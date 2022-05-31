Những ngày tốt trong tháng 6/2022, tử vi 12 con Giáp may mắn đón được HỶ THẦN, TÀI THẦN nhận về phước phần muôn phương, tài lộc muôn hướng, sự nghiệp thăng tiến lên nhanh như diều gặp gió

12 con giáp tử vi 31/05/2022 23:44

Trong phong thủy, ngày lành tháng tốt được xem là những điều quan trọng mà mỗi người cần quan tâm để có được may mắn, thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp của mình. Muốn biết rõ ngày nào tốt có thể xem về thời gian và cả giờ giấc. Những ngày tốt trong tháng được chỉ ra như sau đây.

Tháng 6 có gì đặc biệt?

Tháng 6 vốn được biết đến là tháng có nhiều sự kiện. Theo các chuyên gia phong thuỷ phương Đông, đây được xem là thời gian để bạn làm đòn bẩy cho các kế hoạch, sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Bạn có thể đón chào ngày lễ dành cho gia đình, cũng như cộng đồng. Tháng 6 có các ngày lễ quan trọng như:

1 tháng 6 - Ngày Quốc tế thiếu nhi

5 tháng 6 - Ngày Môi trường Thế giới (World Environment Day)

21 tháng 6 - Ngày Hạ chí; Ngày hội m nhạc Quốc gia Pháp; Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam: Ngày hội trượt ván Thế giới (World Skateboarding Day)

23 tháng 6 - Ngày Dịch vụ Công cộng Liên Hợp Quốc (United Nations Public Service Day)

28 tháng 6 - Ngày Gia đình Việt Nam.

Những ngày tốt trong tháng 6/2022, tử vi 12 con Giáp may mắn đón được HỶ THẦN, TÀI THẦN nhận về phước phần muôn phương, tài lộc muôn hướng, sự nghiệp thăng tiến lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quan niệm ngày tốt tháng 6

Hầu hết mọi Giáp đều lên kế hoạch và chuẩn bị kĩ lưỡng từ công việc cho đến các mối quan hệ ngay từ đầu tháng.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú được dự báo như sau:

Sao: Cang.

Ngũ Hành: Kim.

Động vật: Long (Con Rồng).

Mô tả chi tiết:

Cang kim Long - Ngô Hán: Xấu.

( Hung Tú ) Tướng tinh con Rồng, chủ trị ngày thứ 6

- Nên làm: Cắt may áo màn (sẽ có lộc ăn).

- Kiêng cữ: Chôn cất bị Trùng tang. Cưới gã e phòng không giá lạnh. Tranh đấu kiện tụng lâm bại. Khởi dựng nhà cửa chết con đầu. 10 hoặc 100 ngày sau thì gặp họa, rồi lần lần tiêu hết ruộng đất, nếu làm quan bị cách chức. Sao Cang thuộc Thất Sát Tinh, sanh con nhằm ngày này ắt khó nuôi, nên lấy tên của Sao mà đặt cho nó thì yên lành

- Ngoại lệ: Sao Cang ở nhằm ngày Rằm là Diệt Một Nhật: Cử làm rượu, lập lò gốm lò nhuộm, vào làm hành chánh, thừa kế sự nghiệp, thứ nhất đi thuyền chẳng khỏi nguy hại ( vì Diệt Một có nghĩa là chìm mất ).

Sao Cang tại Hợi, Mẹo, Mùi trăm việc đều tốt. Thứ nhất tại Mùi.

Những ngày tốt trong tháng 6/2022, tử vi 12 con Giáp may mắn đón được HỶ THẦN, TÀI THẦN nhận về phước phần muôn phương, tài lộc muôn hướng, sự nghiệp thăng tiến lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các Giáp có được may mắn trong tháng 6

Giáp Tý: Được dự đoán rất thành công trong 6 tháng cuối năm 2022 nên người tuổi Tý có con đường sự nghiệp khá hanh thông. Bạn luôn cố gắng hết sức mình nên có thể thu về thành quả xứng đáng. Với người làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm.

Những ngày tốt trong tháng 6/2022, tử vi 12 con Giáp may mắn đón được HỶ THẦN, TÀI THẦN nhận về phước phần muôn phương, tài lộc muôn hướng, sự nghiệp thăng tiến lên nhanh như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giáp Mùi: Sự nghiệp của người tuổi Mùi cực kì thăng hoa trong thời điểm 6 tháng cuối năm 2022. Bạn không những có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Bạn có thể chú ý những ngày giờ tốt trong ngày như: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Giáp Thân: Sự nghiệp của người tuổi Thân có xu hướng ngày càng cải thiện vào những tháng cuối năm 2022. Các ngày trong tháng 6 hầu hết mang đến vận trình cải thiện, có thể tự tin kiến nghị một mức lương cao hơn hoặc một vị trí cao trên con đường kinh doanh

Giáp Dậu: Giáp Dậu tháng 6 với các ngày may mắn có thể giúp bạn có được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp. Bạn nhận được phần thưởng xứng đáng. Với hướng xuất hành Tây Bắc có thể đón 'Hỷ Thần', hướng Tây Nam để đón 'Tài Thần'. Giờ tốt trong ngày như: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).

 

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