cũng đỏ chót như son, hạnh phúc ngập tràn.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Tháng 5 vừa tới, 3 con giáp may mắn hết lo cơm áo gạo tiền, mở túi hứng BẠC TỶ, rung đùi nhàn hạ, sung sướng không ai bằng

Tháng 5 vừa tới, 3 con giáp may mắn hết lo cơm áo gạo tiền, mở túi hứng BẠC TỶ, rung đùi nhàn hạ, sung sướng không ai bằng

Theo tử vi 12 con giáp, vừa sang tháng 5, đây là những con giáp được Thần Tài chỉ điểm, lộc lá thi nhau nối gót vào nhà, tình tiền viên mãn, khiến ai cũng đỏ mắt ganh tỵ.

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